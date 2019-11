Megnéznéd, milyen egy most épülő vadiúj irodaház? - Itt a lehetőség!

Budapesten közel félmillió négyzetméternyi iroda áll építés alatt, kis túlzással minden fontosabb kereszteződésben toronydaruk dolgoznak valamelyik fejlesztő projektjén. A legtöbbször ezeket csak kívülről látjuk magasodni, ezúttal azonban a szerencsések akár belülről is megnézhetik az egyik legújabb pesti irodaház építését.

Ahova csak nézünk a Váci úton, darut látunk, de ugyanez a kép fogad Dél-Budán és a Soroksári úton is. A mostani építkezési hullám ellenére az üresedési ráta folyamatosan csökken, az előző negyedévben 5,9 százalékon állt.

"Továbbra is erős motor a kereslet, a nettó felszívás növekszik már sok-sok negyedévet nézve. Azt látjuk, hogy az elmúlt évek nagyon alacsony kihasználatlansági mutatója miatt a bérlők a korábbiaknál jóval a szerződésük lejárta előtt elkezdik a keresést. Egy-másfél évre vagy akár még többre előre aláírt szerződések születnek." - mondta el a Portfolio megkeresésére Borbély Zoltán, az Atenor ügyvezetője.

Borbély Zoltán Atenor Hungary, ügyvezető igazgató Tovább … Tovább

"Bérbeadói piac van, a 3-4 évvel ezelőtti 13-14,5 euróhoz képest ma már 16 az átlag a Váci úton. Nagyon jellemző az előbérlet manapság, a most készülő irodaházaknál az átadásra már 50-60 százalék lesz a foglaltság." - tette hozzá a szakértő.

Kíváncsi vagy az egyik legújabb pesti irodaház építkezésére és szívesen bejutnál egy elzárt világba, egy új irodaház fejlesztési területére? Ha igen, akkor semmiképp se hagyd ki a Big Office Day egyik legkülönlegesebb attrakcióját az Aréna Campus bejárását, ahol a projekt helyszínén és fejlesztőtől első kézből tudhatsz meg minden fontosabb információt és érdekességet az épülő projektről. Regisztrálj mielőbb, hogy beférj a limitált számú túrára és legyél ott az induláskor!

Befektetői szemmel nézve a budapesti irodapiac még mindig vonzó a régióban. Igaz ugyan, hogy Bukarestben és minimálisan Pozsonyban is magasabbak a prémium hozamok mint Budapesten, de a magyar főváros megelőzi Varsót, Prágát és Bécset egyaránt.

A CBRE tanulmánya szerint az ezer főre jutó irodaállomány és az egy főre jutó GDP összefüggést mutat. Minél magasabb egy ország vagy város GDP-je, annál nagyobb igény mutatkozik a modern irodaterületek iránt. A nagyobb hozzáadott értékű cégek feltehetően magasabb arányban költöznek modernebb irodaépületekbe, ebből a szempontból pedig ideális hely Budapest, ahol az irodák iránti igény továbbra is nagyon erős, miközben az irodapiac az európai fővárosok összevetésében még mindig nincs túlárazva. Mindez a befektetők mellett a fejlesztők számára is kedvező időszak, ami nem véletlenül hív életre olyan volumenű projekteket, mint az a 72 ezer négyzetméteres komplexum, aminek építését most vezetett túra keretében járhatnak végig az érdeklődők.