Kevesen figyelnek rá, pedig ez lehet az ingatlanpiac következő nagy csillaga

A turizmus fellendülésének köszönhetően a régiós hotelpiac rengeteg lehetőséget tartogat, miközben a befektetők számára is egyre vonzóbb eszközzé válik. A turisták igényei a fapados légitársaságok és a szállásmegosztó szolgáltatások terjedésével egyre gyorsabban változnak, azonban hotelfejlesztés szempontjából a kelet-közép-európai régió ma messze a legjobb terep – mondta el a Bécsben megrendezett CEE Property Forum 2019 konferencián Marius Gomola MRICS, Managing Director, Horwath HTL Hungary, Founder, HOTCO. A szállodapiac mellett a konferencián megszólaltak a student housing (magánkollégium) képviselői is, akik szerint az ágazat a régió több országában is erős fellendülés előtt áll.

Szárnyal a régiós szállodapiac

Lengyelországban és Magyarországon ma forró a piac, senki nem ad el hotelt, de mindenki akar egyet. Egy külföldi befektető számára teljesen más lehet a helyi környezet, mint azt előre gondolja, akár az eladói akár a vásárlói szemszögből. A siker kulcsa a bérleti díjakban rejlik. Az, hogy az irodapiac egyre zsúfoltabbá válik, szintén a hotelpiac irányába terelheti a befektetőket, de a fejlesztők is egyre nagyobb potenciált látnak a hotelekben. A bankok is szeretik ezeket a termékeket, viszont gyakori, hogy nem is lehet teljesen elkülöníteni az egyes szegmenseket. Van arra is példa, hogy egy iroda vagy egy lakásprojektet alakítanak hotellé – mondta el Péter Takács, Partner, VLK Cresa.

A fő irányunk a lakóingatlanpiac, de most egy motelre is tárgyalunk. A fejlesztési stratégiánk szerint hosszabb távon gondolkodunk és folyamatosan keressük a lehetőségeket. Bár a hotel nem feltétlenül a legnépszerűbb befektetési kategória, jó lehetőségek vannak benne. Mi egy irodaházból hoztunk létre egy 160 szobás szállodát, de van 700 lakóingatlanunk is – emelte ki David Musil, Business Director, Penta Real Estate.

2017-ben vásároltuk meg a bukaresti Radisson komplexumot, ami sokáig a régió legnagyobb egy épületben lévő tranzakciója volt. Ez most a fő irányunk, de mellette logisztikával is foglalkozunk. Az értékteremtés és a sikeres stratégia kulcsa, hogy a partnernek képesnek kell lennie az eszközkezelésre, tudni kell vezetni a menedzsmentet és jól kell tudni felújítani majd újrapozicionálni – mondta el Gerald Hanna, Senior Manager, Asset Management, Revetas Capital.

Property Investment Forum 2019 Az alternatív befektetésekről részletesebben beszélnek majd a szakértők a november 21-én Budapesten megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2019 konferencián.

A KViHotel ötlete ott kezdődött, hogy nem akartam vendégként a recepción a becsekkolásnál várakozni. Fejlesztettünk egy applikációt, ami az egész folyamatot maga végzi el, ebből nőtt ki a cégünk. A rendszer segítségével érkezéskor a szobád már kész, mobilon keresztül be és kicsekkolsz, de a személyzetnek is időt spórolsz, mert nem használsz papírt, nincs plasztik kártya, telefonon nyitod az ajtót. Ezzel összességében költséget takarítunk meg. A jövőbeli célunk, hogy a befektetők felé nyissunk annak érdekében, hogy a megoldásaink jobban terjedjenek, amihez jó terep a szárnyaló budapesti hotelpiac – mondta el Péter Palicz, Chief Business Development Director, General Manager, KViHotel.

Student housing: az új sikerágazat?

A magánkollégiumok sokáig az Egyesült Királyság és más nyugat-európai országok kiváltságai voltak, az utóbbi években azonban a kelet-közép-európai régióban is elkezdett fellendülni a piac. Hogy hol állnak a régió fővárosai a magánkollégiumok terén arról Samuel Vetrak, CEO, Bonard beszélt és kérdezte meg a szakma képviselőit.

A befektetések egyre komplexebbé válnak, a hotelek például már nemcsak szállást nyújtanak, de gasztronómiai élményt is kínálnak. A jövő az élményalapú fejlesztéseké, nem elég csak dobozokat építeni, azt vonzóvá is kell tenni. Vannak hoteleink, amelyek már teljesen más funkcióval működnek és ugyanez igaz néhány irodaházunkra is. A student housing is jó lehetőség arra, hogy a komplex fejlesztésekben tapasztalatokat szerezzünk. Bécs egy kiegyensúlyozott piac, ezért is vagyunk itt nagyon aktívak, mert pontosan tudjuk, mire milyen szabály vonatkozik. A jövőben hibrid modelleket kell kidolgoznunk arra, hogy mit csináljunk az épületeinkkel 10-20-30 év múlva – mondta el Roland Paar, Head of Hotel Investment, Soravia.

Van Budapesten 15-20 ezer külföldi diák, akiknek alig van kínálat modern student housingból. A top lokáció az orvosi egyetem környéke, ahol a mi fejlesztésünk is megvalósult. Ma az újabb fejlesztéseknél az építési költségek jelentik a legnagyobb kihívást, amik 30-40 százalékkal magasabbak, mint amikor mi építkeztünk, így a mostani kivitelezési költségek mellett 600-700 eurós szobaárak mellett érné csak meg fejleszteni. Ennek ellenére vannak további fejlesztési ötleteink, de a működtetésben is tapasztalatokat kell szereznünk, például az épület nyári hasznosításában – mondta el Bálint Botos, CFA, Managing Partner, Forestay Group.

Az utóbbi időben a piacot inkább egyszámjegyű bővülés jellemzi, mint exponenciális növekedés. Bécsben a külföldi diákok 7 százalékának jut magánkollégiumi férőhely, ami 3670 ágyat jelent. A régió többi országában azonban ez még egy teljesen új terület, így az osztrák főváros ezek számára jó tapasztalatokkal szolgálhat. A student housing azonban Kelet-Közép-Európa mellett az Észak-Olasz piacon is nagy lehetőségeket rejt magában – mondta el Gary Clarke, CEO, MILESTONE.

Az elsődleges piacaink Németország és Ausztria, de a régió többi országa is egyre erősödik, ami elsősorban az Erasmus programnak köszönhető. A KKE régióban egyébként Lengyelország a legígéretesebb piac, jóllehet a szabályozás több országban is eltér Nyugat-Európától. Míg például Hollandiában vagy Németországban a magánkollégiumok építésére inkább a lakásfejlesztésekhez hasonló szabályok vonatkoznak, addig Kelet-Közép-Európában inkább a hotelfejlesztéshez hasonlítanak a jogszabályok – hívta fel a figyelmet Rainer Nonnengasser, CEO International Campus.