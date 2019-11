Itt robbanhat nagyot a budapesti irodapiac

Hamarosan átadják a BudaPart első irodaházát, folyamatban van egy másik kivitelezése és már három háznak elindították a tervezését, végeredményben pedig összesen 13 iroda fog kinőni a földből ezen a területen. A teljes projekt végére összesen 250 ezer négyzetméternyi iroda-, szálloda és egyéb intézményi terület, valamint akár 15 ezer négyzetméter kiskereskedelmi terület is létrejöhet a lakóházak mellett. Korábban beszámoltunk róla, hogy az első lakóházakba már beköltöztek a lakók, most pedig az új városrész irodapiaci vonatkozásairól kérdeztük Telekesi-Csuhay Borbálát, MRICS, a Property Market értékesítési és vagyongazdálkodási igazgatóját.

Pontosan milyen és mennyi kereskedelmi ingatlan épül a BudaParton?

A BudaParton összesen 13 irodaház fejlesztésére van lehetőség. A projekt végére összesen 250 ezer négyzetméternyi iroda-, szálloda és egyéb intézményi terület, valamint akár 15 ezer négyzetméter kiskereskedelmi terület is létrejöhet a lakóházak retail kapacitásával együtt. Jelenleg két irodaház van fejlesztés alatt, valamint idén három újabb irodaépület tervezését is elindítottuk. A BudaPart GATE-et, a városnegyed első irodaházát 2020 legelején adjuk át, amiben bruttó 20 ezer négyzetméter bérbeadható irodaterület, 675 négyzetméter kereskedelmi terület, 724 négyzetméteren étterem, 11 emelet iroda és 4 szint mélygarázs várja majd a bérlőket.

Telekesi-Csuhay Borbála Property Market Kft., értékesítési és vagyonkezelési igazgató Csuhay Borbála a Property Market Kft. kereskedelmi ingatlanjainak értékesítési és vagyonkezelési igazgatója. Az ingatlanfejlesztő cég jelenlegi legnagyobb projektje a BudaPart beruházás, amely 600 eze Tovább … Tovább Csuhay Borbála a Property Market Kft. kereskedelmi ingatlanjainak értékesítési és vagyonkezelési igazgatója. Az ingatlanfejlesztő cég jelenlegi legnagyobb projektje a BudaPart beruházás, amely 600 eze

Hogyan áll jelenleg az előbérlet? Lehet-e már nagyobb tranzakciókról beszélni?

A BudaPart GATE jelenleg aláírt bérleti szerződések, illetve szándéknyilatkozatok formájában több mint 70%-os előbérlettel rendelkezik. Az egyik legnagyobb tranzakcióként a DBH Serviced Office-t emelném ki, a szolgáltatott irodákat biztosító cég több mint 2500 négyzetméterre írt alá szerződést, de többek között a Melódin, az Atradius Magyarország, és a Sió ECKES is az újgenerációs irodaházunkat választották.Hogyan áll jelenleg az előbérlet? Lehet-e már nagyobb tranzakciókról beszélni?

Milyen egyedi építési, tervezési, kivitelezési megoldások vannak az irodaházaikban?

Minden irodaházunknál arra törekszünk, hogy modern és egyedi építészeti megoldások jelenjenek meg, éppen ezért igyekszünk minden épületünket más építészirodával közösen tervezni. Az irodaházak földszintjén kereskedelmi egységeket alakítunk ki, illetve figyelünk arra is, hogy az épületek kantinjait más-más szolgáltató üzemeltesse, ezzel is bővítjük a választási lehetőségeket. Az irodaházak parkolóit a BudaPartra látogatók is használhatják, fejlesztés alatt áll a BudaPart app, amin keresztül látni lehet majd, melyik épületben, milyen a parkolóhely kapacitás. A BudaPart GATE-ben magas energiahatékonyságú homlokzati rendszert alakítottunk ki, álmennyezetre függesztett energiahatékony LED világítótesteket építettünk be és összességében a LEED Gold minősítést célozzuk meg a házzal.

A MOL közelsége vonzza esetleg a potenciális bérlőket?

A Foster and Partners által tervezett MOL Campus nemcsak Magyarország, de az egész régió legmodernebb irodaépületei között lesz, amit többek között az egyedi építési megfogalmazásai teszik a főváros egyik meghatározó jelképévé. Magyarország vezető vállalata révén természetesen sokan kapcsolódnak a MOL tevékenységéhez, akár szolgáltatók, akár irodabérlők. Azok a bérlők, akik valamilyen módon az újítást, a kivételes környezetet és az előremutató megoldásokat szeretnék képviselni és átadni a kollégáknak, várhatóan továbbra is nagy érdeklődéssel jelennek meg.

Milyen igényekre kell ma különösen figyelni egy új irodaház kialakításánál? Például zöld iroda, wellbeing, rugalmas munkatér, Z-generáció.

Az irodaházaink kialakításánál különös figyelmet fordítunk arra, hogy azok megfeleljenek a modern kor kihívásainak és a szigorú energetikai követelményeknek is. Napjainkban egyre inkább trenddé válik, hogy a HR-vezetők is szerves részesei az iroda kiválasztásának, éppen azért, mert az új generációk új elvárásokat támasztanak a munkáltatók felé. A fiatalok munkahelyválasztásánál elsősorban a lokáció, a kiépített infrastruktúra, az iroda szolgáltatásai és a belváros közelsége számítanak a fő szempontoknak. A BudaParton az irodaépületeket úgy alakítottuk ki, hogy a leendő bérlők számára teljesen személyre szabható, valamint az új, smart rendszerekkel bármikor tovább bővíthető legyen. De ami a legfontosabb, hogy a Kopaszi-gát 17 hektáros parkjában rekortán futópálya, a vízisportokra alkalmas öböl, valamint gyönyörű park biztosítja a munka és magánélet egyensúlyát.

Fotók: Hlinka Zsolt

Employer branding-ben hogyan tud hatékonyan segíteni, részt venni az irodafejlesztő a

(potenciális) bérlőkkel?

Mivel minden szervezet más és más, ezért mi a BudaPart fejlesztőjeként elsősorban közvetetten tudjuk támogatni partnereink employer branding törekvéseit, méghozzá azáltal, hogy a wellbeing megteremtésére törekszünk irodaházainkban. A BudaPart egyik legnagyobb előnye ugyanis a környezet: a városnegyedi koncepciónak köszönhetően a dolgozók számára már az első ütem átadásakor számos szolgáltatás elérhető lesz, a Lágymányosi-öböl és a Kopaszi-gát pedig egész évben kivételes természeti adottságaival gyönyörködteti a városlakókat. Ez a kettősség, az urbánus nyüzsgés és a természet közelsége adja meg a fővárosban a budaparti életérzést a dolgozóknak is.

A cikk megjelenését a Property Market támogatta.