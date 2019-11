A kedvezményes lakásáfa, és az árcsökkenés illúziója tartotta lázban a piacot

Folytatjuk a 15 évre visszatekintő ingatlanpiaci cikksorozatunkat, amelyben most a 2015-ös év lefontosabb eseményeit futottuk át. Hatalmas akvizíció, egy nagyon pozitív jövőképpel rendelkező piac első szakasza és az egész lakáspiacot meghatározó kormányzati döntések jellemezték ezt az évet. A lakáspiacon ebben az évben jelentették be a kedvezményes lakásáfát, ami nagy lázban tartott mindenkit. A válság éveiben az volt a jellemző, hogy a vevők már látták a jövőt, az eladók a múltban éltek, és ehhez igazították áraikat, 2015-ben ez megfordult és a vevőknek kellett elkezdeni alkalmazkodnia az új árakhoz. Lássuk, mi történt még ebben az évben a hazai ingatlanpiacon és a PIF konferencián

Miről szólt a 2015-ös Property Investment Forum?

Pozitív hangulatban telt a 11. Property Investment Forum konferencia, a szakértők egyetértettek abban, hogy alapvetően felfelé tart a piac és további növekedésre kell számítani. Egy hosszú távú ciklus elején voltunk akkor, a konferencia résztvevői még jó pár év emelkedéssel jellemezhető időszakot jósoltak, és mint látjuk, ez be is következett. Szó volt többek között a lakáspiac előtt álló nagy változásról, bár 2015. november végén még nem volt biztos az új lakások áfájának a csökkentése, a legtöbben arra számítottak, hogy biztosan sor kerül majd az áfacsökkentésre, a nagyobb kérdés inkább az volt, hogy 18 vagy 5 százalékos lesz az új szint.

Az irodapiac is kiemelt témája volt a konferenciának, ami jelentős változásokon ment keresztül a korábbi években. 2015-re az üresedési ráta 12 százalékra csökkent, miközben a kereslet 16 százalékkal megnőtt. Úgy tűnt, hogy egyre inkább a bérbeadók kerültek nyerő pozícióba. A jövőt illetően a szakértők egyetértettek abban, hogy a cégek egyik legnagyobb félelme a munkaerőhiányhoz kapcsolható, a népességcsökkenés miatt nehézkessé válhat a megfelelő munkaerő megtalálása. Az irodaválasztás is a dolgozókat helyezi előtérbe, és egyre inkább a cégek HR stratégiájának részévé válik az irodakérdés - hangzott el a Portfolio Property Investment Forumon konferencián. A további témakörök:

Robban a lakáspiac?

Új fejlesztések Budapesten - Kihívások, lehetőségek

Fordul a kocka az irodapiacon - Eljött a bérbeadók ideje

Dübörög a reptér – Üzleti lehetőségek, fejlődési irányok

Működő üzleti modellek a hazai vendéglátásban

Property Investment Forum 2015

Vásárlások, fejlesztések, nagy bejelentések - erről szólt 2015

Az iroda- és a kiskereskedelmi piac egyik legnagyobb felvásárlására is ebben az évben került sor: a TPG Real Estate - a TPG globális befektetési vállalat ingatlan befektetésekkel foglalkozó ága - lezárta a TriGranit, Közép-Európa egyik legnagyobb integrált ingatlanpiaci platformjának az akvizícióját. A tranzakció részeként a TPG a platformmal együtt a TriGranit iroda és kiskereskedelmi ingatlan portfólióját is megszerezte, a portfólió része a lengyelországi Bonarka Shopping Centre és a B4B, a budapesti Millennium Towers, a szlovákiai Lakeside Park irodaház, illetve további fejlesztési telkek ugyanezen országokban és Horvátországban.

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

Beindult a turizmus és a hotelpiac: az év első tíz hónapjában a magyarországi szállodák bruttó forgalma 11,4 százalékkal haladta meg az előző évit, csaknem 280 milliárd forintot tett ki, a bruttó szobaár-bevétele pedig 14 százalékkal nőtt. Január-október között 4 új szállodát nyitottak Budapesten, míg 14 szálloda nyílt meg vidéken: Orosházán, Algyőn, Mádon, Székesfehérváron, Szerencsen, Mórahalmon, Szombathelyen, Balatonfüreden, Mezőtúron, Balástyán, Mándokon, Szegeden és Pécsett.

2015 városfejlesztési szempontból sem volt eseménytelen év Budapest számára. Fontos térfelújítások és közlekedésfejlesztési projektek kezdődtek el és fejeződtek be, miközben óriási látványberuházások elindításáról döntöttek (nem is beszélve az olimpiai pályázatról). Budapest legfontosabb város- és közlekedésfejlesztési projektjei akkoriból:

Több évtized várakozás után megújult a főváros egyik legforgalmasabb közterülete, a Nyugati tér

A TÉR-KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázat keretében megújult a belvárosi Szervita tér

Ebben az évben egyre nagyobb fokozatra kapcsolt a Városliget új és felújított épületeinek tervezése

Már készültek a Puskás Ferenc Stadion építésére, a kezdeti ütemtervet tartva, 2019-re elkészült a 68 ezer fős stadion

Év elején kezddték el Budapest egyik régen várt infrastrukturális beruházását, a Széll Kálmán tér rekonstrukcióját

Nagy várakozások előtt a lakáspiac

Erőteljes növekedés jellemezte a hazai lakáspiacot 2015-ben, aminek a egyik fő motorját a befektetési célú lakásvásárlások adták. Ez az év abból a szempontból is érdekes volt, hogy elindították a családi otthonteremtési kedvezmény első változatát 2015 júliusától, majd 2016 januárjától érkezett az újabb módosítás, amikor már 10 millió forint lett a vissza nem térítendő támogatás mértéke. Önmagában a CSOK is nagy hatással lehetett volna az újlakás-lakáspiacra, de ehhez még hozzáadódott a kedvezményes, 5%-os áfa 2016. január 1-i bevezetése, amire szintén mindenki nagy várakozással tekintett. Abban általában mindenki egyetértett, hogy a bejelentett áfacsökkentés biztosan felpörgeti majd az újlakás-építéseket és a használtlakás-piacra is hatást gyakorolhat, az árakra gyakorolt hatásról azonban mindenki másként gondolkozott. Voltak, akik egyértelműen árcsökkenésre számított, a megnövekedett kínálat miatt:

beindulhatnak a fejlesztések, a kiemelt területeken a kínálat felfutásával párhuzamosan csökkenhet a bruttó lakásár is

Többen úgy vélték, hogy a 17 százalékponttal alacsonyabb áfa nem feltétlenül fog árcsökkenést jelenteni:

Az új lakásokat érintő áfacsökkentés a következő 1-2 évben az árakban várhatóan nem lesz érzékelhető, csak a kínálat fog megnövekedni

az árak is alacsonyabbak lesznek a nagyobb áfához képest, de ezzel párhuzamosan a piac erősödik, ami drágítja az ingatlanokat, és ezért lehet, hogy összességében nem nagyon látunk majd a mostaninál alacsonyabb árakat

Arra is sokan számítottak, hogy a kedvezményt a fejlesztők be fogják építeni az árba:

az áfacsökkentés teljes összege nem jelenik majd meg az újépítésű lakások árának csökkenésében, a 17 százalékos összeg több részre fog oszlani, a felszabaduló összeg nagyjából harmadát-felét tudják a fejlesztők a profit növelésére használni

az új építésű lakások ára közelebb kerül a használtakéhoz, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel csökkenni fog az áruk, sőt tovább növekedhet majd, de az emelkedés üteme lassul

Visszatekintve már tudjuk, hogy az áfacsökkentés hatására egyrészt egy építési boom indult el, a piacra kerülő kínálatot egy szempillantás alatt felszívta a kereslet, ennek egy jelentős részét a befektetési szándék vezérelte, és ha ez még nem lett volna elég ahhoz, hogy az árak dinamikusan növekedjenek, az építőipari költségek drágulása is rátett egy lapáttal. A kínálat valóban jelentősen növekedett, a piac komplexitásából fakadóan viszont olyan új hatások és folyamatok is elindultak, amelyek következtében négy év alatt több mint duplájára nőttek az új lakások árai.

Hamarosan folytatjuk a 15 évre visszatekintő cikksorozatunkat, és megnézzük, hogy mi történt 2016-ban a hazai ingatlanpiacon és a Property Investment Forum konferencián.