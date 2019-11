Rendkívül népszerű a régió a külföldi befektetők körében - Innen jönnek a legnagyobb pénzek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A budapesti ingatlanpiac továbbra is nagyon vonzó és több szemszögből is rekordokat döntöget. 2018 kiemelkedő, közel 2 milliárd eurós befektetési volumenét követően idén a prémium hozamok minden eddignél alacsonyabb szintje látható az összes fontosabb szektorban: a belvárosi irodákat közel 4,9%-on értékesítették, emellett az irodai és logisztikai üresedés 5,9% és 2%-ig süllyedt, és a prémium kategóriák bérleti díjai dinamikusan folytatták a növekedést mindkét említett szektorban. A befektetők továbbra is aktívan érdeklődnek a lehetőségek iránt, azonban a befektetési volumen növekedésének gátat szab a legkeresettebb termékek szűk kínálata - mondta el az ESTON International Zrt. éves szakmai konferenciáján Salamon Adorján, az ESTON elnök-vezérigazgatója.