Belvárosi prémium irodaház került az OTP alapjához

A Széchenyi téri Roosevelt Irodaház megvásárlásával egy 26 ezer négyzetméteres prémium kategóriás ingatlan került az OTP Ingatlanbefektetési Alap portfóliójába. Az irodaházat a Macquarie Csoporthoz tartozó, müncheni székhelyű GLL Real Estate Partners (GLL) alapkezelőtől vásárolta meg az OTP Csoport ingatlanalapja - szerepel a cég közleményében.

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap már az elmúlt években is leginkább az irodapiacra koncentrált: többek között 2017-ben a Westend Business Centert, 2018-ban a Corvin 1-3 irodaházakat vette meg, majd a MOM Park tavalyi megvásárlásával kiskereskedelmi ingatlannal is bővült a portfóliójuk. A napokban zajlott a CEE Property Forum konferencia, ahol a régiós ingatlanpiacok kapcsán arról is szó volt, hogy Magyarországon leginkább a hazai befektetők a dominánsak. A Roosevelt Irodaház tranzakciója jó példa erre a jelenségre, egy német tulajdonostól magyar szereplőhöz került egy prémium kategóriás ingaltan.

Kapcsolódó cikkünk 2018. 08. 10. Az OTP alapjához került a MOM-Park

A most megvásárolt Széchenyi téri Roosevelt Irodaházat 1980-ban adták át, 2006-ban teljes átépítést végeztek rajta, majd 2016-ban a tulajdonos ismét felújította, hogy megmaradhasson az ingatlan prémium jellege. Az irodaház jelenleg 24,2 ezer négyzetméter területen kínál „A” kategóriás irodákat, amit 1800 négyzetméter kereskedelmi és vendéglátó-terület egészít ki a földszinten. Az irodaház bérbeadottsága 95% feletti, jelenleg 17 nemzetközi és hazai vállalat, illetve vállalkozás bérel itt területet.

Bár a tranzakció árát nem hozták nyilvánosságra, a legfrissebb piaci mutatók alapján készítettünk egy becslést az irodaház értékére. Ha 20 eurós négyzetméterenkénti bérleti díjat veszünk alapul havonta és a nagyobb ügynökségek elemzései alapján a CBD-ben jellemző 5,5 százalékos hozamszinttel számolunk, akkor a 24 200 négyzetméteres irodaház értéke nagyságrendileg 105 millió euró (35 milliárd forint). Az irodaház elhelyezkedéséből adódóan azonban az sem lenne meglepő, ha 5,5 százalékos hozamszint alatt ütötték volna nyélbe az üzletet, ami még magasabb árat feltételez. Bár a másfélmilliós négyzetméterár elsőre magasnak tűnhet, figyelembe kell venni, hogy ez a főváros egyik legjobb elhelyezkedésű irodaháza és a Váci úton is találkozhattunk már egymilliós négyzetméterárakkal.

A tranzakció kapcsán dr. Tóth Nándor, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója elmondta: „Míg az elmúlt években az intenzív tőkebeáramlás kapcsán felfokozott akvizíciós nyomás tartotta lázban a hazai ingatlanalapokat, addig idén a szabályozási változások és az éleződő hozamverseny került a fókuszba. A prémium kategóriájú Roosevelt Irodaház akvizíciója, úgy gondolom, befektetőink szempontjából is nagy jelentőséggel bír, hiszen az ingatlan a jövőben nagy részben hozzájárul majd Ingatlanbefektetési Alapunk hozamának fenntartásához és növeléséhez, egyben kiegyensúlyozottságához is.”

Property Investment Forum 2019 További részletekért kattints ide!

„A legújabb tranzakciónkkal is követjük a korábbi években kijelölt akvizíciós stratégiánkat, ennek megfelelően a most megvásárolt Roosevelt Irodaház is kiemelkedő minőséget képvisel: magas kihasználtsággal üzemel, megbízható, részben nemzetközi bérlői összetétellel rendelkezik. Az irodaháznak minden adottsága megvan ahhoz, hogy hosszútávon eredményes portfólióelemként erősítse az Ingatlanbefektetési Alap teljesítményét” – nyilatkozta Salamon Eszter az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. kiemelt projektekért felelős igazgatója.

Az eladót a müncheni székhelyű GLL Real Estate Partners ingatlan alapkezelő alapította, a Macquarie csoport tagjaként. A GLL-t a Cushman & Wakefield, valamint a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda támogatta a tender, illetve az akvizíció során. A GLL globálisan csaknem 7 milliárd eurónyi vagyont kezel. Közép- és Kelet-Európában – ahol 2004 óta működik – jelenleg 1,5 milliárd eurót meghaladó értékben birtokol kereskedelmi ingatlanokat, beleértve két másik budapesti épületet, a Bank Centert és a Váci 1 Irodaházat.