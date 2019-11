Új hullám söpörhet végig Magyarországon - A legszegényebb megyék kaphatnak esélyt

Folytatódik az ipari parki ingatlanállomány növekedése, amit a kormány a Modern Városok Programban elkülönített keretből támogat.

Tovább bővülhet a hazai ipari ingatlanállomány, ha a Modern Városok Programban (MVP) erre a célra elkülönített fejlesztési összegek valóban célba találnak. Túlzott megtámogatásról azonban nincs szó, a kormány a teljes, 3500 milliárd forintos programnak mindössze 4-5 százalékát szánta ipari parkok létesítésére vagy bővítésére, továbbá ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások előkészítésére. A fejlesztések azonban felélénkíthetik az ipari ingatlanokat üzemeltető és kiszolgáló cégek piacát, a betelepülő cégekre pedig fontos bevételi forrásként tekinthetnek az adott önkormányzatok.

A 2015-től 2022-ig tartó MVP-ben 20 megyeszékhelyre vonatkoztatva mintegy 140 milliárd forintot különítettek el ipari ingatlanok fejlesztésére, korszerűsítésére, bővítésére. Ebből a pénzből főleg a Dunán inneni északi, keleti és déli perem megyék erőközpontjaiban voltak és lesznek beruházások. Néhány hete jelentették be például az egyik legnagyobbat: Miskolcon 120 hektárral bővítik a Déli Ipari Parkot. Az előkészületekre fél milliárd forintot szánnak a programban. Ennél jóval többet, mintegy 2,8 milliárd forintot költhet a borsodi megyeszékhely az okosváros infrastruktúrájára.

Debrecen továbbra is kiemelt helyszín. A Modern Városok Programban 1,2 milliárd forintot jelölt meg a kormány, ennyivel fogja támogatni a Déli Ipari Park fejlesztését a városban. Az ipari ingatlanállomány bővülésének legnagyobb szelete ugyanakkor az észak-nyugati gazdaságfejlesztési övezetben lesz, oda szánják a tervezett BMW-gyárat is. Hamarosan befejeződik a közel 400 hektáros terület infrastrukturális előkészítése.

A német járműipar helyzetének további súlyosbodása ugyanakkor sok kérdőjelet tesz a tervezett üzem mérete, jellege és időzítése mögé, hiába igyekezett eloszlatni a kételyeket a német nagyvállalat vezetése. (Az Audi csökkenti a győri telephelyen dolgozók létszámát, a Mercedes pedig már korábban elhalasztotta az újabb kecskeméti üzem felépítésének kezdetét - a szerk.) Előfordulhat, hogy a BMW mégis kisebb területre tart igényt, a fennmaradó részt ekkor más iparvállalatoknak adhatják majd bérbe, vagyis az infrastrukturális előkészítés nem vész kárba.

Néhány hete a debreceni ipari parkokon kívüli, helyi ipari ingatlanpiacon tapasztalható hosszas pangásról írtunk. A helyi ingatlanközvetítők a stagnálást éppen annak tudták be, hogy hónapokig hatalmas csend volt a BMW-gyár körül. Októberi, ugyancsak helyi ingatlanközvetítőktől származó információink szerint ezen a téren továbbra sincs jelentős változás, valódi élénkülésre legfeljebb akkor számíthatunk, ha elkezdődik a gyár építése, amit a német cég 2020 tavaszára ígért a terület adásvételéről szóló szerződés szeptemberi aláírásakor. Szintén a hajdúsági megyeszékhely profitálhat abból, hogy a kormány a Debreceni Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Park fejlesztését is támogatja az MVP keretében.

A perem megyék sorát folytatva a BMW-ről lemaradt Nyíregyháza 2,8 milliárd forinttal számolhat a helyi ipari park bővítésekor. Ugyancsak az MVP-ből érkezik mintegy 3 milliárd forint egy hotelberuházásra. Még jobb helyzetbe került Békéscsaba, ahol a város 4,1 milliárd forintot kap egy új ipari park létrehozására, több százmillió forintot egy hűtőház és paradicsom feldolgozó felépítésére, ráadásul további egymilliárd forinttal segítik a Csaba Park komplexum bővítését.

A szomszédos Csongrád megye két városában voltak-lesznek különféle ipari ingatlanfejlesztések. Szegeden – eddig ismeretlen összegből – lehet nagyobb az ipari park, a városvezetés a nagyobb hozzáadott értékű terméket előállító vállalkozások betelepülését támogatja. Hódmezővásárhelyen ugyancsak bővülhet az ipari park, itt az infrastrukturális előkészületekhez érkezhet támogatás.

Felélednek a vidéki repülőterek?

A Modern Városok Program egyik fontos infrastrukturális és logisztikai eleme, hogy több vidéki repülőtéren is fejlesztéseket támogat. Egyebek között Szegeden, Debrecenben, Székesfehérváron és Békéscsabán újulhatnak meg, legalábbis részben, a légikikötők. Főleg a leszállópályák és az irányító rendszerek korszerűsítéséről lehet szó. A négy városban többnyire sport-és üzleti kisgépek számára lesz így alkalmas az ingatlan, Debrecenben azonban a nagy gépek fogadása miatt az egyéb építmények és berendezések kialakítása is indokolt lehet. Az új utasterminál építését pár nappal az önkormányzati választások előtt jelentette be a polgármester.

Északon Salgótarján léphet előre, ott az MVP-ben első sorban a barnamezős rozsdafoltok eltávolítását és egy új ipari park létesítését végezhetik el a program segítségével. Míg Egerben a déli iparterület fejlesztése 350 millió forintos támogatást kapott. Zalaegerszegen 5,7 milliárd, Nagykanizsán és Érden 3-3 milliárd forint jut ipari park építésére és már meglévő parkok újabb ütemére.

Property Investment Forum 2019 Ne hagyd ki az év legfontosabb hazai ingatlanos eseményét! Már most foglalj helyet!

A keleti, észak-keleti nagyvárosokban látványosan eltér az ipari ingatlanok, raktárak bérleti díjának alakulása. Debrecenben jóval feljebb lévő sávban mozognak az értékek, mint például Miskolcon és Nyíregyházán. A borsodi és a nyírségi megyeszékhelyen 500-1200 forint közötti díjakat kérnek havonta egy négyzetméterért, a cívisvárosban 850-1600 forint közé esnek a tarifák. Ugyanakkor például Miskolc esetében több tapasztalat gyűlt össze az ipari parkok és általában is az ipari ingatlanok létesítése és üzemeltetése terén, mivel eleve korábban kezdődött az ipari erőközpont kialakulása, mint másutt a térségben, például Debrecenben.