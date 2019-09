Jó hír az autósoknak: elindult az okosparkolás Budapest belvárosában

Elindult az okosparkolás Budapest belvárosában. Az V. kerületben közel 1500 parkolóhelyen lehet használni az úgynevezett Parker telefonos applikációt, elsősorban a kerület déli részén és néhány északi utcában. A rendszer alapja a parkolóhelyekre telepített szenzorhálózat, amely valós időben jelzi a férőhelyek foglaltságát, megspórolva ezzel a parkolóhelyek keresésével töltött időt.

Az V. kerületi parkolási koncepció lényege, hogy részben a kerületi lakók autóinak mélygarázsba történő elhelyezésével - ezt a lehetőséget már 300 belvárosi autótulajdonos használja - részben pedig az autósok számára kifejlesztett telefonos applikáció segítségével teszi egyszerűbbé a parkolást.

A Parker applikáció segítségével jelentősen visszaesik a parkolóhely-kereséssel töltött idő az V. kerületben, hiszen célirányosan megtalálható a legközelebbi szabad férőhely. A rendszer alapja a parkolóhelyekre telepített szenzorhálózat, amely valós időben jelzi a férőhelyek foglaltságát, megjelenítve azt egy felhasználói felületen. Az alkalmazás végigköveti a parkolási folyamatot: térképen mutatja a szabad parkolóhelyeket (akár konkrét címre történő rákereséssel is), szabadon választott navigációval elvezet a kiválasztott helyre, majd a parkolás befejeztével ezen keresztül történik a készpénzmentes fizetés is - mondta el Szentgyörgyvölgyi Péter, a kerület polgármestere.

A tavaly bemutatott okosparkolási tesztüzem eredményes lezárulta után, az V. kerület déli részén, a Vámház körút és a Kossuth Lajos utca által határolt összefüggő területen 1200, valamint a kerület északi részének néhány utcájában: a Széchenyi, a Tüköry, a Falk Miksa, illetve a Balaton utcában 300 szenzorral indult el szeptember elején az éles üzem bevezetése. Az önkormányzat 2020 végéig a teljes kerületre kiterjeszti az okosparkolási rendszert.

Becslések szerint, ha az eddig telepített 1500 szenzor esetében csupán az autósok 10%-a használja majd az alkalmazást, akkor havi szinten 5 ezer órával kevesebb időt töltenek felesleges autózással, ennek révén közel 10 ezer literrel kevesebb üzemanyagot égetnek el, ezzel csökkentve a lég- és zajszennyezést.

Az alkalmazás célja ugyanakkor nem csak az, hogy az autósok gyorsabban megtalálják a parkolóhelyet, hanem egyben az is, hogy ennek segítségével csökkenjen a belvárosi forgalom. Ha például valaki már előre látja, hogy a belvárosban egyáltalán nincs parkolóhely, akkor nagyobb eséllyel indul útnak tömegközlekedéssel. A jövőben viszont, ha a szomszédos kerületekre is kiterjesztik a rendszert, akár a célállomástól valamivel távolabbi parkolóhelyek közül is lehet majd választani, így ha például az V. kerületben éppen nincs is szabad hely, de a VI.-ban van, akkor dönthet úgy az autós, hogy ott parkolja le az autót, ezzel is csillapítva a belváros forgalmát.