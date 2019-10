Lakásvásárlás: most vegyünk vagy várjunk még vele?

Évente közel 160 ezren vannak Magyarországon, akik meglévő lakásukat eladják, hogy helyette másikat vásároljanak. Ennek a számnak többségét a használt lakások teszik ki, de több ezren vannak olyanok is, akik új lakás mellett döntenek. Ennek kapcsán megnéztük, hogy milyen piaci folyamatokra kell figyelni a vásárláskor és mi várható a közeljövőben.

Az egyik legfontosabb kérdés az év végétől változó lakásáfa, ami az új építésű lakásokat érinti. A jelenlegi szabályok alapján jövőre újra 27 százalékos áfával értékesítik majd az új lakásokat. Azok a vásárlók, akik 2018. november 1-je utáni építési engedéllyel rendelkező projektben vásárolnak, a még be nem fizetett összeg után az eddigi 5 helyett, 27 százalékos áfát fognak fizetni, ami megmutatkozik a végső árban is.

Aki tehát új lakást venne, annak érdemes még idén dönteni, jövőre ugyanis ezt biztosan magasabb áron teheti csak meg.

Dráguló építkezések

Szintén az új lakásokat érinti a kivitelezési költségek emelkedése. Míg 3-4 éve még 200 ezer forint körül volt csak az egy négyzetméterre jut nettó kivitelezési költség, addig idén már közel 400 ezer forintnál tartunk, amiben még nincs benne a telekár és az egyéb járulékos költségek. Ennek oka elsősorban az alapanyagárak emelkedésével magyarázható, de nem szabad megfeledkezni egy másik fontos tényezőről sem, ez pedig a munkaerőhiány. A munkaerőhiányból adódó bérnövekedés nemcsak az építkezéseket drágítja, hanem gyakran a projektek csúszásához is vezet. Éppen ezért új lakás vásárlásánál a korábbiakhoz képest szinte minden esetben a kivitelezési időszak hosszabbodásával kell számolni.

Mikor jön az árcsökkenés?

Sokan vannak - akár az új, akár a használt lakást vásárolni tervezők között - akik arra várnak, hogy visszaessenek az árak. Egy esetleges válság esetén erre egy évtizeddel ezelőtt láthattunk ugyan példát, a mostani piaci környezetben azonban több tényező is van, ami akadályozza az áremelkedés megszűnését. Noha a lakásárak, főleg Budapesten, már meghaladják a mindenkori egyensúlyi szintet, az olyan állami támogatások, mint a kibővített csok, a babaváró hitel, a községek egy részében pedig a falusi csok még késleltethetik az árnövekedés megszűnését. Éppen ezért a korábban gondolt 2020 helyett valószínűbb, hogy csak 2022 körül stabilizálódnak majd az árak.

Noha több közvetítő is megerősítette, hogy a nyári hónapokban jelentősen visszaesett a lakások iránti kereslet, a szeptember már ismét erősebb hónap volt. Az biztos, hogy az árak csökkenéséhez a kereslet tartós visszaesésére lenne szükség, erre azonban nem érdemes alapozni. Annak ellenére sem, hogy az új „szuperállampapír” (MÁP+) garantált 5 százalék körüli hozamai már a lakáskiadással elérhető hozamokhoz közelítenek. A befektetők viszont a lakás értéknövekedésével is számolnak, ami a kiadásból származó hozammal együtt még mindig jelentősen magasabb, mint bármelyik állampapír. Az viszont biztos, hogy a következő években az árnövekedés üteme kisebb lesz, mint az elmúlt 5 év árrobbanása során.

Új szabályok a láthatáron

A fenti tényezők mellett a 2021-től szigorodó energetikai szabványok is alaposan átformálhatják az új építésű házak és lakások piacát. Az életbelépő rendelet szerint az épület úgynevezett primer energiaigényének (fűtés és használati melegvíz előállításának energiája) 25 százalékát a 2021 utáni átadású lakásoknál megújuló forrásból kell fedezni, valamint teljesíteni kell a legalább BB energetikai minősítést. Ez a környezetvédelmi szempontokat nézve mindenképpen pozitív, azonban nem valószínű, hogy a kivitelezési költségek csökkennének emiatt, így ez egy újabb érv lehet az időben történő lakásvásárlás mellett, de nem mindegy az sem, hogy milyen fejlesztőtől vásárolunk.

Megbízható fejlesztőt válassz!

A lakásvásárlás alapja a bizalom, azonban időről-időre felbukkannak olyan történetek, amikben az eladó, vagy új építésű lakás esetén a fejlesztő inkorrekt módon jár el a vásárlóval szemben. Új lakásnál bizalomra adhat okot, ha olyan fejlesztőtől tervezünk lakást venni, akinek már legalább évtizedes múltja van a hazai lakáspiacon. Ebben az esetben számíthatunk a szakmai tapasztalatra és arra, hogy a cég hosszú távon gondolkodik, aminek az alapját a jó hírnév és az elégedett ügyfelek adják. Vásárlás előtt mindenképpen érdemes a cég korábbi munkáinak utánanézni, vagy olyan rendezvényekre ellátogatni, ahol lehetőség van személyesen is megismerni a fejlesztőt.

