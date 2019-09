Így indíts el egy sikeres startupot Kelet-Közép-Európából: megszólaltak a cégvezetők

A mi ötletünk egy a bérlők és bérbeadók között megvalósuló mobil platform létrehozása volt. A sikerünk kulcsa, hogy időben felismertük az ingatlanpiacot forradalmasító technológiai változásokat. Bár az első ügyfelünkre – aki egyébként New York-i volt - az indulástól számítva fél évet kellett várnunk, úgy gondolom, hogy a termékeinknek nincsenek földrajzi korlátai, az innováció bárhonnan jöhet. A sikerhez olyan megoldásokat kell keresni, amelyek valódi értéket teremtenek, ehhez azonban nem szabad félni a kudarctól és nyitottnak kell lenni az újdonságokra – mondta el Marley Fabisiewicz, Founder, spaceOS.

Property Investment Forum 2019 Az ingatlanpiachoz kapcsolódó technológiai újításokról és a piacot érintő változásokról a november 21-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián beszélnek majd a szakértők.

A válság alatt kezdtünk fejleszteni, ami nagy kihívást jelentett, akkoriban Budapesten 30 százalékos üresedési ráták voltak. A fő termékünk az irodabérbeadás folyamatát forradalmasítja és a digitalizáció segítségével valósul meg. Bár az első ügyfelünk Budapesthez kapcsolódott, a világ bármely pontján hasonló kérdésekkel és problémákkal szembesülnek a partnereink, így terület alapján nem lehet különbséget tenni – mondta el Hubert Abt, CEO / Principal, New Work Offices.

Londonban, Münchenben és New Yorkban egyaránt jelen vagyunk, a kereskedelmi és a lakóingatlanok területén is. Az első ügyfelünk egy Egyesült Királyságban működő student housing (magánkollégium) tulajdonosa volt. Bár egy céget a kelet-közép-európai régióban is létre lehet hozni és működtetni is lehet, a nagyobb központokban nagyobb ügyfelek is vannak, ezért érdemes ott is helyi irodákat fenntartani – emelte ki Lukas Balik, CEO, Spaceflow.

A termékeink között olyan applikációk vannak, mint a mobilparkolás, a hotelekbe történő online bejelentkezés, vagy az online bérlőképviselet. Ebben a szektorban viszonylag könnyű a nemzetközi piacra kilépni, Csehországgal szinte egyidőben indult el a pozsonyi projektünk is. Noha az online megoldások nem feltétlenül igényelnék a helyi irodákat, az ügyfelek mégis szeretik érezni, hogy a support és a helpdesk fizikailag is közel van, ezért mostanra Varsóban és New Yorkban is jelen vagyunk. A kelet-közép-európai indulás ilyen szempontból néha valóban hátrányt jelent – emelte ki Josef Sachta, CEO, Sharry Europe.