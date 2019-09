Hol áll Magyarország ingatlanpiaca a szomszédos országokhoz képest? - Jelentős változásokat hozott az elmúlt 5 év

A GDP és a laksárak alakulásában a régió tehát megelőzte az EU legtöbb országát, a kereskedelmi ingatlanpiaci indexekben viszont már nincs jelentős különbség, így elmondható, hogy a régió irodapiaca például alulértékelt a gazdasági teljesítményhez képest. Míg a hozamszint inkább a globális környezettől függ, a bérleti szintek inkább a lokális folyamatoktól.

A hozamok mindegyik fővárosban csökkentek, jelenleg Bukarestben a legmagasabbak és Bécsben a legalacsonyabb. 2018-ban azt gondoltuk, hogy 2019 közepétől a hozamok ismét magasabbak lehetnek, azonban ez a globális növekedés lassulása, a kereskedelmi háború veszélyei miatt nem valósultak meg, ráadásul a FED továbbra sem emeli a kamatokat, ami szintén a folyamat ellen hat.

A befektetői érdeklődés azonban töretlen, 4 év alatt 22 százalékos GDP-növekedés mellett 47 százalékkal nőtt az irodaterületek iránti igény. Az látható, hogy a fővárosok gazdasági növekedését a szolgáltatószektor hajtja, minél magasabb valahol az egy főre jutó GDP, annál nagyobb az irodaterületek iránti kereslet. A befektetések volumenében továbbra is Lengyelország vezet, őt követi Csehország, Magyarország, majd Románia és Szlovákia. Összességében azonban évről-évre nő a befektetett tőke volumene.

A régióban szinte mindenhol alacsony az üresedés és sok fejlesztés van a csőben, amelyek megvalósulásának az építőipari kapacitások szabhatnak gátat, miközben az irodák iránti igény a GDP-növekedés függvényében alakulhat - zárta az előadását a szakértő.

Finanszírozási környezet

A finanszírozás az üzleti vállalkozás valódi lényege, akár banki finanszírozás, kötvények, IPO vagy más alternatív megoldás formájában. A konferencia első panelbeszélgetésén a vezető befektetők, fejlesztők és bankárok osztották meg tapasztalataikat az európai és kelet-közép-európai finanszírozási környezetről. Bármilyen formájú finanszírozásról is legyen szó, banki, kötvény, részvény, vagy más alternatív megoldás, az üzletkötés egyik legalapvetőbb kérdésének számít.

A kötvénypiacon egyre erősebb érdeklődés látszódik a befektetők részéről – mondta el Edina Schweizer, Partner - Head of CEE Banking and Finance, Noerr. A banki finanszírozás abból a szempontból változott, hogy már nemcsak a prémium irodaházak iránt érdeklődnek, hanem lekövetik a befektetők érdeklődését, ami alternatív termékekre és akár kevésbé kiemelt lokációra is kiterjed. Ezen túl azt látjuk, hogy óvatosak a bankok, sokkal szigorúbban megnézik például az irodaház bérlőjének a pénzügyi helyzetét, főleg, ha a ház nagyobb részét ők foglalják el.

Michael Heller CFA, Real Estate Investment Research, Raiffeisen Bank International AG, szintén dominánsnak látja a kötvénypiaci jelenlétet, és abban is egyetértett, hogy nem csak a prémium eszközök iránt van érdeklődés, hanem kifejezetten diverzifikáltnak mondható a befektetői érdeklődés. A következő egy évre vonatkozóan alapvetően optimistának lehet lenni, de természetesen vannak országok és városok, ahol jobban látszódik a rizikó, ezért ezeket még mélyebben érdemes vizsgálni. A budapesti piacra pozitívan lehet tekinteni, de a politikai kockázatok miatt nem túl egyszerű elemezni.

Walter Hampel MD, Head of Real Estate Finance International Clients & CEE, Deutsche Pfandbriefbank AG, elmondta, hogy különösen az ázsiai befektetőket látják a piacon jelenleg, közülük a koreaiak igazán dominánsak. Az érdekes kérdés, hogy vajon mennyire hosszú távra terveznek az európai befektetési piacokon. A retail piac kapcsán hozzátette, hogy a befektetők érzékenysége nagyban befolyásolhatja a retail ingatlanok értékét és így ennek a szegmensnek a kockázatait is alakíthatja.

A tranzakciók mérete átlagosan 20-30 millió euró körül alakul, miközben a technológiai változások miatt a piac átalakulóban van, új koncepciók jelennek meg például a student housing vagy a retail terén. Bár sokan optimisták Prága és Varsó kapcsán, én azért óvatosabb lennék, de kétségtelen, hogy vonzóbbak, mint például Bulgária. Hiába szeretném Bulgáriát vagy Szerbiát optimistán látni, a számok még nem ezt mutatják. A jövőben a politikai döntések is sok mindent befolyásolhatnak – mondta el Péter Számely MRICS, Head of Real Estate Finance CEE, HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG.

Hannes Wimmer, Executive Director, Loan Syndication, Erste Group Bank AG a retail piac kapcsán hozzátette, hogy ezen a területen a mindennapi menedzsment nagyon fontos tényező. A befektetőknél azt látja, hogy diverzifikáltabb lett a keresési módszerük. Már nem csak a lokáció számít, főleg igaz ez azokra a termékekre, amelyek készen állnak az újrafinanszírozásra. A többi szakértővel egyetértett abban, hogy óvatosabbak a pénzügyi intézmények, és jobban megvizsgálják az adott terméket mielőtt, döntenek a finanszírozásban.