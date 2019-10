Amikor már tényleg elértük a gödör legalját: innen már csak felfelé volt út

2012-ben az ingatlanszektor elitjének a döntő többsége szerint az iparág elérte a mélypontot, de még a következő évre sem voltak túl fényesek a kilátások. A válság utáni negyedik évben sorra dőltek meg a negatív rekordok, egy egész év alatt valamivel több mint 20 ezer négyzetméternyi irodaterületet adtak át, de a befektetési volumen is szinte sokkolta a szereplőket, ami nem is csoda, elnézve, hogy összesen 120 millió euró volt. Összehasonlításképp, ez a tavalyi 1,7 milliárdnak körülbelül a 7 százaléka. Folytatva a 15 évre visszatekintő cikksorozatunkat, most azt néztük meg, hogy mi történt a válság utáni ingatlanpiaci gödör legmélyén, és hogyan gondolkoztak minderről a szakértők a 2012-es Property Investment Forum konferencián.