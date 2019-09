Meddig szárnyalhat az ingatlanpiac Kelet-Közép-Európában?

Vajon meddig tartható fenn a kelet-közép-európai ingatlanpiacok jelenlegi növekedési üteme? Melyek a legnagyobb kockázatok és milyen lehetőségeket rejtenek az olyan dél-kelet európai fővárosok, mint például Belgrád? – tette fel a kérdéseket a Bécsben megrendezett CEE Property Forum 2019 konferencián Jean-Bernard Wurm, Co-Founder & Managing Director, Secure Legal Title, London.

Míg tavaly a piac készen állt a gyors és magas áron történő vásárlásokra, addig idén a vásárlás már csak egy lehetőség, amivel nem feltétlenül kell élni. A tárgyalások során az eladók is egyre óvatosabbá váltak. A kereskedelmi ingatlanok mellett a lakáspiac is egyre érdekesebb terület, ami iránt a befektetési alapok is érdeklődni kezdtek, de nem az eszköz, sokkal inkább a fejlesztések oldaláról. A régióban továbbra is erős az ázsiai tőke, mintegy 20 százalékot tesz ki, ami a jövőben is erős maradhat. Ennek jelentős hányada Kínából jön, de erősen szegmentáltan van jelen. Az építőiparban úgy tűnik, hogy már az ukrán munkaerő sem tudja kielégíteni az igényeket, ezért Kelet-Ázsiáig (Vietnám, Fülöp-szigetek) kell menni, ami viszont nagyobb nyelvi és kulturális akadályokat jelent – mondta el Tomas Behounek, Partner, bnt attorneys in CEE.

Bár az árak tovább emelkedtek, jelenleg nincs annyi eladó a piacon, mint eddig, így az eladókon kisebb a nyomás. A magas árak miatt az jelenti a nehézséget, hogy mit és hol vásároljunk. A német gazdasági lassuláson mi is sokat gondolkodtunk, de a logisztikában hosszú távra tervezünk, így a kérdés inkább az, hogy vajon 20-30 év múlva hogyan alakul át az autóipar például az elektromos autók milyen mértékben veszik át az uralmat. Az aggodalomra inkább a politikában terjedő populista nézetek miatt van ok, hogy vajon hol alakul ki kereskedelmi háború és hol válthat át mindez egy valódi háborúvá. A Brexitből úgy gondolom, hogy a hazatérő munkaerő és az ide érkező befektetések miatt a régió akár profitálhat is – mondta el Richard Wilkinson, Group CFO, CTP.

A koreai tőke dominánssá vált a régióban, de máshonnan is jönnek befektetők. Belgrádról úgy gondolom, hogy még korai ítéletet mondani, de elképzelhető, hogy Szerbia lesz a következő piac ahol nagy tranzakciókat fogunk látni. A politikai helyzet a régióban mindig is központi kérdés volt – mondta el Luke Dawson, Managing Director & Head of Capital Markets CEE, Colliers International.

Tavaly már a kamatok emelkedésére számítottunk, de ez azóta sem történt meg. A kérdés, hogy mi lesz hosszú távon. A retail termékek könnyen helyettesíthetők lesznek, de a bérek nőnek, a gazdaság erősödik. Noha a retailben is van érték, de sok a rossz termék is. Varsóban például egyre több hely van, ahol a befektetők már nem vásárolnának. Emellett az építési költségek mindenhol emelkednek, Bukarestben pedig az IT szektor is szárnyal, így a kérdés, hogy lesz-e elég szakképzett munkaerő. Bár Bukarestben is vannak nagy nemzetközi cégek, az agyelszívás Németországba és az Egyesült Királyságba évek óta zajlik – mondta el Mike Atwell, Head of Capital Markets Czech Republic and Lead Director CEE, JLL.

Property Investment Forum 2019 Az ingatlanpiacot érintő nemzetközi gazdasági folyamatokról nemcsak Bécsben, hanem a november 21-én Budapesten megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián is beszélnek majd a szakértők.

A jó termékek megtalálása még most is probléma, de már más a kép, mint tavaly. A magbefeketők próbálnak fenntartható hozamot találni a tőkének, az idő előrehaladtával azonban ez egyre nehezebbé válik. Sok helyen a nagyobb egyetemi városok a növekedés epicentrumai, de már ott is kevés a jó termék, vagyis a másodlagos termékek piaca sem aranybánya. Emiatt a finanszírozás és a menedzsment-stratégia felértékelődik. Amíg a tőke az elsődleges, minőségi ingatlanokba megy, addig problémás lesz a másodlagos piac. A fitout erősödésével a másodlagos piacnak is valahogy vissza kell térnie. – mondta el Radu Boitan FRICS, Senior Partner, Head of Investments, Revetas Capital, aki szerint a régió mindig is a német tőkével együttműködve fejlődött, így az autóipari függőség, egy nagyon fontos faktor.

Fókuszban Ausztria

A legújabb felmérések szerint Bécs a legélhetőbb város a világon. Vajon milyen jó példával szolgálhat a szomszédos fővárosok számára? Az idei évben eddig 3,5 milliárd eurónyi befektetési tőke érkezett Ausztriába és a harmadik negyedév is erősnek ígérkezik. Összesen 10 befektetés összege haladta meg a 100 millió eurót, a hazai tőke aránya pedig 50 százalék volt. Milyen eszközökre érdemes fókuszálni? Inkább a lakó vagy inkább a kereskedelmi ingatlanokra? Hogy áll az ország a beáramló ázsiai tőkéhez? – tette fel a kérdéseket a CEE Property Forum 2019 konferencia Ausztriáról szóló panelbeszélgetésén Walter Wölfler, Senior Director, Head of Retail Austria & CEE, CBRE.

Bécs egyik előnye, hogy a piac nagyon átlátható és a jogi környezet is stabil. Ausztriát mindig elkerülik a viharok, ami előny és hátrány is lehet, de a stabilitás adott. Nem véletlen, hogy ezt a konferenciát is évről-évre Bécsben rendezik meg. A befektetők a kockázatokat midig figyelembe veszik, így ha a hozamok csökkenek, az a piacra is hatással van. Ausztria azonban a biztonság szigete, így nem akkora probléma, hogy alacsonyak a hozamok – mondta el Frank Brün FRICS, Chairman, RICS in Austria.

Bécs kedvező régiós helyzete megkérdőjelezhetetlen, ami a student housing (magánkollégium) szektoron is látszik. A 185 ezer felsőoktatásban tanuló diákból 52 ezer külföldi, míg a városban több mint 120 student housing üzemel, összesen 20 ezer férőhellyel. Mi ezekről az épületekről gyűjtünk adatokat – mondta el Samuel Vetrak, CEO Bonard.

Bár az ingatlanadók rendszere Bécsben is hasonló, mint a többi régiós fővárosban, de minden másban nagy eltérések tapasztalhatók. A tranzakciók jóváhagyása például Csehország és Ausztria között jelentősen különbözik – hívta fel a figyelmet Erwin Hanslik MRICS, Partner and CEE Head of Real Estate, Taylor Wessing.

A tömegközlekedés, az infrastruktúra, vagy az orvosi ellátás kombinációjában Bécs valóban jól teljesít, de ezzel párhuzamosan a megélhetési költségek is jelentősen magasabbak ott, mint a szomszédos fővárosokban. Az ázsiai tőke számára Bécs továbbra is vonzó célpont maradhat – hangsúlyozta Karin Schmidt-Mitscher, Head of Group Commercial Real Estate, Erste Group Bank.

A bérlői oldalra fókuszálva a lakóingatlan fontos része volt a piacnak az elmúlt 3 évben, de az iroda is jön vissza, és a logisztikán is sokat dolgozunk. Bár sok retail tranzakciónk is volt ezalatt, de azt tapasztaljuk, hogy ez a szegmens csökken a kosáron belül. Az ingatlanpiac más piacokkal szemben az egyik legkevésbé innovatív terület, de úgy gondoljuk, hogy a digitalizáció jelentős változást hozhat ebben. A tervezés folyamata is sokkal gyorsabb lehet, ami a produktivitást fogja erősíteni. A klímaváltozás és a fenntarthatóság kérdéseire az épületek tervezésénél is figyelni kell, miközben a társadalmi fenntarthatóságot is figyelembe kell venni – összegezte Georg Stadlhofer MRICS, Vice President, IFMA Austria.