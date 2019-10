Egyenesben az egymilliárd eurós gigaberuházás a tervezett kaszinóváros helyén

Megszerezte az óriási ingatlan-és kertészeti projekthez a bezenyei telket a német FAKT AG. Az egymilliárd eurós beruházás kivitelezése már jövőre elindulhat, de az engedélyek megszerezésére csak az önkormányzati választások után számít a vállalat.

"Idén július végén jogilag a miénk lett a beruházásunkhoz kiszemelt 330 hektáros óriástelek Bezenye és Hegyeshalom határában, úgyhogy semmi akadálya annak, hogy hamarosan elinduljon a tényleges kivitelezés" – mondta a Portfolionak adott exkluzív nyilatkozatában Nikolai Ulrich, a FAKT AG igazgatósági tagja, kommunikációs vezetője. Idén márciusban, amikor először írtunk a projektről, a vezető azt ígérte, hogy a harmadik negyedév végéig megtörténik az adásvétel és annak bejegyzése. Azt nem közölte, hogy mennyiért jutottak a telekhez. A legutolsó nyilvános információ szerint 2017-ben kicsit több mint hatmilliárd forintért hirdették meg a területet.

A lakópark egyik belső terének látványterve. forrás: FAKT AG

A német társaság egy komplex ingatlanfejlesztést készít elő, aminek az értéke megegyezik a BMW debreceni terveiben vázoltakkal, vagyis meghaladja az egymilliárd eurót. Hatalmas kertészeti részleget, hűtőházakat, logisztikai központot, hotelt, kb. ezer lakást (!), szolgáltató egységeket, szakiskolát hoznak létre. Tavasszal a cég azt ígérte, hogy magyar beszállítókkal is szeretne együttműködni részben a kivitelezés, részben a későbbi üzemeltetés során. Úgy tudjuk, hogy eddig a KÉSZ Csoport és a német E.ON jelent meg partnerként. Továbbá itteni mezőgazdasági termelőkkel is felveszik a kapcsolatot, számítanak a közös munkára. Hubert Schulte, a FAKT AG elnök-vezérigazgatója ötezer új munkahelyről beszélt és bejelentette, hogy autópálya felhajtót és konferenciaközpontot is építenek.

Zöld parkok is lesznek a házak között. forrás: FAKT AG

Most a kommunikációs vezető azt közölte, hogy jelenleg a részletes településfejlesztési terv előkészítése és lezárása zajlik, ezt hamarosan benyújtják a hatóságoknak és az illetékes önkormányzatoknak. Hozzáfűzte azonban: „Az önkormányzati választások után is folytatni szeretnénk a konstruktív párbeszédet a helyhatóságokkal és a helyi közösségekkel.”

A FAKT AG a következő hónap során, de legkésőbb az év végéig szeretné benyújtani ezt a tervet. A teljes projekt végleges elemeit és az egyes elemek paramétereit az engedélyezés lezárulása után azonnal elkezdik kidolgozni. Most azzal számolnak, hogy gyors elfogadás és a szükséges engedélyek megadása után a tényleges kivitelezés 2020-ban biztosan elkezdődik és várhatóan 3-4 évig tart.

Arra a kérdésünkre, hogy az elmúlt fél évben változtattak-e a hatalmas projekt belső arányain vagy egyes elemek paraméterein Nikolai Ulrich azt felelte: a kertészeti és feldolgozó tevékenységhez korábban tervezett területnél nagyobbat szeretnének kialakítani a projektterületen belül. Tavasszal még arról volt szó, hogy ötven hektáron feldolgozó- és logisztikai központot, harminc hektáron üvegházat, ötven hektáron szabadföldi kertészetet hoznak létre. Ám most még ambíciózusabbak az elképzeléseik.

Ez a változás azzal függ össze, hogy a cég fantáziát lát a gombatermesztésben és az akvapóniában is. Utóbbi egy élelmiszertermelési eljárás, amelyben két módszer, a tengeri állatok, pl. halak vagy rákok tenyésztése és a növények termesztése talaj helyett tápfolyadék segítségével egyszerre vannak jelen egy szimbiotikus közegben. Mindez olyan termőföldeken történik, amiknek az értéke jóval alacsonyabb a kertészeti tevékenységekre bevont földekénél.

Magyarországon még nem volt ekkora értékű vegyes funkciójú ingatlanos és agrárberuházás. Az ipari ingatlanok piacán már csak mérete és értéke miatt is szintén rekordnak számít. A tervek szerint egyfajta öko kisváros jön itt létre, ami példaértékű lehet az egész térség számára - olvastuk a FAKT AG éves beszámolójában.