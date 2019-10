Átadták Buda legújabb irodaházát (képek)

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Átadták Dél-Buda legújabb irodaházát. A Bartók Béla úton megvalósult Bartók Udvar második ütemének 8000 négyzetméteres épületébe már be is költöztek a bérlők. A helyszínről készített képes beszámoló segítségével mutatjuk be az épületet.