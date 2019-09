Az első év, amikor berobbantunk a szakmai ingatlanpiac világába

2005-ben rendeztük meg először a Property Investment Forumot, a Portfolio első ingatlanbefektetési konferenciáját. Azóta közel 15 év telt el, ami azt is jelenti, hogy idén tartjuk a jubileumi 15. ingatlan konferenciánkat. Rengeteg változást, mélypontot és csúcsot is megélt azóta nemcsak a hazai, de a külföldi piac egyaránt. Csak hogy párat említsünk: a hatalmasra megálmodott projektek, amit a kidurrant lufi elsodort, a hirtelen megugró hitelkamatok és a bankok enyhén szólva is óvatos hitelezési politikája, a bedőlt lakáshitelek, majd az újra fellendülő fejlesztési aktivitás. Ezeket az ingatlanpiaci eseményeket szedjük most össze évről évre, egy cikksorozaton belül. Lássuk miről szólt az első Property Investment Forum és mi történt 2005-ben az ingatlanpiacon!

Miről szólt a 2005-ös konferencia?

Az előadások középpontjában egyértelműen a befektetési piac, ezen belül a lehetőségek és kockázatok álltak. A téma aktualitása nem is olyan meglepő, a 2005-ös évben ugyanis felkerült Magyarország is a külföldi befektetők térképére, különösen igaz volt ez a lakáspiacra. Egy általános lakáspiaci roham zajlott le Magyarországon ebben az évben, tömegesen jelentek meg a külföldi vásárlók (angolok, írek, spanyolok), akik a saját országukban tapasztalt robbanásszerű áremelkedés miatt, hasonló növekedésre spekuláltak az itthoni piacon is. Tervasztalról vásároltak, akár 10-15 százalékos felárral, és az sem volt ritka jelenség, hogy úgy vettek nálunk lakást, hogy még az országban sem jártak. A tipikus ár 45 ezer euró volt egy garzonért és 60-70 ezer euró egy kétszobás lakásért. A folyamat eredménye az lett, hogy szellemházak alakultak ki, a befektetők ugyanis csak az árnövekedési várakozásaik miatt szálltak be a kelet-európai piacokra, így még a bérbeadással sem bajlódtak.

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Portfolio Property Investment Forum konferenciát.

A konferencián szó volt tehát mindenről, ami az ingatlanbefektetéseket érintette:

ingatlanbefektetések kockázati tényezői;

Európa és a régió ingatlanpiaca;

régiós ingatlanbefektetések kockázati tényezői;

banki finanszírozás, mint a legolcsóbb és legegyszerűbb megoldás;

befektetési lehetőségek Magyarországon 500 millió és 5 milliárd között;

lehetőségek és kihívások a magyar ingatlanpiacon.

2005. november 29-én került megrendezésre először a Property Investment Forum, a Portfolio első ingatlanbefektetési konferenciája. A nemzetközi és hazai előadók által fémjelzett konferencia jelentős szakmai érdeklődést vonzott az ingatlanszakma minden területéről, körülbelül 150 fő vett részt az eseményen, ami mostani szemmel elég csekélynek tűnhet, főként a tavalyi több mint 900 fős konferenciát elnézve, azonban akkor ez a 150 fő abszolút teltháznak számított.

Property Investment Forum 2005

Eladhatatlan lakások, devizahitelek tömkelege és alacsony árak

Az állam elindította a Fészekrakó programját, a finanszírozást egyértelműen a devizahitelek dominálták, a használt lakásokat nehezen lehetett eladni, és ha sikerült az mélyen áron alul volt, míg az újaknál elkezdett szétválni a minőségi és a tömegtermék. Egyfajta lendületvesztés vette kezdetét a lakáspiacon, az alacsony árakra reagálva jelentek meg a spekulatív külföldi befektetők. Mindeközben a nagyvilágban egyre nagyobb vita kezdett kialakulni, hogy van, vagy nincs buborék. A problémát a szárnyaló amerikai lakásárak váltották ki, miközben más angolszász országokban a korábbi száguldás árcsökkenésbe váltott át. Az USA-ban az értékesítési idők meghosszabbodtak, a szakértők a lufi kipukkanásától tartottak. A piac legérdekesebb szegmense azonban a finanszírozás volt, az állam szinte teljesen kivonult a finanszírozásból, miközben a kereskedelmi bankok a magasabb és az alacsonyabb törlesztőrészlet miatt a devizahitelt nyomták az ügyfelekre, most már látjuk, hogy ezzel milyen súlyos helyzetet okozva családok tízezreinek.

A lakáspiacon túl, a retail szektorban is történtek változások, 2005 végén jelentették be ugyanis az Arena Plaza építését, az akkor 30 milliárdos beruházás során a pláza mellé még egy szállodát, illetve irodaházat is teveztek. Közben elkezdődtek a győri Árkád építési munkálatai, budapestesn felújították a Gozsdu Udvart és 90 millió euróért eladták a Pólus Centert.

Az irodapiacon már 2003-ban elindult a kereslet élénkülése, ennek ellenére a kihasználatlanság még 2005-bn is olyan magas volt (14 százalék), hogy nem tudtak érdemben növekedni a bérleti díjak. A kiadó irodaházak többségében 12-14 eurós (hó/négyzetméter) bérleti díjjal lehetett számolni, amely kedvezményekkel már csak 11-13 eurót jelentett. 2005 második negyedévére a budapesti irodaállomány már elérte a másfél millió négyzetmétert, a következő évre pedig további 260 ezer négyzetméternyi új iroda elkészülését várták.

A cikksorozatunk folyatatódik, hamarosan a 2006-os év legfontosabb ingatlanpiaci történéseit összegezzük, szó lesz többek között arról is, hogy itthon év végére 35%-kal kevesebb volt a használatba vett lakás, és 35%-kal kevesebb a kiadott építési engedély, miközben a külföldi piacokon már óvaintettek a kereskedelmi ingatlantranzakciók átlagos tőkeáttételének drasztikus megnövekedése és az ingatlanpiaci hozamok rekordalacsony értékei miatt.