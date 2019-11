Ketyeg a lakásáfa-bomba: pórul járhat, aki nem elég óvatos

Napról-napra közelebb kerülünk az 5%-os kedvezményes újlakásáfa kifutásához, így a fejlesztők látványos akciókkal igyekeznek rávenni a potenciális vevőket arra, hogy a vételár nagy részét még az idén fizessék ki. Ebben az esetben a vásárlók komoly kedvezményeket érhetnek el, hiszen hiába készül el csak 3-4 év múlva az ingatlan, a befizetett összegre az alacsonyabb áfakulccsal szerződhetnek. Ezek valóban vonzó lehetőségek, ám ha a vevő nem elég körültekintő, könnyen pórul járhat.

Bár számos piaci szereplő érvel amellett, hogy a magyar gazdaság növekedéséhez jelentős mértékben hozzájáruló építőipar érdekében a kormánynak meg kellene fontolnia az 5%-os kedvezményes lakásáfakulcs meghosszabbítását, a kabinet jelenleg ismert tervei alapján 2020. január 1-jétől újra az általános, 27%-os áfateher lesz érvényes az új otthonokra. (Lesznek ugyan kivételek, de ez csak az ingatlanok szűk körét érinti.) Ebben a helyzetben számos lakóingatlan-fejlesztő attraktív hirdetésekkel igyekszik rávenni a potenciális vevőket arra, hogy még az idén szerződjenek le egy olyan lakásra, ami egy, már a 27%-os áfa hatálya alá eső projektben épül fel. Az ilyen ajánlatok egyik közös jellemzője, hogy a vevőknek a vételár legnagyobb részét még az idén át kell utalniuk, erre a vételárrészre pedig a kedvezményes, 5%-os forgalmi adó vonatkozik. A másik közös elem, hogy a fejlesztők szabad szemmel látható kedvezménnyel igyekeznek vonzóvá tenni ezeket az ún. előteljesítéses konstrukciókat. Azok tehát, akik rendelkeznek szabad tőkével és azt az év hátralevő nem egészen két hónapjában új lakás vásárlására tudják fordítani, az alacsonyabb áfakulcsból és a fejlesztői kedvezményből adódóan jelentős árelőnyt érhetnek el. Ennek mértéke egyes esetekben kifejezetten látványos, hiszen az 1-1,5 évvel ezelőtti árszinteken is le lehet lakásokat kötni.

15% az átlagos árengedmény



Egy friss budapesti felmérés szerint az elérhető újépítésű lakásokon belül folyamatosan szűkül az 5%-os áfával értékesíthető, kedvező árú otthonok kínálata. Míg az elmúlt év végén 6900 ilyen ingatlanból választhattak a vevők, addig tavaszra ez 5900-ra csökkent, míg október végén az állomány már csupán 4700 otthont tett ki. A már a 27%-os áfa hatálya alá eső projektek mintegy fele kínál hivatalos ajánlatukban kedvezményes árat előteljesítés esetére: összesen körülbelül 2200 ilyen lakásról van szó. Ezekben a projektekben a megszokott megoldásokhoz képest – azok számára, akik érdemi előteljesítést tudnak vállalni – a fizetési ütemtől függően 6-25% közötti, átlagosan 15%-os kedvezményt kínálnak a fejlesztők.

A nagy lehetőséggel kecsegtető ajánlatok közül ugyanakkor megfontoltan kell válogatni, hiszen ha a kellő körültekintés nélkül választják ki a fejlesztőt, akár az is megtörténhet, hogy végül nem indul el a projekt, illetve egy váratlan probléma miatt megakad a kivitelezés, az értékesítés vagy a finanszírozás. (Jó tudni, hogy a 27%-os áfával futó beruházások 40%-ánál még nem indult el az építkezés, az elmúlt évben pedig közel olyan 800 lakás volt olyan projektekben, amit korábban meghirdettek, de végül nem valósult meg.) Amennyiben ez bekövetkezik, az a bosszúságon túl súlyos anyagi veszteséget is okoz, hiszen aki ilyen helyzetben találja magát, valószínűleg már hiába kapja vissza a pénzét. Mire ugyanis az megtörténik, addigra nagyon korlátozott számban vagy egyáltalán nem lesz olyan fejlesztés, ahol a mostanihoz hasonló kedvezményes feltételek mellett tudna beszállni, vagyis a potenciális vevő a most elérhető kedvezményeit teljes mértékben elveszíti.

Ha tehát azon gondolkodunk, hogy az utolsó pillanatban még kihasználjuk az alacsonyabb áfakulcsot és az árengedményeket, akkor különösen nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy ellenőrizzük a fejlesztő megbízhatóságát.

„Nincs más megoldás, alaposan körül kell járni, hogy kivel és hogyan szerződik az ember” – hangsúlyozta Czike Gábor, a CMS nemzetközi ügyvédi iroda partnere és az ingatlancsoport vezetője. „Az ingatlanvásárlók részéről fontos feladat lenne, mégis számos alkalommal elmarad, holott gyakran évtizedek megtakarítását érintő pénzügyi döntésről van szó, hogy a szerződést saját ügyvéddel átnézessék. Bár a kontraktusok módosítására csak nagyon korlátozottan van lehetőség, egy ilyen jelentőségű ügyletkötésnél fontos, hogy a kockázatok és a lehetséges következmények alapos ismeretében és mérlegelését követően szerződjünk. A szerződés átnézésén túl legalább ilyen fontos alaposan megvizsgálni a kivitelező társaságok hátterét és megbízhatóságát. Olyan partnerrel szabad csak szerződést kötni, amely minden tekintetben megbízható és tapasztalata, mérete, pénzügyi helyzete és reputációja alapján várhatóan képes lesz a projekt sikeres befejezésére még egy esetleg megváltozó piaci környezetben is. Ha ezek bármelyikében kételkedünk, álljunk tovább, mert nagyon kockázatos helyzetbe kerülhetünk”.

Nézzünk utána alaposan annak is, hogy a beruházó, illetve a fejlesztést valójában végző projektcég anyavállalata a korábbi projektjeit rendben befejezte-e. Ilyenkor „pluszpontot ér”, ha nem csak a 2016-tól kezdődő konjunktúra éveiben, de a válság ideje alatt, a 2010-2015 közötti nehéz esztendőkben is helyt állt.

Mivel ezeknél az előteljesítéses ajánlatoknál a vételár tetemes részét előre be kell fizetni, kellő biztosítékot nyújthat, ha a vevői pénzek óvadéki számlára kerülnek: ez ugyanis nem mozdítható a projektcégből. Kezdjünk gyanakodni, ha a cég kizárólag önerőből – vagyis döntően a vevők befizetéseiből – akarja finanszírozni a beruházást bankhitel helyett. Ha ugyanis bank bevonása nélkül finanszírozott projektről van szó és bármilyen nem várt probléma miatt leáll a fejlesztés, a vevők futhatnak a már befizetett pénzük után. Amennyiben banki finanszírozás bevonásával zajlik a fejlesztés, akkor a hitelintézet egyrészt külön számlán kezeli a vevői befizetéseket, másrészt szigorúan ellenőrzi, hogy a banki forrást csak az építkezés folyamán felmerült kiadásokra lehessen fordítani. A vevők biztonságát az is növeli, ha a fejlesztő részéről a szerződésben fix határidő szerepel a projekt befejezésére, sőt, ennek túllépése esetén a kötbér is megjelenik.

Ennek nézzünk utána



a beruházó minden tekintetben megbízható-e és tapasztalata, mérete, pénzügyi helyzete és reputációja alapján várhatóan képes lesz-e a projekt sikeres befejezésére;



a beruházó, ill. a projektcég anyavállalata 2010-2015 között is rendben befejezte-e a fejlesztéseit;



a fejlesztés banki finanszírozás bevonásával zajlik-e.

Nem kétséges tehát, hogy speciális időszakban vagyunk, hiszen a vevők rég nem látott lehetőségekkel élhetnek, ám ehhez részükről nagyon tudatos magatartásra van szükség. Ha a fent említett feltételek szerepelnek az ajánlatban, érdemes lehet belevágni a vásárlásba. Ebben az esetben a kedvezmények és a lakás kiadásából befolyó bérleti díjak összegéből olyan hozamot lehet elérni, amely a piacon most sokat emlegetett MÁP+ állampapír mutatóit is meghaladhatja.