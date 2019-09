Nincs a cégnél home office? Sok dolgozónak olyan ez, mintha a faxot erőltetnénk

A home office és a távmunka nem a jövő, hanem a jelen - legalábbis a munkavállalók szemében biztosan. Mára olyannyira fontossá vált a rugalmas munkavégzés, hogy sokan akár a fizetésükből is lejjebb adnának azért, hogy otthonról dolgozhassanak. Ráadásul egyre több vizsgálat bizonyítja, hogy azok, akiknek beleszólásuk van abba, hogy mikor és hol végzik feladataikat, jobban is teljesítenek. Akkor mi az oka annak, hogy a hazai munkáltatók nagy részénél még mindig nem alap? Az átállás nagyobb feladat, mint elsőre gondolnánk, de lehet, hogy többet kockáztat az, aki nem lép.

A munkahely-választást befolyásoló legfontosabb tényezők között továbbra is szerepel a fizetés, de a munkahelyi légkör vagy a rugalmas munkavégzés lehetősége is egyre fontosabb. A home office és a távmunka fogalmát ma már senkinek sem kell bemutatni, de azt talán még mindig kevesen hiszik el, hogy ezek a megoldások nemcsak a munkavállalóknak előnyösek. A munkavégzés hatékonyságát is javíthatja, ha mindenki onnan dolgozhat, ahonnan csak szeretne.

Még a fizetésük egy részét is beáldoznák

Az az elképzelés, hogy 9-től 17 óráig dolgozzunk egy sivár irodában, lassan majdnem ugyanolyan elavulttá válik, mint a faxberendezés - olvashatő az idei Globális Munkahelyi Felmérés (Global Workplace Survey) bevezetőjében. Ezt pontosan tükrözik a 15 ezer vállalat részvételével készült nemzetközi felmérés eredményei is, amelyek szerint a megkérdezettek:

80%-a két hasonló munkáltatói ajánlat esetén azt utasítja vissza, amelyik nem teszi lehetővé a rugalmas munkavégzést.

41%-nak fontosabb az, hogy szabadon megválaszthassa a munkavégzés helyét, mint az, hogy soha ne kelljen túlórázni.

Amellett, hogy egyre többen várják el a rugalmasságot a munkavégzés idejét és helyét illetően, egy 2016-os amerikai kutatás szerint az átlag munkavállaló akár 8%-kal alacsonyabb fizetéssel is beérné, ha cserébe dolgozhat otthonról.

Magyarországon is hasonlóan alakulnak az igények: a Work Force tavaly decemberi kutatásában a megkérdezett fiatalok 48%-a már csak olyan munkahelyet keres, ahol megengedett a távmunka vagy az otthoni munkavégzés, de az idősebb generáció számára is vonzó a rugalmasság.

Nem is otthonról, hanem bárhonnan?

A legtöbb szellemi munkakörnél megoldható az otthoni munka, persze előre meg kell tervezni ennek a mikénjét. A témában végzett kutatások alapján megéri; egy 2015-ös tanulmány szerint például az intenzíven ellenőrzött telefonos ügyfélszolgálatok esetében is. Egy NASDAQ-on jegyzett, 16 ezer munkavállalót foglalkoztató kínai utazási iroda kísérleti jelleggel bevezette az otthoni munkavégzés lehetőségét a telefonos ügyfélszolgálatos kollégák körében, és meglepődve tapasztalták, hogy a 9 hónapos időszak alatt az otthonról dolgozók körében átlagosan 13%-kal növekedett hatékonyság. Kevesebb szünetre volt szükség, ritkábban mentek táppénzre, illetve megnövekedett a percenként fogadott hívások száma a nyugodtabb munkakörnyezet miatt. Az eredményeket látva a cég kiterjesztette az otthoni munkavégzés lehetőségét minden dolgozójára.

Az igazán innovatív cégek azonban már teljesen a munkavállalóikra bízzák, hogy honnan dolgoznak, és azt sem várják el, hogy adott városban tartózkodjanak. A WFA (Work from Anywhere) munkavégzés hatását vizsgálta a Harvard Business School új tanulmánya, amely az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalának (USPTO) ügyvivői körében elindított programmal foglalkozik. Amellett, hogy a vizsgált csoport teljesítménye 4,4%-kal emelkedett a munkavégzés minőségének megtartása mellett, kiderült, hogy a programban résztvevő dolgozók közül többen olyan környékre költöztek, ahol olcsóbb a lakhatás. Különösen jellemző volt ez a nyugdíjhoz közelebb álló alkalmazottakra: szívesen választottak más, a nyugdíjasok által kedvelt területeket.

A földrajzi hely szabad megválasztásának fontos előnye, hogy a munkavállalók a munkahelyüktől függetlenül telepedhetnek le. Ez hazánkban megoldást jelentene a növekvő munkaerőpiaci szakadékra, aminek következtében az ország egyes pontjain a munkaerőhiány, míg máshol a munkanélküliség okoz problémát.

Lemaradni kockázatos

A fenti bizonyítékok ellenére a cégvezetők közül még mindig sokan tartanak attól, hogy ha nincsenek fizikailag jelen a munkavállalók, akkor nem végzik lelkiismeretsen a munkájukat, vagy könnyen privát ügyeikre terelődik a figyelmük. Ezenkívül az időben és földrajzilag kötetlen munkavégzés lehetőségének megteremtése rengeteg kihívás elé állítja a kis- és nagyvállalatokat egyaránt.

Hogyan kell felkészíteni a vezetőket és a munkavállalókat?

Milyen szabályokra van szükség?

Milyen infrastruktúra biztosítja a problémamentes működést?

Hogyan ellenőrizhető a hatékonyság?

Adatvédelmi szempontból hogyan kell felkészülni?

Azok, akik ezektől tartva nem lépnek, nemcsak azt kockáztatják meg, hogy lemaradnak a munkavállalókért folytatott versenyben, hanem a rugalmas munkavégzési formák más előnyeit sem tudják kihasználni.

