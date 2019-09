Túl sok a pénz, de kevés a jó termék: íme a cseh és a szlovák ingatlanpiac

Optimistán nyilatkozott a CEE Property Forum 2019 konferencia közönsége, akik szerint Csehországban és Szlovákiában addig fennmaradhat az ingatlanpiaci növekedés, amíg az EKB folytatja a laza monetáris politikáját, ami mostantól kezdve akár még két év is lehet. Mit gondolnak erről a meghívott szakértők? Érdemes most belépni a piacra? – kérdezte a szakértőket Rudolf Nemec MRICS, Head of Capital Markets Slovakia, JLL.

Senki nem tudja, mit hoz a következő pár év, sokan már tavaly azt hitték, hogy itt a csúcs, noha a vásárlóerő továbbra is magas. A probléma, hogy mind Csehországban, mind Szlovákiában több pénz van a piacon, mint jó termék. Ukrajnához képest azonban még így is messze jobb a helyzet. Hiába vannak ott 11 százalékos hozamok a csehországi 5 százalékkal szemben, hatalmas a korrupció és teljes a bizalmatlanság, így ott csak a helyi tőkére lehet számítani. Úgy gondolom, a recesszió csak egy dolog, de amellett még sok más bizonytalan tényező jöhet, éppen ezért reméljük a legjobbakat, a maradékra pedig próbáljunk felkészülni – osztotta meg tapasztalatait Maxim Shkolnick, Partner, Focus Estate Fund.

Egy generációváltásnak vagyunk most tanúi, de alapvetően optimista vagyok Csehországgal kapcsolatban. Az ottani fejlesztéseket azonban nagyban hátráltatja a lassú engedélyeztetési rendszer. Egy engedély kiadása gyakran három évig is eltart, ezt kellene egy évben maximalizálni – világított rá Erwin Hansilk, Partner and CEE Head of Real Estate, Taylor Wessing.

A csőben lévő fejlesztések mennyiségét látva én is optimista vagyok. Hiába vezet most volumenét tekintve a koreai tőke, a német és a többi is megvan még mögötte. A nemzetközi tőke kizárásos alapon választja most a régiót – mondta el Pavel Streblov MRICS, Business Director CRE, Penta Investments.

Öt ingatlanunk van Prágában, így ez a legfőbb piacunk. A befektetési hangulat jó, amíg van jó termék, addig nem nehéz finanszírozást találni, amit a koreai tőke is igazol. Ukrajnával kapcsolatban jelenleg elképzelhetetlennek tartom, hogy ott fektessünk be. Az ország bizonytalanságát jól mutatja, hogy ha ki is adnak egy építési engedélyt az sem jelent garanciát, ugyanis az építkezés közben is bármikor visszavonhatják. Sokan úgy gondolják, hogy ameddig tart az EKB laza monetáris politikája addig maradhat a növekedés, én azt gondolom, hogy a koreai tőke kivonulása fogja jelenteni a következő csúcsot – hangsúlyozta Hedwig Höfler, Head of Investment Management CA Immo.

Property Investment Forum 2019 Magyarország és a régió ingatlanpiacáról részletesebben beszélnek majd a szakértők a november 21-én Budapesten megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián.

Az ingatlanpiac a konzervatív befektetők elsődleges piaca, a prémium lokációkban már erős a jó termékekért folyó verseny. Mivel a szlovák piac nem a leglikvidebb, ezért a helyi tőke arányának növekedésére számítok, de azért a nemzetközi sem tűnik el – mondta el Martin Duriancik, Vice-Chairman of the Board of Directors, Tatra Asset Management.