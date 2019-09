Nagy gondban lehetnek azok a családok, akik most vesznek új lakást

Budapestre főleg jellemző, hogy egy új építésű lakóprojekt több száz lakást foglal magában, sőt akár több ezret, ha a fejlesztés összes ütemét beleszámoljuk. A környék fejlődéséhez azonban nemcsak a lakásépítések tartoznak hozzá, az egyszerre megjelenő több száz család ugyanis komoly infrastrukturális terhet jelent az adott kerület számára, amit valamilyen módon kezelni kell. Ebbe beletartozik az iskolai, óvodai férőhelyek számának biztosítása, vagy éppen, hogy legyen egészségügyi intézmény, orvosi ellátás a környék új lakóinak is. Budapest egyes részeit elnézve azonban úgy tűnik, hogy pont azokban a kerületekben van az átlagnál kevesebb óvoda és általános iskola, ahol a legtöbb projektet építik, ez pedig komoly kihívást okozhat az új helyre költöző családoknak. Megnéztük, mennyire bővelkednek az egyes kerületek új lakásban és oktatási intézményekben.

Csak Budapesten közel 25 ezer új lakást építenek, 500 projektben, amelyeknek a nagy része négy kerületben összpontosul: a XIII., a XI., a III. és a XIV. kerületben, utóbbiban is még több mint 40 lakóparkot fejlesztenek, míg a legerősebb XIII. kerületben közel 90 ezeknek a száma. Ez a több száz lakás új infrastrukturális fejlesztést is igényel, a nagyobb lakóparkok közelében ugyanis bőven van igény új bölcsődék, óvodák, vagy akár orvosi rendelők kialakítására. Bevett gyakorlat, hogy mielőtt egy projekt megkapja az építési engedélyt a kerületi főépítésztől, számot kell adni arról is, hogy a lakóparkhoz milyen intézményeket alakítanak ki. A kerületeknek ugyanis sokszor nincs kapacitása arra, hogy új iskolákkal szolgálják ki a hirtelen odaköltöző kisgyermekes családok százait.

Vannak projektek, ahol a fejlesztők felismerték, hogy erre nemcsak az adott kerület, hanem a vásárlók részéről is van igény - főként bölcsőde, óvoda és orvosi rendelő kialakítására - így az építés során eleve számolnak azzal, hogy helyet biztosítsanak a lakópark közvetlen közelében ezeknek az intézményeknek. Schrancz Mihályt a Property Market fejlesztési igazgatóját egy korábbi interjú során a BudaPart projekt kapcsán kérdeztük, hogy ők milyen oktatási és egészségügyi intézmények kialakításával készülnek az épülő 2000-2500 lakás mellé:

"A kereskedelmi- és szolgáltatóegységek mellett minimum 300 férőhelyes óvoda és bölcsőde épül a projekt végéig, amelyből az első ütemhez elsőként 100 férőhelyes óvodát és bölcsődét alakítunk ki. Valamint több, sok ezer négyzetméter területigényű egészségügyi szolgáltatóval tárgyalunk, így ez a funkció is megjelenik majd a területen."

Schrancz Mihály Property Market Ingatlanfejlesztő Kft., fejlesztési igazgató

A 300 bölcsődei, illetve óvodai férőhely jó kezdet, viszont a XI. kerület más részein és egész Budapesten további több ezer új lakás épül, amelyeknél szintén szükség lenne az infrastruktúra fejlesztésére. A jelenlegi állás szerint ugyanis pont a legnagyobb népességszámú kerületekben van az átlagnál kevesebb óvoda.



Melyik kerület van a leginkább lemaradva?

Hiába épül több mint 6700 új lakás például a XIII. kerületben, az Edumap 2017-es adatai alapján csupán 23 óvoda és 17 általános iskola van ezen a területen. A VIII. és IX. kerületekben is alacsony az oktatási intézmények száma az épülő lakások mennyiségéhez képest, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az intézmények darabszámánál a férőhely pontosabb leírást tud adni az ellátottságról. A kisebb, akár magánfenntartású intézményekből ugyanis hiába van több egy környéken, ha létszámban kevesebb gyereket tudnak fogadni, mint egy nagyobb, akár állami intézmény.

A fejlesztésekben a XIII. után a XI. kerület a legerősebb, mintegy 4000 új lakás építése zajlik, míg a 2017-es adatok alapján 50 óvoda és 29 általános iskola van Budapest ezen részén. A kerület abszolút listavezető az óvodák számában, de általános iskolák tekintetében is csupán a III. és a XIV. kerületek voltak erősebbek. A külső kerületekben a z épülő új lakások száma is sokkal csekélyebb, így ezeken a részeken arányaiban sokkal kedvezőbb az óvodák és iskolák száma. Emiatt a XVI., XVIII. és XXI. kerületekben például az újonnan odaköltöző családoknak kevésbé kell a limitált férőhelyektől tartani. Természetesen a városon belüli költözések végső soron kiegyenlítik egymást, rövidebb távon azonban az új több száz lakásos projektek miatt előfordulhat, hogy egy-egy területen gondot jelent a szülőknek, hogy a környéken maradva írathassák be gyermekeiket valamelyik intézménybe.