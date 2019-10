Orbán Viktor bejelentette: még idén új autópálya készül el

Magyarország és Szlovénia sorsközösségben van, mindkét ország pontosan tudja ugyanis, mi az, hogy migráció és ellenőrizetlen határátlépés - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Budapesten, miután tárgyalt Marjan Sarec szlovén kormányfővel. Áttekintették a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat is.

Orbán Viktor a kormányközi megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón azt mondta: "tudjuk, hogy mi az, amikor tömegesen jelennek meg és akarnak belépni az országaink területére engedéllyel nem rendelkezők, tudjuk, milyen az, amikor nem hozzánk jönnek, csak át akarnak rajtunk menni, és tudjuk milyen az, amikor konfliktusba kerül egymással a jogszabály, a nemzeti érdek és a dolgok helyes kezelésének emberségessége".

Jelezte ugyanakkor, Magyarország és Szlovénia közösen fog szállítani Afrikába gyógyászati segédeszközöket "annak a logikának a mentén, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni".

A magyar-szlovén kétoldalú kapcsolatokról szólva Orbán Viktor méltatta a szlovén gazdaság versenyképességét, úgy fogalmazott, "van tőlük mit ellesnünk, tanulnunk".

Megjegyezte, hogy noha a magyar-szlovén gazdasági együttműködés minden évben javul, az üteme lassabb, mint ahogyan Magyarország más szomszédjaival növekszik a gazdasági kooperáció.

Közölte továbbá: az Eximbankkal megnyitottak egy 165 millió eurós hitelkeretet a szlovén-magyar gazdasági együttműködés támogatására, Magyarország pedig díszvendég lesz a legnagyobb szlovén gazdasági vásáron 2020-ban.

Arról is tájékoztatott, hogy a kormány a napokban 900 millió forintot utalt a Rábavidéknek - ahol a legnagyobb számban élnek a magyarországi szlovénok -, az ottani gazdaságfejlesztési programra. Emellett pedig eddig kétmilliárd forintot költöttek a Szlovéniában lévő Muravidék gazdaságfejlesztési programjára. Ezzel kapcsolatban javasolta szlovén kollégájának egy határokon átnyúló regionális fejlesztési alap felállítását. A kormányfő hangsúlyozta, a kormány 2010 óta 4,5-szeresére növelte a Magyarországon élő szlovén kisebbség támogatását.

Hozzátette, december közepén befejezik az M70-es autópálya építését a szlovén-magyar határig,

és megkezdték a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal magyarokra eső tervezését is.

Az M70-es

A nyáron érkezett a hír, hogy Euroaszfalt és a Colas munkálataival haladó építkezés befejezésével 2*2 sávos utat adnak át a forgalomnak több mint 10 kilométer hosszan. A NIF 2 éve jelentette be, hogy 2019 végére fejeződhet be a Letenye és Tornyiszentmiklós közötti M70-es autóút kétszer egysávos szakaszainak autópályává szélesítése. Aberuházás tartalmazza a magyar-szlovén határon, Tornyiszentmiklósnál tervezett pihenőhely megnyitásához szükséges közművek, illetve létesítmények megépítését, továbbá a bal pályán meglévő kilenc híd összekötését a jobb pályán kialakítandó hídszerkezetekkel. A jobboldali pályaszakasz kialakításával együtt a Mura folyó árvízvédelmi töltésszakaszának átépítését is el kell végeznie a kivitelezőnek.

Horvátország schengeni csatlakozását firtató kérdésre Orbán Viktor kifejtette: Magyarország minden szomszédjának támogatja integrációs törekvéseit, de a hosszú magyar-horvát határszakasz esetében "speciális érdekeink vannak". Budapest ezzel kapcsolatban olyan szerződéses garanciákat szeretne kapni, amelyek lehetővé teszik, hogy ha Horvátország felől nagy számban érkeznek migránsok Magyarországra, akkor ott a határvédelmet ne csak igazgatási szempontból, hanem fizikailag is vissza lehessen állítani - ismertette.

Magyarország kikötő- és ahhoz vezető vasútépítési terveivel kapcsolatban a miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarországnak mint tengerektől elvágott országnak háromfajta megoldása van erre a problémára: "az egyik ami volt, az az, hogy a horvátokkal egy közös államban éltünk, és a kijáratunk Rijeka - egykor Fiumének nevezett - városán keresztül volt".

A másik megoldás - folytatta - a szlovéniai Koper, és Magyarország szívesen részt vett volna az oda vezető út fejlesztésében és a kikötőben, de a szlovénok úgy döntöttek, ott nem kérnek a magyarokkal való mélyebb együttműködésből, amit tudomásul kell venni. Ha megváltozna Szlovéniában a helyzet, Magyarország készen áll újra tárgyalni - fűzte hozzá.

A harmadik megoldás - mondja a magyar történelem -, hogy "menjetek Triesztbe (...), és ezt tettük, vettünk egy darab kikötőt Triesztben" - fogalmazott.

Egy másik szlovén újságírói kérdésre kijelentette: a magyar kormány nem tervez semmilyen médiabefektetést Szlovéniában.

Jók a kapcsolatok

Nagyon jók a magyar-szlovén kapcsolatok, különösen a gazdaság és a turizmus területén, továbbá az Európai Unióban is több kérdésben együttműködik a két ország - mondta Marjan Sarec szlovén miniszterelnök hétfőn Budapesten.

A szlovén kormányfő magyar kollégájával, Orbán Viktorral tárgyalt, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: megbeszélésük fő témája a gazdasági együttműködés elmélyítése volt. Kitért az infrastrukturális összeköttetések megteremtésének jelentőségére, továbbá a turizmus erősödésére is.

A két ország párbeszéde rendszeres és intenzív, és közös céljuk a kapcsolatok szorosabbra fűzése, hiszen fontos, hogy "olyan szomszédunk legyen", aki megért és tisztel - közölte. Hozzátette: ez a további együttműködés alapja.

Megjegyezte: a magyar és a szlovén nemzetiségnek is fontos szerepe van a kétoldalú együttműködésben, és jó, hogy a magyar kormány nagy figyelmet szentel a helyi szlovén közösségnek.

Marjan Sarec szerint az EU bővítése mindenképpen szükséges, folytatni kell, főleg a Nyugat-Balkán stabilitása miatt. Úgy fogalmazott: akik ismerik a régió történetét, azok tudják, miről beszélnek, és mit szeretnének megakadályozni.

Azt mondta: az egyeztetések megkezdése egy országgal még nem jelent tagságot, hanem egy hosszú folyamat kezdete, amely reformokra készteti az érintett országokat.

A szlovén kormányfő kérdésre közölte: támogatná, ha a magyar uniós biztos kapná a bővítési portfóliót az új Európai Bizottságban, mert Magyarország közel áll a Nyugat-Balkánhoz és megérti a régió gondjait.

A sajtótájékoztató előtt szándéknyilatkozatot írtak alá a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai minisztérium fejlesztési együttműködéséről.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Marjan Sarec szlovén kormányfő a hivatalos tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Karmelita kolostorban 2019. október 28-án. Forrás: MTI/Illyés Tibor