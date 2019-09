Magyar startup nyert nemzetközi díjat Bécsben

Az elmúlt 12 hónapban 5 ország 25 vállalata vett részt a Property Forum rendezvényein Közép- és Kelet-Európában. A közönség minden alkalommal megszavazta és kiválasztotta a legérdekesebb ötleteket, amelyek rövid előadások keretében ezúttal is bemutatkoztak a CEE Property Forum 2019 konferencián. A Proptech Pitches során a legígéretesebb startupok vezetői mutatták be cégeiket a közönségnek, akik ezt követően megszavazták a győztest.

Nincs könnyű helyzetben az, aki csak néhány hónapra szeretne lakást bérelni egy idegen városban. Ilyen eseteben a hotelek túl drágák és kicsik, az ügynökségek sem adnak ki ilyen rövid időre lakást, az airbnb viszont szintén nagyon drága és csak szezonon kívül lehet opció. A rövid távú bérlet iránt azonban egyre nagyobb az igény. Vállalkozók, akik egy új brandet akarnak egy városban bevezetni, digitális nomádok, erasmusos diákok vagy ösztöndíjas gyakornokok egyaránt élhetnek ezzel a lehetőséggel, amihez már egy telefonos alkalmazás is segítséget nyújt, ahol kimondottan ilyen bérleti feltételek mellett kínálnak kiadó lakásokat. A 7 régiós városban lévő 4100 lakást akár online 3D-ben is be lehet járni, megnézni a kétnyelvű bérleti szerződést, elolvasni a véleményeket, amivel időt spórolhatnak a bérlők és a bérbeadók egyaránt – ismertette a koncepciót Ondrej Dufek, CMO, Flatio.

Marketing, sales, reporting és pénzügyi területen segíti ügyfeleit egy másik alkalmazás, ami a fejlesztők és az ingatlanmenedzsment számára kínál megoldásokat. A 2012-ben prágai központtal indult cég mostanra 11 országban, 300-nál is több projektet tudhat maga mögött. A rendszer segíti a bérbeadást, az előfoglalástól az esetleges reklamációig végigvezeti az ügyfeleket. Ehhez felhőalapú adatgyűjtést végez, aminek eredményeként létrejön az ügyfél és bérlői adatbázis – mondta el Július Kalisky, CEO, RealPad.

Egy ingatlan üzemeltetési költsége az építési költség 10-szeresét is elérheti, az épület 30-50 éves fennállása alatt. Ha az üzemeltetésen akár csak pár százalékot megspórolhatunk az is nagymértékű költségcsökkentést jelent. A karbantartást, az eszközmenedzsmentet úgy lehet támogatni, hogy minden információ, és 3D-s modell egy hordozható eszközön, például táblagépen a helyszínen is elérhető, így a kollégák, akik végzik a felmérést azonnal látják a szükséges adatokat. Amennyiben a kolléga fel is viszi a rendszerbe a helyszínen látottakat, akkor az később is elérhető, vagyis nem kell újra kimenni a terepre, ha újabb információra lenne szükség – mondta el Ádám Korbuly CTO, OrthoGraph. A szakértő bemutatta, hogy hogyan működik egy lézerszkenner, milyen előnyökkel jár a használata. Egyrészt egy 3D-s képet készít, másrészt egy hőképet, amivel lehet látni, ha pl. csőtörés van. Már az épület használata során is lehet olyan méréseket készíteni, ami lehetővé teszi, hogy ne fúrjanak oda, ahol már fut egy csővezeték. További nagy előnye a digitalizált rendszernek, hogy minden elem, amit felvisznek a helyszínen, ugyanaz elérhető lesz bárhol egy böngészőben is.

Property Investment Forum 2019 Az ingatlanpiac jövőjét alakító startupokról a november 21-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián beszélnek majd a szakértők.

Krakkói központtal, a kiskereskedelem, a logisztika, és irodák területén kínál megoldásokat property menedzsment és eszközkezelők számára egy másik startup. A Singu a járműazonosítás, előregisztráció, virtuális meghívások, és más automatizálható folyamatokban nyújt segítséget. Az elmúlt tíz évben több mint 400 projektjük volt és mostanra 4 kontinensen vannak jelen – mondta el Adam Penkala, Co-Chief Operating Officer, Velis Real Estate Tech.

Az érintésmentes parkoláson alapuló startup a Rollet, amely egy alkalmazés segítségével gyorsítja a parkolást a plázákban, irodaházakban, ipari ingatlanokban, amivel megspórolható a sorbaállás. Az adatokat felhő alapú rendszerben tárolják, a vendégek virtuális tokent kapnak, a számlázás elektronikus és élő 24 órás chat ügyfélszolgálatot működtetnek. Az alkalmazás hátterében olyan megoldások állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalatok és a garázsüzemeltetők távolról, webböngészőn keresztül felügyeljék flottáikat, és behajtási jogosultságokat adjanak napijegyes, bérletes autósoknak vagy akár vendégeknek – mutatta be a céget Andy Zhang, Co-Founder & CEO, Rollet.

A fenti cégek közül a közönség a budapesti székhelyű, parkolást támogató Rollet megoldásait találta a leghasznosabbnak, így ezt választotta a legígéretesebb startup vállalkozásnak a CEE Property Forum 2019 konferencián.