Amerika lerombolja a világrendet

Donald Trump vitathatatlanul olyan nyomot hagy a történelemben, ami még az amerikai elnökök szintjén is kivételes. Az USA hegemóniájának eltékozlásához, a világrend felborításához és a világgazdaság növekedési kilátásainak beárnyékolásához igazán kivételes tehetségre van szükség.

Donald Trump hivatalba lépése után cserbenhagyta a nyugati szövetségi rendszert az orosz-ukrán háborúban, kereskedelmi háborút indított az európai szövetségesei ellen (is), és meghökkentette a szövetségeseit Grönland tervezett bekebelezésével. Végül rájött, hogy döntéseinek sorával extrém mértékben felgyorsította az USA hegemóniájának elvesztését. Szövetségesei egyre távolabb kerültek tőle mind katonai, mind gazdasági értelemben.

Mindezek mellett már eltörpül, hogy Trumpék nemcsak fittyet hánynak a klímaválságra, hanem olyan lépéseket tesznek, amelyekkel évtizedek megfeszített munkáját döntik romba. Sokak szerint pedig az már csak hab a tortán, hogy egy oltásellenes vírustagadó lett az egészségügyi miniszter, akinek hathatós munkájával olyan betegségek térnek vissza az USA-ba, amelyeket az orvostudomány fejlődésének köszönhetően már réges-régen leküzdött az emberiség.

Habár nem szabad lebecsülni azt sem, hogy az USA kilép a klímaegyezményekből és az Egészségügyi Világszervezetből, a nemzetközi jog sorozatos megsértését még azok sem feltétlenül várták, akik egyébként is pesszimistán tekintettek az ország külpolitikájára. És bár rengeteg teória született arról, hogy az Egyesült Államok miért hajtott végre akciót Venezuelában vagy miért támadta meg Iránt, valójában mindkét lépés Trump elnöki teljesítményének kudarcai miatt lehetett szükség.