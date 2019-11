Kiderült, milyen üzletek nyílnak az Agorában

A HB Reavis bejelentette az Agora Budapest első kiskereskedelmi bérlőit, akik jövő tavasztól tovább színesítik az Árpád híd pesti hídfőjénél felépülő irodakomplexum alsó szintjét. A szolgáltatói összetétel kialakítása során kerületi lakosok és irodai dolgozók véleményét is kikérték. Az Agorában többek között egy világhírű olasz kávéházlánc, a Caffé Vergnano 1882 is helyet kap, ez lesz az első közép-kelet-európai kávézójuk Olaszország határain kívül.

Az Agora Budapest szolgáltatói összetételét egy kutatás alapján alakították ki, amit korábban a HB Reavis a GfK Hungáriával közösen végzett azért, hogy felmérje az emberek valós igényeit. A kutatás keretében 500 az Agora környékén élő és dolgozó, és további 500 különböző fővárosi irodákban dolgozó ember véleményét vizsgálták azzal kapcsolatban, hogy milyen kényelmi szolgáltatásokra van szükségük. Az üzletek jóval a munkaidő után és hétvégén is elérhetőek lesznek.

Lássuk a leendő üzleteket az Árpád híd pesti hídfőjének a tövében:

A legnagyobb bérlők között megtalálható a kisebb alapterületű, kényelmi üzleteiről és prémium kínálatáról ismert Manna ABC, valamint az egyik legnagyobb drogérialánc, a dm is.

A kiváló kávéiról ismert, neves olasz kávéházlánc, a Caffé Vergnano 1882 is színre lép a magyar piacon – ez lesz az első közép-kelet európai kávézójuk Olaszország határain kívül.

A helyi ízeket a Belvárosi Disznótoros képviseli – az étterem a vidéki és a tradicionális konyha, valamint a modern gyorséttermek fúziójáról ismert. A nemzetközi konyhát pedig az olasz Porto Vino a’la carte étterem képviseli. A további üzletek között lesz a Mlinar pékség és a Food Point névre keresztelt önkiszolgáló étterem.

Az éttermeken túl az Agora helyet ad egy Hedge Hair hajszalonnak, az oktatóközpontként is üzemelő szépségszalonban fodrász- és borbélyszolgáltatással várják a vendégeket. A szolgáltatók között egy stíluskommunikációs tanácsadó, a STYLEXPERT is itt nyitja meg a szalonját, ahol a szakemberek nemcsak nagy cégeknek nyújtanak tanácsadást, hanem az egyéni ügyfeleknek is segítenek a saját stílusuk megteremtésében.

Az üzletek várhatóan 2020 tavaszától folyamatosan nyílnak majd meg az Agorában.