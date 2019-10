Elindult a pesti városrehabilitáció utolsó irodaházának építése

Elindult a Corvin Sétány utolsó irodakomplexumának fejlesztése. A Corvin Irodák közvetlen közelében, két ütemben megvalósuló Corvin7 közel 30 000 négyzetméter bérelhető irodaterületet biztosít. A Futureal-csoport új irodaháza egyedi homlokzatával és kialakításával átformálja a Szigony utca arculatát - szerepel a Futureal közleményében.

Az utolsó irodaépület építése is elkezdődött a Corvin-negyedben, a fejlesztés alatt álló irodaház a Szigony utca, Tömő utca, Apáthy István utca valamint Balassa utca találkozásainál ölt formát. A kilenc szintes épületegyüttes első üteme 15 800 négyzetméter, a második 13 800 négyzetméter irodaterülettel rendelkezik majd.

Az ’A’ kategóriás Corvin7 a BREEAM fenntarthatósági elvárások szerint valósul meg. A cégcsoport korábbi irodaprojektjéhez hasonlóan, az új épületet is a WELL Building (WELL) minősítésnek megfelelően fejlesztik. A nemzetközi besorolás a dolgozók egészségi állapotára és közérzetére pozitív hatást gyakorló szempontokat ismeri el. Az épület kialakítása, valamint a Corvin Sétány által biztosított lokáció olyan előnyt jelent, amely a WELL-rendszer alapján is kiemelt fontosságú. A Corvin Irodák közül a Corvin7 helyezkedik el a legközelebb a metrómegállókhoz, a Corvin Sétánynak köszönhetően pedig számos szolgáltatás, többek között fitnesz és wellness központ, éttermek, kávézók, mosoda, szépségszalon is gyorsan elérhető az irodai dolgozók számára.

A teljes körűen akadálymentesített irodaházban a természetes bevilágítást maximalizálása és az egészséges munkakörnyezet kialakítása érdekében a lépcsőházak nem a liftek mellett kerülnek kialakításra. Belső kerteket, erkélyeket és tetőteraszokat építenek ki, a földszinten és a különböző emeletekhez kapcsolódva is. A központi lobbiból érhető el a közel 3000 négyzetméteres belső udvar.

„A Corvin7 létrehozásával a bérlők egy vadonatúj, a 21. század elvárásai szerint fejlesztett irodakomplexumba költözhetnek Budapest egyik ikonikus közterületének közvetlen közelében” – mondta Futó Gábor, a Futureal-csoport alapítója.