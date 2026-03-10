  • Megjelenítés
Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Fájó pontot ütött meg Ukrajna, az európai háborúra is kihat a közel-keleti konfliktus - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 137 drónt indított, a légvédelem ebből 122-t tudott megsemmisíteni.

Ukrán jelentések szerint az ország ellen indított FPV drónok száma az elmúlt időszakban majd húsz százalékkal csökkent, hála annak, hogy az ukránok folyamatosan támadják az oroszok dróngyártó üzemeit. A közel-keleti harcok miatt egekbe szökő olaj és gázár az ukrán háborús gazdaságra is negatív hatással van.

Hétfői hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

