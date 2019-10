Drágábban kiadhatók a szigetelt irodaházak

A fővárosi irodapiacon jelentős felárat kérnek az energiatakarékos irodákért – derült ki az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss felméréséből.

A kutatásból az is kirajzolódik, hogy az energiahatékony – más néven „zöld” – irodakínálat 39%-a jellemzően a budai kerületekben található. Azt is megtudhattuk, hogy nem csupán komfortosabbak és környezetkímélőbbek az energiatakarékos öko-irodák, de bérleti díjuk a piacon átlagosan harmadával magasabb a hagyományos, kevésbé környezetkímélőekhez képest. Két azonos paraméterekkel rendelkező iroda közül többségében a zöldebbet megoldással építettet választják a cégek akkor is, ha az drágább, mert hosszú távon jóval kedvezőbb az üzemeltetési költségük.

A felmérés rávilágít arra, hogy az irodaingatlanok energiahatékonysága közötti különbségek a bérleti és üzemeltetési díjakban is megmutatkoznak. A nem energiahatékony irodák bérleti díja négyzetméterenként 10-12 euró körül alakul, miközben a kifejezetten zöldként megjelölt épületekben lévő irodaterületeket átlagosan 13-16 eurós négyzetméteráron kínálják. Természetesen átlagokról van szó, de a trendeket jól mutatja ez a 30 százalékos árkülönbség.

Az augusztus végi adatfelvételből kiderült, hogy a budapesti új építésű, „A” kategóriás irodák 80-90 százaléka zöld és 74 százalékuk három budapesti kerületre koncentrálódik. Az elmúlt 12 hónapban a XI. kerület 39 százalékos, a XIII. kerület 20 százalékos, a XIV. kerület pedig bő 15 százalékos aránnyal vezeti a zöldiroda kínálati listát.

„Egy korszerű, homlokzatán, alulról hűlő födémen, és válaszfalaiban is szigetelt iroda – melynek „zöld teteje” is van – a legszigorúbb energiahatékonysági normáknak is megfelel. Egy megfelelően szigetelt, és akusztikailag is jól megtervezett irodaépületben a munkavállalók komfortosabb és kellemesebb környezetben dolgozhatnak.”– mondta Aszódy Tamás, a Knauf Insulation Kft. ügyvezető igazgatója.

“Mivel jelentős konkurenciával kell számolniuk az építtetőknek az új irodaházak esetén sokkal környezettudatosabb megoldásokban gondolkoznak. Ezek például a XI. kerület irodaterületei vagy a XIII. kerület Váci úti irodafolyosója, illetve a XIV kerület Hungária körúti része. Ezeken a területeken sok új irodaház épül, és a magas kínálat piaci versenyt generál” – mondta el Halaska Gábor, az Otthontérkép Csoport vezető elemzője.