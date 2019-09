A projekt, amit még a válság sem tudott bedarálni: ebben az évben indult el a gigaberuházás

Miről szólt 2006-ban a konferencia?

A kétezres évek közepén a régió kereskedelmi ingatlanpiacának alakulását meghatározóan a külföldi intézményi tőke irányította. A rendkívűl aktív fejlesztési és tranzakciós piacok, valamint a meredeken zuhanó hozamok mögött nagy részben a külföldi tőke "vásárlási kényszere" állt. A konferencia nagy részén, a külföldi befektetők aktivitásáról beszélgettek a szakértők, a témakörök között volt:

Az európai lakáspiac fejlődési lehetőségei

Közép-Kelet Európa a spanyol és portugál példák tükrében

Fejlesztési lehetőségek Budapesten és a régióban

Intézményi vagyonkezelők - Az ingatlanalapok problémái, jelene és jövője

Old Europe vagy New Europe - Igazolható a hozamkonvergencia?

Miért éri meg Magyarországon befektetni?

Ezek mellett, az Egyesült Államokban már régóta népszerű REIT (Real Estate Investment Trust) konstrukció is népszerű témája volt a második, 2006-os Property Investment Forumnak. A régióban Bulgáriában vezették be először, népszerűségét a nagy adókedvezmények biztosították, de már a német és a brit piacokon is terevezték 2007-től ezt a könnyítést az ingatlancégeknek. Magyarországon is kacérkodtak már a REIT, vagyis a szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT) vállalkozási formával, amit végül 2011-ben be is vezettek, a szigorú követelmények miatt azonban 2017-ig egy cég sem választotta ezt a formát. (Bővebben még szó lesz erről, a későbbi cikkeinkben.) A konferencia előadásai között volt:

REIT: új csillag Európa egén - A bolgár példa

Miért menjünk tőzsdére? A Graphisoft Park története

Mi történt 2006-ban?

Bár a csúcs csak egy évvel későbbre tehető, már 2006-ban is dübörgött a hazai és a közép-európai ingatlanpiac. Hatalmas fejlesztéseket jelentettek be, ami nemcsak egy-egy nagyobb irodaházat, vagy lakásprojektet jelentett, hanem akár egy egész városrészt átalakítását. Ilyen volt a Corvin-Szigonyból később Corvin Sétánnyá avanzsált projekt, amire a régió legnagyobb városrehabilitációs programjaként tekintettek. 2006. augusztus 30-án indították a mintegy 800 millió euró értékű beruházást, melynek az első épülete egy 180 lakásos társasház volt. Az eredeti tervek szerint a 22 hektáros területre 2800 lakást terveztek, 130 négyzetméternyi irodát, egy 34 ezer négyzetméteres bevásárlóközponot és egy 84 négyzetméteres tudásparkot, kutatóközpontot. Ha nem is 100 százalékban az eredeti tervek szerint, és némi csúszással de a projekt teljes megvalósulása ma már a végéhez közeledik. A pláza megépült, a Corvin Technology Park irodaház idei átadásával 100 ezer négyzetméterre növekszik az összes bérbe adható irodaterület, a kutatóközpont lényegében integrálódott az irodaházakba, az utolsó lakópark fejlesztése pedig még folyamatban van, de a következő évben várhatóan az is átadásra kerül.

A válság első jelei?

A lakáspiacon egyfajta kettőség látszódott akkoriban, a közvetítők tapasztalatai alapján a vásárlói kedv az év végére még nem lankadt, a szakértők 3-5 százalékos áremelkedést vártak a piacon, az új lakásoknál továbbra is stagnálást. Néhány külföldi fejlesztő hatalmas volumenű lakóprojekteket ígért Budapesten, az egyik ilyen spanyol fejlesztő évi 3-4 ezer lakást, egy másik újabb 2 ezret tervezett. Mindeközben a használatba vett lakások és a kiadott éptési engedélyek is már 35 százalékkal visszaestek. A külföldi piacokon pedig már óvaintettek a kereskedelmi ingatlantranzakciók átlagos tőkeáttételének drasztikus megnövekedése és az ingatlanpiaci hozamok rekordalacsony értékei miatt.

Átevezve a 2006-os kereskedelmi ingatlanpiacra, a magyar főváros régiós szinten kiemelkedő volt az irodafejlesztésekben, mintegy 220 ezer négyzetméternyi új A-kategóriás irodaházat adtak át, miközben a legtöbb iroda továbbra is üresen állt Budapesten (közel 14 százalékos volt az üresedési ráta). Az ingatlanfejlesztők a jelenlegi kedvelt építési területek szűkülése miatt fedezték fel maguknak a IX., XI. kerületet, illetve a 3-as és 4-es metróvonalat. A XI. kerületben, Újbudán 4 hektáros alapterületen kezdték el a 75-80 ezer négyzetméteres Office Garden irodaház építését, megépült az IP-West irodaház második fázisa, ami a korábbi ütemmel együtt összesen 15 800 négyzetméter irodateret jelentett, valamint 15 milliárdos beruházás keretében az Átrium Park alapkőletételével megkezdődött a Váci úton is egy újabb fejlesztés, nettó 40 ezer négyzetméter alapterülettel.

A logisztikai piacot a spekulatív fejlesztések dominálták, a teljes bérbeadható ingatlanállomány túllépte már a 900 ezer négyzetmétert 2006 végére. A kiskereskedelmi piacon az év legfontosabb folyamatát egyértelműen az Andrássy út előretörése és felértékelődése jelentette. A Louis Vuitton üzlet megjelenése elindított egy folyamatot, melynek következtében egyre több exkluzív prémium márka lépett be a magyar piacra, a bérleti díjak itt két év alatt megduplázódtak, 2006-ra elérték a 60 eurót havonta négyzetméterenként (2018-ban az Andrássy úton 70 euró volt az átlag). Eközben a budapesti plázák egy része már felújításra, ráncfelvarrásra szorult, míg a Westend-Mammut-Árkád trió egyre inkább elhúzott a bolytól. A Mammutban vagy az Árkádban, 30-50 eurós bérleti díjakkal lehetett akkoriban számolni, a Westend bérleti díjai kimelkedően magasnak számítottak egész Közép-Európában, 80-100 eurós havi négyzetméterárral. Szintén a 2006-os retail piac terméke, hogy decemberben átadták az Új Buda Center bevásárló és szabadidő komplexum első, 15 ezer négyzetméteres ütemét.