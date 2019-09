Íme, az ország vezető projektjei (képek)

Immáron 22. alkalommal rendezik meg Münchenben a világ egyik legnagyobb ingatlanfejlesztési kiállítását, az Expo Real-t, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 ezer döntéshozó gyűlik össze 2019. október 7-9. között. A kiállítás arra is jó alkalom, hogy a magyarországi ingatlanfejlesztők megismertessék a hazai iroda-, lakás- és hotelfejlesztéseket a nemzetközi befektetőkkel.

A kiemelkedő ütemű építőipari beruházásoknak köszönhetően jelentős nemzetközi érdeklődésre számítanak a világ egyik legrangosabb ingatlanfejlesztési szakkiállításán, a müncheni Expo Real-on a több milliárd eurós magyarországi fejlesztéseket bemutató Budapest-stand szervezői. Budapest Főváros Önkormányzata, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) kormányzati és önkormányzati fejlesztésekkel, a Budapesten zajló beruházásokkal, valamint Debrecen, Kecskemét, Miskolc és Szeged fejlesztéseivel prezentálják az ország tőkevonzó képességét.

Mártonffy Miklós, Budapest főépítésze elmondta, hogy a rekordokat döntő turizmus ellenére is élhető a magyar főváros a nyugat-európai nagyvárosokkal összehasonlítva. Budapest hosszú távú városfejlesztési koncepciója is az otthonosság és a fenntarthatóság mentén való okosvárossá alakulást célozta meg, aminek fontos eszközei a technológiai fejlesztéseken túl, a közterületek tervezetten gyalogosbaráttá formálása és városi ligetek létrehozása.

Évről évre nő a bemutatott fővárosi fejlesztések összértéke, a tavalyi, 2 milliárd eurós befektetés 90 százaléka Budapestre érkezett, a befektetési volumen az első fél évben elérte a 462 millió eurót, 24 százalékkal ugrott meg az egy évvel korábbihoz képest. Budapest egyre keresettebb befektetési helyszín, amit az ingatlanpiaci befektetési adatok és a turisztikai eredmények is bizonyítanak.

Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója emlékeztetett rá, hogy a befektetési témákra szakosodott Site Selection magazin legfrissebb Global Best to Invest 2019 jelentése alapján Magyarország idén újra a világ 10 legjobb befektetési célországa között szerepel. A HIPA vezérigazgatója elmondta, hogy 2019 első hat hónapjában hozott 43 pozitív befektetői döntés eredményeként 7274 új munkahely jön létre Magyarországon 2287,1 millió euró tőkebefektetés mellett. Kiemelendő, hogy a projektek közel 90 százaléka vidéki helyszínen valósul meg.

Tóth Csaba, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. (KKBK) beruházási főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy olyan fejlesztések zajlanak Budapesten, amelyek a főváros arculatát alapvetően határozzák meg, például a 2019 végére elkészülő új Puskás Aréna, ahol a labdarúgó-mérkőzéseket 67 ezren, a koncerteket 78 ezren látogathatják majd. Emlékeztetett arra is, hogy új híd épül a fővárosban, a kétszer 3 sávos új Duna-híd nemzetközi, meghívásos tervpályázatára 17 magyar és külföldi tervezőiroda jelentkezett.

A fővárosi beruházások húzóprojektje a Liget Budapest Projekt. A megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek elmondta, hogy az 1 milliárd eurós állami mágnesberuházás iránt mindig is nagy volt az érdeklődés, ezt idén fokozza, hogy a projektek egy része már elkészült, vagy megvalósítási fázisba került. A Liget Budapest projekt összes új intézménye megnyílik 2023-ig és elkészül a megnövelt és megújított zöldfelületű park is, jövő év közepéig az összes nagyberuházás elkezdődik a Városligetben, a fejlesztések kétharmada pedig már most épül vagy elkészült, így várhatóan 2022-re valamennyi új épület állni fog.

Takács Ernő, az IFK elnöke kifejtette, hogy a csökkenő üresedési rátának és a kissé növekvő, de továbbra is megfizethető bérleti díjaknak köszönhetően a hazai piacon befektetők legalább 5-6 százalék hozamot kaphatnak befektetéseikre. Jelenleg az építőipar Magyarország legdinamikusabban növekvő iparága, amelynek megrendelés állománya 2024-ig mintegy 25 ezer milliárd forintot tesz ki. A második negyedévben 18,8 százalékkal nőttek a beruházások éves összevetésben, ezek 60 százalékát építési beruházások alkották, amelyek 22,3 százalékkal bővültek a tavalyi második negyedévhez képest.

Magyar projektek a müncheni Expo Real-on

Az Expo Real-on bemutatásra kerülnek budapesti, illetve, debreceni, kecskeméti, miskolci és szegedi fejlesztések egyaránt: