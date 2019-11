Alaposan átalakítaná az önkormányzatok életét a kormány

Az építésüggyel kapcsolatban a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja, 2020. március 1-jén – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes használatába kerülne. A használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja,amivel az ilyen feladatokat ellátó köztisztviselők is a kormányhivatalokhoz kerülnének.

A javaslat szerint az államigazgatási feladat ellátását biztosító vagyon alatt az átvett államigazgatási feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan vagyont is érteni kell. Az önkormányzatok tehát lényegében nem szólhatnának bele abba, hogy mi épüljön az adott településen.

Az építési hatóságokat a kistelepülésekről ugyan már 2015-ben a járási központokba helyezték át, most viszont onnan is elkerül, ahogy az eddig ezt maguknak intéző budapesti kerületi önkormányzatok jegyzői is elvesztik az építési hatósági jogköreiket, ahogy a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője is - írja az Index.

Nem csak az építésügy érintett

A törvény emellett azt is megváltoztatná, hogy kinek kell eljárnia a szabálysértési ügyekben. A kisebb ügyekben, eddig a járási kormányhivatal volt az eljáró hatóság, ami mostantól átkerülne a rendőrséghez.

Végül a tömegközlekedést kell említeni, amivel kapcsolatban a törvénymódosítási javaslat kimondja, hogy az önkormányzatoknak az iparűzési adóbevételükből elsőként a tömegközlekedést kell finanszírozniuk, vagyis a kormány ezzel válaszolt is Karácsony Gergely legutóbbi kormányülésen elhangzott felvetésére, hogy az állam vállaljon nagyobb szerepet a fővárosi tömegközlekedés finanszírozásában.

A főváros egyébként tavaly 148 milliárd forint rájutó iparűzésiadó-bevétellel gazdálkodhatott, ebből mintegy 75 milliárd forintot vitt el a tömegközlekedés támogatása. Emellett 66 milliárd forint volt a BKK menetdíj-bevétele, az állam pedig 27 milliárd forinttal szállt be a tömegközlekedés költségeibe.