Több száz üzletet érint a Thomas Cook botrány

A világ legrégebbi utazási irodájának bezárása ingatlanpiaci vonatkozásban is nagy visszalépésnek számít, a cég ugyanis több száz üzlethelyiséggel rendelkezett csak az Egyesült Királyság területén. A csődeljárással együtt most ezek is bezárásra kerültek, ezen túl pedig több tízezer dolgozó vált munkanélkülivé - szerepel a Retail Gazette cikkében.