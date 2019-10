Beveszik a lengyel piacot? - Terjeszkedik a magyar ingatlanfejlesztő

A Wing csoport október 16-án adásvételi szerződést írt alá a vezető lengyel ingatlanfejlesztő, a varsói tőzsdén jegyzett Echo Investment SA többségi tulajdonrészének megvásárlására. A Wing az Echo hosszú távú növekedési programját támogatva, stratégiai befektetőként száll be a vállalatba. A tranzakció, amely által a magyar Wing régiós szintű ingatlanvállalkozássá léphet elő, a lengyel versenyhatóság jóváhagyását követően lép hatályba.

A tőzsdepiacot érintő oldalról már beszámoltunk róla, hogy a Wing megszerezte a Varsói Értékpapír Tőzsdén (GPW) jegyzett ECHO Investment S.A. 55,96%-os tulajdonrészét, a Lisala sp.z.oo 100 százalékos megvásárlásával. A magyar cég bejelentése azonban ingatlanpiaci oldalról is nagy lépés, hiszen így a Wing, egy vezető lengyel ingatlanfejlesztő többségi tulajdonosa lehet, növelve ezzel a régiós szerepvállalását.

„Az idén húsz éves Wing a hazai ingatlanpiacon elért sikereire alapozva, stratégiai célnak tűzte ki a nemzetközi terjeszkedést. A regionális piacok feltérképezése során, az ingatlanfejlesztési lehetőségek és a befektetői piac jellemzői alapján a lengyel ingatlanpiac bizonyult számunkra a legvonzóbb befektetési célpontnak. Így itt kerestünk olyan stratégiai befektetési lehetőséget, ami a stabil és eredményes működés mellett hosszú távú növekedési potenciállal is bír. Az Echo piacvezető ingatlanfejlesztő vállalkozás, amely hasonló értékek mellett működik, mint a Wing” – mondta Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„A 2016-ban elfogadott új vállalati stratégia óta sikeresen változtattunk a cégünk profilján és ingatlanokat tulajdonló vállalatból ingatlanfejlesztővé váltunk. Az Echo Investment tökéletesen felkészült arra, hogy tovább erősítse fejlesztői tevékenységét Lengyelországban, mind a lakó-, mind az iroda-, mind a kiskereskedelmi ingatlanok területén. Ezekben a szegmensekben jelenleg közel 90 projektünk van folyamatban, mintegy 1,3 millió négyzetméter alapterülettel. Meg vagyunk győződve arról, hogy az új, ingatlanfejlesztőként is tevékenykedő, hosszú távú szakmai befektetőnk segítségével az Echo Investment folytathatja a növekedési pályáját és tovább erősítheti a piaci pozícióját” – mondta Nicklas Lindberg, az Echo Investment vezérigazgatója.

Mit lehet tudni a lengyel fejlesztőről?

Az Echo Investment az egyetlen lengyel ingatlanfejlesztő cég, amely egyszerre van jelen a lakó-, a kiskereskedelmi, illetve az irodapiacon. Ez a stratégia a Wingtől sem áll messze, nem is olyan régen jelentették be, hogy egyszerre három budapesti szállodafejlesztéssel is elkezdenek foglalkozni, tavaly pedig a Kassák Residence lakóprojekt elindításával még tovább bővült a tevékenységük a korábbi kereskedelmi ingatlanfejlesztés mellett.

Az Echo Investment hét lengyel nagyvárosra fókuszálja fejlesztői tevékenységét: Varsó, Krakkó, Łódź, Wrocław, Katovice, Gdanszk, és Poznan. Az eddigi működése során mintegy 1,7 millió négyzetméternyi ingatlant fejlesztett, részvényeit 1996 óta jegyzi a Varsói Értékpapír Tőzsde. Összehasonlításképpen a Wing 20 éves fennállása során irodákat, ipari ingatlanokat, kereskedelmi célú ingatlanokat, szállodákat és lakóingatlanokat fejlesztett Magyarországon, körülbelül egymillió négyzetméteren. (Például a Magyar Telekom új székháza, a Skylight CITY irodaház és az új WIZZ AIR oktató központ, a Siemens-evosoft új székháza, a Liberty Irodaház, a BB Hotel, a Kassák Residence és Kassák Passage lakóparkok és a Park West és Metropolitan Garden lakóprojektek) 2018 elején a külföldi terjeszkedést két, Szófiában megvásárolt irodaházzal kezdte, amit a mostani lengyel bevásárlás követett. Ezen kívül a hazai piacon az ingatlanüzemeltetés és kezelésben is jelentős részesedést szerzett idén tavasszal, és a NEO Property Services Zrt. (korábbi nevén Strabag Property Services) 100 százalékos tulajdonosává vált.