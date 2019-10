Ez most a legnépszerűbb pesti kerület – Mi a siker titka?

Sokarcú, gyorsan fejlődő és családok számára is egyre élhetőbb a XIII. kerület. Növekvő népszerűségét egyebek között ezek a tulajdonságai adják. Pesten az elmúlt 5-6 évben az élbolyba került és most, hogy a Ferdinánd negyed teret ad új, innovatív lakóingatlan fejlesztéseknek úgy tűnik, még jó ideig kirobbanthatatlan lesz az első pozícióból.

A cikk megjelenését a Biggeorge Property Zrt. támogatta.

Budapesten a listavezető a XIII. kerület, népszerűsége töretlen, itt összesen 90 beruházásban hirdetnek eladó lakásokat, ez a megvalósítás különböző fázisában lévő fővárosi társasházprojektek ötödét jelenti. Ez az előkelő hely egyszerre több tényező miatt is indokolt: kiválóak a közlekedési kapcsolatok a belvárossal, közel a Duna, a Margit-sziget, kifejezetten sok a zöld terület, és amit kevesen szoktak említeni egy ingatlanvásárláskor: látszik a kerület fejlődési dinamikája, évekkel előre tudható, hogy milyen beruházások indulnak, nagyon aktív az önkormányzat a szociális szolgáltatási infrastruktúra megteremtésében.

„Aki ideköltözik, tömegközlekedéssel is gyorsan eléri a belvárost és a fontosabb szolgáltatóközpontokat, a sok új projekt hatására pedig modern, divatos városi környezetben élhet. Nem hátrány az sem, hogy rengeteg az új irodaház, munkahelyek tízezrei találhatók az új lakónegyedek közelében, így aki ide költözik, akár gyalog is járhat munkába” – mondja Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum (OC) elemzési vezetője

A szakértő állításait alátámasztja a GfK legutóbbi kutatása is, amiben azt vizsgálták, hogy milyen helyi szolgáltatásokat vesznek igénybe az itt dolgozó tízezrek. Kiderült, hogy jellemzően gyógyszertárakat, drogériákat, dohányboltokat, újságost, postát, ATM-et és bankfiókokat keresnek fel, de sokan ebédelnek is a kerületben és élelmiszerüzletekbe is gyakran mennek. Mindezt nyilván azért, mert megfelelő színvonalúnak tartják ezeket. Az említett szolgáltatók folyamatosan erősítik kerületi jelenlétüket, látva a növekvő keresletet.

Az OC elemzési vezetője helyzetértékelését kiegészítette azzal is, hogy szerinte a fejlesztők dolgát megkönnyíti, hogy a kerületben nagy, sokszor tömb méretű ingatlanok érhetők el. Ezeket hatékonyan tudják beépíteni, nem véletlenül kedvelt a nagy ingatlanfejlesztő cégek körében.

Egy kerület presztízsét az ott kialakult ingatlanárak is kifejezik. Budán és a pesti belvárosi kerületekben már átlépték az egymillió forintos négyzetméterárat. A XIII. kerület kijjebb eső részein az átlagár 800 ezer forint körül van, míg a belvároshoz közelebb eső területeken a 900 ezret is meghaladja, nem beszélve a dunaparti övezetekről és Újlipótvárosról, ahol a négyzetméter árak 1 millió forinttól indulnak. Az átlagár természetesen folyamatosan növekszik, de e mögött nem csupán az általános áremelő hatások állnak, hanem az is, hogy sok más kerülethez képest jobb minőségűek és nagyobb palettát nyújtanak a szolgáltatások, egyebek között az új társasházi beruházások révén. Mindezek azt is jelenthetik, hogy akik ebben a kerületben vásárolnak ingatlant nagyobb felértékelődést könyvelhetnek el hosszútávon.

A több ezer új lakás mellett több százezer négyzetméternyi modern irodaterület is létesült az elmúlt másfél évtizedben. A Váci út önálló alpiaccá fejlődött, a tervek további nagy irodai és kiskereskedelmi ingatlanfejlesztésekről szólnak. Várható, hogy az új irodaházak földszinti részén még több olyan szolgáltatás lesz, amit a helyi lakosok is igénybe vehetnek.

Több sportközpont (pl. Duna Aréna) létesült, a következő években is folytatódik a szabadidő eltöltését segítő korszerű központok, közösségi terek kialakítása. Az önkormányzat az egész főváros számára példa értékű bérlakás építési programot folytat, nagyon sok közintézményt felújítottak, illetve megkezdték ezek korszerűsítését, itt adták át például az első fővárosi passzív ház kategóriájú óvodát. A Szabolcs utcában az önkormányzat már meg is építette az új bérlakásokat, valamint tervezik a Centrál Park kialakítását is, amely Budapesten egyedülálló okos parkot ígér további lakó és kereskedelmi ingatlanokkal összefűzve. Így a kialakulóban lévő Ferdinánd-negyed, mely a Ferdinánd híd - Lehet utca- Dózsa György út - Szabolcs utca által határolt szakaszt jelenti, - méltán pályázhat majd a „zöld belváros” titulusra, hiszen a rengeteg fejlesztés garantáltan újrapozícionálja majd e területét Budapestnek.

A Biggeorge Property itt több telek tulajdonosaként a Ferdinánd-negyed rehabilitációjának elkötelezett híve, először a Szabolcs utca és Bulcsú utca sarkán kezdi megépíteni a Westside Residence társasházi lakóprojektjét. E fejlesztés a folytatódó kerületi rehabilitáció miatt kiváló befektetési lehetőséget kínál majd vásárlóinak. A projekt értékesítése már megkezdődött, a lakások 5% áfával vásárolhatók meg. A Westside Residence otthonai minőségi alapanyagokkal, változatos alaprajzokkal kerülnek megépítésre, sőt a smart home előkészítéssel ellátott, 30-108 négyzetméter területű lakásokhoz terasz is tartozik, melyekről remek kilátás nyílik a későbbiekben megvalósuló Central Parkra, de az itt élők a belső kertek kényelmét is élvezhetik majd. Ezeket a környezettudatos, mennyezeti hűtés-fűtéssel ellátott otthonokat, - melyeket a lakás alapára tartalmazza, - azoknak ajánljuk, akik dinamikus életet élnek, és értékelik a környék kínálta rengeteg lehetőséget.

A kerület kínálta lehetőségeket áttekintve ezek a pozitív adottságok megkönnyítik a döntést azok számára, akik itt szeretnének új lakást vásárolni.