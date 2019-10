Az ország nagy lehetőségei, amiket megérné kihasználnunk

A korábbi évekhez hasonlóan, Budapest idén is képviseltette magát Európa legnagyobb ingatlanos eseményén, a müncheni Expo Realon, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 ezer döntéshozó gyűlik össze 2019. október 7-9. között. A kiállítás arra is jó alkalom, hogy az ingatlanpiac szakértői megvitassák többek között, hogy milyen fejlesztési és fejlődési lehetőségek állnak Budapest és Magyarország előtt.

A beszélgetések során többször is szó esett arról, hogy a hazai ingatlanbefektetők erős jelenléte mellett a külföldiek továbbra is nyitottak a magyar piacra, főleg igaz ez a kínai, a koreai és a szingapúri befeketetőkre. A fejlesztési piacon az ipari ingatlanok iránt van különösen nagy igény, az üresedés a Budapest környéki raktárak és logisztikai központoknál ugyanis közel áll a nullához. A jövőre vonatkozóan pedig arról is beszéltek a szakértők, hogy az országban a turizmus jelentős fejlődési potenciált rejt magában, csak úgy mint a szakképzett munkaerő.

Kibédi Varga Lóránt, CBRE Hungary ügyvezetője elmondta, hogy 75%-os kihasználtsággal működnek itthon a szállodák, ami a második legmagasabb érték a régióban. A szállodaipar kilátásai pozitívak, így a folyamatban lévő 3300 hotelszoba fejlesztésére várhatón lesz igény az ideérkező turisták részéről.

Székely Ádám, az Infogroup ügyvezetője az építőipari költségek növekedése kapcsán elmondta, hogy valóban egy nagymértékű emelkedést tapasztalhattunk, de a projektfinanszírozás ezzel párhuzamosan sokkal könnyebb lett, és a kamatok is kedvezőbbek. Ez a két hatás némiképp ellensúlyozni egymást.

Nagy lehetőség van a proptechben, de okosan kell használni

A munkaerőhiányra, a szigorodó ingatlanfejlesztési szabályokra, de a klímavédelmi szempontoknak való megfelelésre is kiváló megoldást jelenthet a proptech, ugyanakkor érdemes rá odafigyelni, hogy mely területen, milyen arányban alkalmazzuk ezeket. Németh Péter, a Forestay Development ügyvezető partnere, felhívta a figyelmet arra, hogy a technológia használatában meg kell találni az egészséges egyensúlyt, nagy könnyebbséget jelent, hogy a szállodákban a feladatok monitorozásával hatékonyabban tudják allokálni a munkaerőt, ezáltal kevesebb emberi erőforrást igényelnek az elvégezendő feladatok, ugyanakkor túlzásokba sem szabad esni. Jan Hübner, a HB Reavis Hungary vezérigazgatója a proptech kapcsán a felhasználói élményeket emelte ki, elmondta, hogy egy irodaházban a dolgozókat kevésbé érdekli, hogy milyen szenzorok vannak beépítve, sokkal lényegesebb, hogy az applikáció, ami ezeknek a szenzoroknak az adatait gyűjti össze, milyen szolgáltatásokat kínál az emberek számára.

