A fordulat éve: már nem volt okunk a sírásra

2014 volt a válság utáni első év, amikor végre már nem volt okunk a sírásra, a lakáspiac és az irodapiac is összeszedte magát: nőtt a lakásvásárlások száma, elindultak felfelé az árak, az irodáknál csökkent a kihasználatlanság, duplájára nőtt az új átadott állomány és a bérleti tranzakciók mérete is elképesztően megnőtt. Ezen kívül olyan hírek borzolták a kedélyeket, mint az Eiffel Palace áron felüli megvásárlása, vagy a 4-es metró másfélszeresére nőtt költségei, illetve a vasárnapi zárva tartás törvénybe iktatása. Folytatva a 15 évre visszatekintő cikksorozatunkat, most a 2014-es hazai ingatlanpiac történéseit nézzük meg, illetve azt, hogy melyek voltak a legfontosabb témák a 10. PIF konferencián.

Miről szólt a 2014-es PIF?

2014-ben kerek évfordulót ünnepelt a Property Investment Forum, az esemény 2005-ös elindulása óta mindig tökéletes lenyomata volt a szektor életének: láttunk őrült növekedési sztorikat, féktelen hitelezést, de piaci összeomlást, letargiát és a 10. konferencián már talpra állást is.

2005 és 2014 között a PIF konferencia számokban:

A konferencián összeült például egy városfejlesztés jövőjét vizsgáló panel, Budapest 2020 címmel, a szakértők többek között megvitatták, hogy a városfejlesztések során a zöldterületek beépítése helyett minőségjavítás szükséges Budapesten. Hét nagy fejlesztési területet emeltek ki, melyek komplex pénzügyi rendszereket igényelnek: az Óbudai Gázgyár és a Hajógyári-sziget, a Dagály és a Margitsziget, a Nyugati pu.-Rákosrendező tengely, Budapest új főtere és sugárútja az Istvánmezőig, a Népliget a Ludovikával és az Orczy-kerrtel, Kelenföld és térsége, Ferihegy. A konferencia további témái:

Budapest 2020

A kötöttpályás közlekedés hatása az irodapiacra

Építőipar mint gazdasági húzóágazat?

Olimpia, EB, stadionláz - Sportberuházások Magyarországon

Lakásáfa csökkentés – avagy esély az ingatlanpiac beindítására?

Beindult a lakáspiac, itt az ideje építkezni is?

Az idei PIF-en is kiosztásra kerül az év koncepciója díj a résztvevő közönség szavazatai alapján, csak úgy mint az öt évvel ezelőtti konferencián. 2014-ben 5 épületre lehetett szavazni, ezek:

a felújított 14 ezer négyzetméteres Eiffel Palace Irodaház, amit abban az évben vásárolt meg az MNB 43,5 millió euróért, a 11 ezer négyzetméteres Vision Towers irodatorony, vagy más néven KPMG székház, amit augusztusban adtak át a Váci úton és az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap vásárolt meg, a 18 ezer négyzetméteres Váci Corner Offices szintén a Váci úti irodafolyosón, az East Gate Business Park, amiben 2014. májusban új gyártócsarnokot és kapcsolódó irodaházat adtak át, májusban készült el a Groupama Arena, ahol akkor évi 200 rendezvénynapot terveztek, a 30-50 futballmérkőzés mellett. Akkor még csak a szavazás miatt kötődött a komplexum a Property Investment Forum konferenciához, most viszont már a rendezvény helyszínéül is szolgál.

Az év ingatlanprojektjének végül az Eiffel Palace Irodaházat választotta a közönség.

Property Investment Forum 2014

Mit tartogatott 2014-ben az ingatlanpiac?

A 2014-es év minden szempontból a fordulat éve volt, a lakáspiacon elindult az árak emelkedése, illetve egy hatéves lakáseladási rekord is megdőlt. Mind az irodapiacon, mind a raktárpiacon rohamosan csökkent a kihasználatlanság, ráadásul a bérlők mellett a befektetők is aktivizálták magukat, akkor még főként hazai tőkéből vásároltak. Több nagy üzletkötés is végbement ebben az évben, az utolsó hónapokban olyanok, amelyek szokatlanul a Magyar Nemzeti Bankhoz kötődtek, ami egy valóságos ingatlanbirodalmat épített ki magának. Az ébredező kiskereskedelmi szektor ebben az évben egy újabb pofont kapott, ekkor döntöttek ugyanis a boltok kötelező vasárnapi zárva tartásáról.

Nőttek a lakásárak

Megtört az átok, 2014-ben sikerült átlépni a bűvös százezres éves tranzakciószámot a lakáspiacon, ami hatéves rekordot jelen. Közel 106 ezer lakás cserélt gazdát, összehasonlításképpen, a megelőző öt év éves átlaga 89 ezer körül alakult. A korábbi évek mélypontjai után az év első kilenc hónapjában 30 százalékos forgalomnövekedést mértek, míg a használt lakások ára is megindult felfelé, a mostani értékekhez képest mindenképpen egy szolidabbnak nevezhető, éves 2,5 százalékos növekedésről számoltak be akkor a statisztikák. Az új lakásokra akkor még kevésbé indult be a kereslet, 1800 ilyen tranzakciót hoztak tető alá egy év leforgása alatt.

Az év befektetője

Bár nem lehetett akkoriban kijelenteni, hogy a hazai irodapiac visszatért az aranyéveihez, mégis sok örömhír érte a piaci szereplőket. Év végére az üresedési mutató 16,2 százalékra csökkent, a korábbi évek 20-25 százalékos szintjéről, 68 ezernyi új fejlesztést adtak át, (ami a 2013-as év duplája) a kereslet pedig rekordvolument ért el, 465 ezer négyzetméterre kötöttek bérleti szerződést. Rátérve a befektetési piacra, ha versenyt hirdettek volna 2014-ben, egyértelmű lett volna, hogy ki nyeri az év legaktívabb befektetője címet: A Magyar Nemzeti Bank. Óraházépülettől, kastélyszállón át, prémium irodaházig, alig több mint egy év alatt országszerte 7 ingatlannal gyarapodott a jegybank, illetve az alapítványai.

Az MNB először áprilisban vásárolta meg Kecskeméten a megyei kórház egyik épületét 1,7 milliárd forintért, majd júliusban a tiszaroffi Borbély-kúria került a tulajdonába, a kastélyszálló vételára körülbelül 400 millió forint volt. Majd következett a nyár legnagyobb vihart kavaró tranzakciója Budapest egyik legjelentősebb prémium kategóriás irodaépületének megvásárlására. Mint utólag kiderült, az MNB 45,3 millió eurót (kb. 13,9 milliárd forint) fizetett az Eiffel Palace-ért, ami 6% alatti - a budapesti irodapiacon akkor megszokottnál jóval alacsonyabb - hozamszintet jelentett. Vagyis közel 30%-kal fizettek többet érte, mint a ház piaci értéke. Megvette továbbá a szerkezetkész állapotú Lónyay-Hatvany-villát (3,42 milliárd forint), és a régi Városháza épületét 1,85 milliárd forintért és az IPOSZ (Ipartestületek Országos Szövetsége) Kálmán Imre utcai épületét, utóbbit a Pallasz Athéné Alapítvány részére. 2014 decemberében megvett egy használaton kívüli MTA-épülettömböt Rózsadombon, közel 3 milliárd forintért.

Mi történt még?

Ebben az évben készült el a 4-es metró, aminek a kiépítése 2006-ban kezdődött, 2009-es átadással és 295 milliárd forintos költségvetéssel számolva. Végül 2014 márciusában indult el az első metrókocsi a 4-es vonalon, a fejlesztési költség pedig 452,5 milliárd forintra kúszott fel.

November végén nyitott meg az újbudai Tüskecsarnok, egy 4000 fő befogadására alkalmas sport- és rendezvénycsarnokot.

Korábban már említettük, hogy májusban készült el a Groupama Arena

Elkészült a 11 ezer négyzetméteres Vision Towers irodatorony, vagy más néven KPMG székház, amit augusztusban adtak át a Váci úton

Átadták a 18 ezer négyzetméteres Váci Corner Offices-t szintén a Váci úti irodafolyosón

Hamarosan folytatjuk a cikksorozatunkat és górcső alá vesszük a 2015-ös év ingatlanpiaci történéseit, illetve a Property Investment Forum témaköreit.