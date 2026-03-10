Nem várnak tovább: hatalmas drónvédelmi pajzsot húznak fel Oroszország szomszédjában, már idén bevetik
Lengyelország építi ki azt a rendszert, amelyet ma Európa legfejlettebb drónelhárító megoldásaként tartanak számon. A San névre keresztelt, lengyel–norvég fejlesztésű komplexum költsége mintegy 3,5 milliárd euró, finanszírozását pedig az EU SAFE-programjából felvett hitelek biztosítják - írta a Financial Times.
Trump és Putyin telefonált: ami elhangzott, az mindent megváltoztathat a háborúban és az olajpiacon
Idén először beszélt egymással telefonon Donald Trump amerikai, és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A tárgyalás közben egy sor fontos témát érintettek – közölte a Reuters.
Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 137 drónt indított, a légvédelem ebből 122-t tudott megsemmisíteni.
Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
