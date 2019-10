Újabb varsói vásárlás, most egy másik magyar ingatlancégtől

Lengyel irodaházat vett a Futureal-csoport, a 16 éves épület teljes modernizáción és újrapozícionáláson esik át, hogy a megfeleljen a legmagasabb bérlői elvárásoknak. A Cushman & Wakefield ingatlan-tanácsadó exkluzív megbízást kapott a komplexum bérbeadására.

A Varsóban, a Marynarska utcában található 9400 négyzetméteres Antares irodaházhoz 84 férőhelyes mélygarázs tartozik, a komplexummal szemben fekszik a Galeria Mokotów bevásárlóközpont. Az elmúlt napokban, hetekben sorra érkeznek a bejelentések a lengyel piacon történt vásárlásokról: tegnap számoltunk be róla, hogy az Adventum International vásárolt Varsóban egy 10 ezer négyzetméteres B+ kategóriás irodaházat, a Renissance Plaza-t, a Wing csoport pedig két hete adásvételi szerződést írt alá a vezető lengyel ingatlanfejlesztő, a varsói tőzsdén jegyzett Echo Investment SA többségi tulajdonrészének megvásárlására.

„Az Antares felfejlesztésével tovább erősítjük a cégcsoport jelenlétét a régióban. Folyamatosan keressük a hasonló, jelentős hozzáadott értékű befektetéseket mind Lengyelországban, mind pedig Európa-szerte, mivel hatalmas lehetőségeket látunk az szektorban” – mondata Futó Gábor, a Futureal-csoport alapítója.

„Varsó belvárosi bérleti díjainak emelkedésével a Sluzewiec iparnegyed egyre kedvezőbb bérleti feltételeket nyújt. A legfrissebb lakóingatlan- és vendéglátóipari fejlesztések eredményeként a környék egyszerű üzleti csomópontból egy többcélú kerületté formálódott. Sluzewiecben a Marynarska utcát is érintő közlekedésfejlesztés is megvalósult, miközben a Suwak utca tervezett modernizálása és egy új villamosvonal kialakítása tovább javítja a környék forgalmi feltételeit. Az Antares irodaház Sluzewiec meghatározó elemévé vált, amelynek magas színvonala, a repülőtérhez való közelsége, üzleti ellátottsága és potenciálja a bérlők számára is komoly értéket képvisel” – mondta Anna Kazmierska, a Cushman & Wakefield képviselője.

Antares irodaház - forrás: Futureal

“A Futureal által tervezett modernizálást követően az első bérlők várhatóan jövő év június végén, július elején költözhetnek be az épületbe. Az irodaházból számos tömegközlekedési eszköz egyszerűen elérhető, amit kiegészít egy bicikliút, valamint hamarosan megnyílik egy új gyalogos híd is a Marynarska út felett” – tette hozzá Dorota Mielke, a Cushman & Wakefield vezető tárgyalója.