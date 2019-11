Leveszi a támogató kezét a Duna House a SMART brand-ről

Közleményt adott ki a cég a szárnyra kapott pletykákról.

A Duna House Group stratégiai döntése alapján, magyarországi tevékenységénél a jövőben a két ingatlanközvetítői márka (Duna House, SMART Ingatlan) helyett az erősebb Duna House márkára kívánja fókuszálni üzleti tevékenységét. A döntés következményeként a SMART Ingatlan hálózat partnereinek lehetősége van a Duna House hálózatához szerződni, amely lehetőséggel a cégcsoport managementjének várakozása alapján a legtöbb partner élni fog. A SMART Ingatlan ügyfelei számára a szolgáltatás folytonossága biztosított, az erősebb Duna House hálózatán keresztül. - derül ki a cég Portfolio-nak eljutatott közleményéből.

„A SMART Ingatlan Hálózatunk elmúlt 5 éve alatt nagyon sikeres fejlődési úton ment keresztül, és ilyen rövid idő alatt is Magyarország ötödik- hatodik legnagyobb hálózata lett. Ezzel a gyors fejlődéssel több jelentős, 10-15 éve a piacon lévő versenytársunkat előztük meg, amire különösen büszkék vagyunk.” – nyilatkozta Máté Ferenc, a Duna House Group vezérigazgató- helyettese. „Most ennek a hálózatunknak szeretnénk újabb fejlődési lehetőséget biztosítani a Duna House-hoz való csatlakozással, illetve a lépéssel tovább kívánjuk erősíteni a hazai piac egyik legrégebbi és legnagyobb ingatlanközvetítői márkánkat. A stratégiai döntés jelentősen fogja növelni a működésünk hatékonyságát, az ügyfeleink, a hálózatunk és a cégcsoportot tekintve is. A változásoknak köszönhetően több vevőt fogunk kiszolgálni és a megbízóink elégedettségét is tovább tudjuk növelni.”

A hazai franchise struktúrát érintő változás az idei évben nem befolyásolja a cégcsoport pénzügyi terveit és a vállalat főbb mutatóit, hosszú távú hatásában pozitív változásokra számít a management. A Duna House Group jelenleg 3 országban 5 franchise rendszert üzemeltet az ingatlan, - és pénzügyi szolgáltatások közvetítése területén. Magyarországon, Lengyelországban és Csehországban összesen 250 ingatlanközvetítő irodája működik, amelyből 172 Magyarországon a Duna House (140) és a SMART Ingatlan (32) márkák alatt összpontosul.

A cégcsoport jelenlegi változásával a fókuszáltabb üzleti modellt erősíti, a SMART Ingatlan hálózat működése nem szűnik meg.