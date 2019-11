Úttörés a zöldkötvényes finanszírozásban

A csehországi, berlini és a közép-kelet-európai térség vezető ingatlan tulajdonosa, a CPI Property Group bejelentette a 750 millió euró értékű, az amerikai S rendelkezésnek megfelelő, elsőbbségi, fedezetlen zöldkötvények sikeres kibocsátását, amelyek lejárata 2027. április 23., hozama pedig 1,625%.

„Büszkén jelenthetjük be, hogy a közép-kelet-európai régióban elsőként a CPIPG bocsátott ki euróalapú benchmark zöldkötvényeket” – nyilatkozta Martin Nemecek, a társaság vezérigazgatója. „A magas piaci kereslet és a vonzó piaci árazás is azt mutatja, hogy a befektetők továbbra is megbíznak a CPIPG stratégiájában és vezetőségében.”

Němeček Martin CPI Property Group, CEO Tovább … Tovább

Egy Londonban és Párizsban végzett kétnapos marketingpróbát követően az új értékpapír iránti befektetési kereslet a 2 milliárd eurót is elérte. A befektetők 38%-a egyesült királyságbeli volt, de nagy volt az érdeklődés német, osztrák (18%) és francia (17%) részről is. A kontinentális Európa és Ázsia többi országának befektetői is képviseltették magukat. A befektetési kereslet 77%-át alapkezelők tették ki, őket követték a biztosítótársaságok, a nyugdíjalapok és a bankok. A zöldkötvények kibocsátásából származó bevételeket is beleértve a CPIPG teljes likviditása (készpénz és rulírozóhitel-eszközök formájában) a 2 milliárd eurót is meghaladja. A készpénz jelentős részét a társaság arra kívánja felhasználni, hogy 2019 utolsó negyedévében, illetve 2020-ban kiváló minőségű irodákat vásároljon Lengyelországban, Varsó központjában.

Mik azok a zöldkötvények?

A zöldkötvényeket olyan beruházások finanszírozására használják, amelyeknek környezetvédelmi előnye van. A zöldkötvények iránti befektetői kereslet minden eddigi rekordot megugrott: 2019-ben 200 milliárd amerikai dollár értékben bocsátottak ki belőlük. A CPIPG olyan keretrendszert fejlesztett ki, amely alapján a társaság köteles a zöldkötvények eladásából származó bevételeket olyan már futó és/vagy jövőbeni projektek finanszírozására és/vagy refinanszírozására fordítani, amelyek javítják a CPIPG tulajdonportfóliójának környezeti teljesítményét, valamint hozzájárulnak a társaság éghajlatra gyakorolt hatásainak csökkentését célzó törekvéseihez. A keretrendszer (amely megtalálható a CPIPG honlapján) négyféle zöld eszköz/kezdeményezés szerint határozza meg az alkalmassági feltételeket: tanúsított zöld épületek, energiahatékonysági projektek, megújuló energia és a fenntartható gazdálkodás népszerűsítése. A keretrendszer Második fél véleményét („SPO”) a Sustainalytics szolgáltatja.

„A rögzített bevételű befektetők rendkívül érzékenyek a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati kérdésekre, és a zöldkötvények megteremtették az alkalmat a CPIPG számára, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen a környezetvédelmi, társadalmi és kormányzati ügyeket érintő fejlesztésekre és tervekre” – nyilatkozta David Greenbaum, a CPIPG pénzügyi igazgatója. „A CPIPG hosszú távú befektetési stratégiájának lényeges része, hogy megnövelje a fenntarthatósághoz való elkötelezettséget, míg az erős tőkeösszetételt fenntartja.”