Megeszi a lakásfejlesztők profitját a kegyetlenül dráguló kivitelezés?

Az Egyesült Államokban is lassulni látszik a nagy fejlesztési hullám. A beruházóknak be kell érni a kisebb profittal, akárcsak Magyarországon, ám itt súlyosabb gond a munkaerőhiány.

Hiába alacsonyak a kamatlábak, önmagában ez még nem képes ellensúlyozni, hogy drasztikusan emelkedik az építőanyagok ára a lakásprojekteknél. A fejlesztőknek egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlni és saját tőkét pumpálni a folyamatba és meg kell elégedniük a kisebb profitrátával is - írta az amerikai lakáspiacról a minap a helyi nreionline.com ágazati szereplőkre és tanácsadókra hivatkozva.

Az elmúlt 12 hónapban 10-12 százalékkal emelkedtek a kivitelezési költségek, ez gyorsabb ütem, mint a bérleti díjaké. Leginkább a beton, az acél ára, valamint a munkaerő költségei nőttek.

Bill Leffler, a CBRE egyik helyi vezetője Atlantában azt mondta: hitel és tőkeoldalon is jó kínálat van, de a fejlesztők kénytelenek lemondani a profit egy részéről a gyors ütemben növekvő kivitelezési költségek miatt. Azt is hozzátette ugyanakkor, hogy minden szereplő aggódik, sokan kétségbe vonják, hogy még sokáig kitart ez a mostani, egyébként nagyon hosszú felfelé ívelő szakasz.

Magyar aggodalmak



Magyarországon is panaszkodnak az ingatlanfejlesztők és az építőipari szakági szövetségek is. Különféle becslések szerint évi 10-20 százalékkal drágult az alapanyagok ára az elmúlt három évben, míg a munkaerőé ennél jóval nagyobb ütemben. Tavaly a legnagyobb mértékben a beton, a vízszigetelés, a purhabok és szilikonok, valamint a térkövek ára emelkedett, de akár tíz százalékkal is drágulhattak az OSB-k és a vakolástechnikai elemek. Szintén jelentős mértékben, öt százalékkal növekedett a kéményrendszerek kereskedelmi árai, az energiahatékony megoldások azonban még nagyobb mértékben drágultak. Egy nagy volumenű építési vagy felújítási munka esetében átlagosan 10,5 százalék körüli árnövekedésre kell számítani az előző év áraihoz képest – hangsúlyozta az újHáz Centrum cégvezetője. A vállalat prognózisa szerint az építőanyagok árnövekedése azonban itt nem fog megállni, várhatóan 2019-ben akár további 5-10 százalékos emelkedés is bekövetkezhet az egyes termékcsoportokban. Az amerikai helyzethez képest az a legnagyobb különbség, hogy nálunk sokkal súlyosabb gond a munkaerőhiány, illetve összehasonlíthatatlanul magasabb az állami megrendelések aránya a magánpiachoz képest. A projekthiteleknél korábban elfogadott 70/30-as hitel/tőke arány nagyjából megmaradt, de a bankok manapság sokkal szigorúbb feltételekkel adnak kölcsönt. A prémium helyen és erős szakmai múlttal, jó fizetőképességgel bíró fejlesztők viszont gond nélkül megkapják a hitelt.





Az amerikai lakásprojektek finanszírozói eközben folyamatosan egyre kisebb összegeket hajlandók kölcsönözni. Két éve még a teljes bekerülési költség 65 százalékának megfelelő hitelt nyújtottak, ám mára ez 60 százalékra olvadt - idézett több elemzőt a portál.

Érdekes, hogy a finanszírozók száma viszont nem csökken az Egyesült Államokban, még annak ellenére sem, hogy növekszik a bizonytalanság a gazdasági fejlődés üteme körül. Az sem sokat zavarja őket, hogy két éve már életben van a Basel III-nak hívott új nemzetközi hitelezési szabályrendszer, amelyben erősen korlátozták, hogy egy bank mekkora kockázatos ingatlanos hitelállományt tarthat fenn a könyveiben.

Európában az EUROCONSTRUCT szervezethez tartozó tagállamok közül a V4 régió (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) építési piaci előrejelzése 2019-re továbbra is nagyon optimista, bár kissé kevésbé, mint a fél évvel ezelőtt.

A régió egésze 7% körül növekedhet idén. A piac bővülése a teljes előrejelzési horizonton fennmaradhat. Együttesen 17% kummulált reál növekedésre számítanak a régiós tagállamok 2021-ig, és arra, hogy a mélyépítési részpiac nagyobb ütemben fog növekedni, mint a magasépítés. Lengyelország és Magyarország előrejelzései a legoptimistábbak, ezzel szemben Szlovákia nem számít növekedésre a 2019-2021 időszakban.