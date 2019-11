A legfontosabb térkép és minden infó az új Puskás Stadion első nagy meccséről

Péntek délután 65 ezer ember követi a helyszínen az új Puskás Aréna nyitómérkőzését. Ezért külön cikkben gyűjtöttük össze a legfontosabb tudnivalókat: hogyan érdemes érkezni, hol lehet parkolni, ha mégis autóval jönne valaki, hol kell leszállni a tömegközlekedésről az egyes bejáratokhoz, mit lehet bevinni, hová lehet menni, ha problémás jegyhelyzet adódik és egyáltalán mire kell még figyelni.

Közlekedés

Az egyik legfontosabb kérdés a rajongók számára, hogy mivel érkezzenek a helyszínre. Ebben adott legutóbb segítséget a Budapesti Közlekedési Központ. Tájékoztatójában azt kérte a szurkolóktól, hogy

semmiképp se autóval közelítsék meg a stadiont: az aréna közösségi közlekedéssel gyorsan elérhető, melynek gördülékenységét a társaság járatsűrítésekkel is biztosítja.

Azt is hozzáteszik: a stadion bejáratai a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől érhetők el. A stadion környékén korlátozottak a parkolási lehetőségek.

Elsősorban a megszokottnál lényegesen gyakrabban induló M2-es és M4-es metróval illetve az 1-es villamossal érdemes utazni, az aréna a Keleti pályaudvar (M2-es, M4-es metró) és a Puskás Ferenc Stadion (M2-es metró, 1-es villamos) megállótól gyalogosan közelíthető meg. Szintén sűrűbben indul a 7E autóbusz, a 178-as buszjárat útvonalát Pesten a Bosnyák térig hosszabbítják meg, emellett ideiglenesen minden Thököly úti busz megáll a Reiner Frigyes parknál és a Stefánia útnál is. A BKK munkatársai folyamatosan figyelik majd, hogy a szurkolók kényelmesebb utazása érdekében mely vonalon szükséges esetleges további járatsűrítést bevezetni.

A stadion gyalogosan elsősorban a Keleti pályaudvar (M2-es, M4-es metró) és a Puskás Ferenc Stadion (M2-es metró, 1-es villamos) metróállomástól, valamint a Thököly út és a Hungária körút felől közelíthető meg. A lezárásokról és megközelíthetőségi lehetőségekről a BKK egy hasznos térképet is készített:

Forrás: BKK

Érdemes mindenkinek a jegyén ellenőrizni, hogy melyik bejárathoz szól a jegye és onnan megközelíteni az eseményt. Nem véletlen, ugyanis az MLSZ közleménye azt hangsúlyozza, hogy a kapucsoportok csak az oda szóló jegyeket engedik be, más kapucsoporthoz tartozó jeggyel nem lehet belépni a forgóvillán, tehát fontos a betűjel ismerete.

Az MLSZ ezzel kapcsolatban konkrét javaslatokat fogalmaz meg:

Az 1-es villamossal érkező szurkolók csak akkor szálljanak le a Puskás Ferenc Stadionnál, ha D, E vagy F kapus jeggyel rendelkeznek. Ők a Kerepesi út – Dózsa György út útvonalon keresztül közelíthetik meg a stadiont.

Az A és B kapus jeggyel rendelkezőknek azt javasolják, hogy az Egressy úti megállóban szálljanak le. Ebben az esetben az Egressy út–Stefánia út útvonalon keresztül juthatnak el a stadionhoz.

A C kapus jeggyel rendelkezőknek a Zugló vasútállomás megállóban célszerű leszállniuk, ahonnan a Thököly út–Stefánia út útvonalon juthatnak el a stadionhoz.

A 2-es vagy 4-es metróval érkező szurkolóknak csak akkor célszerű a Keletinél leszállniuk, ha C, D, E és F kapukhoz szóló jeggyel rendelkeznek.

A C kapu a Thököly út–Stefánia út útvonalon keresztül megközelíthető, a Baross térről pedig az 5-ös illetve a 7-es busszal lehet eljutni a stadionhoz. (Stefánia út-Thököly út a C kapuhoz eső legközelebbi megálló.)

A D, E, F kapukhoz szóló jegyekkel a Verseny utcán és a Dózsa György úton keresztül juthatnak el a legegyszerűbben a kapukhoz.

A 2-es metrónak a Puskás Ferenc Stadion megállójából az A, B, D, E, F kapukat lehet megközelíteni.

Az A és B kapus jegyekkel rendelkező szurkolóknak azt javasolják, hogy válasszák a Hungária körút felőli kijáratot. A tájékozódás érdekében a metrómegállóban útbaigazító plakátok lesznek elhelyezve, egyszerű, jól látható információkkal.

A D, E, F kapukhoz szóló jegyekkel rendelkező szurkolók válasszák a Dózsa György út felőli kijáratot.

A mozgáskorlátozott szurkolók a 2-es metró vonalán a Puskás Ferenc Stadion megállónál leszállva, a Dózsa György út felőli kijáratnál tudják igénybe venni a lifteket.

Azok a nézők, akik M2-es metróval érkeznek és a Stefánia úti beléptetéshez mennének, azok gyalog a Papp László Aréna dekkjén tudnak közlekedni, az Ifjúság út feletti hídon.

Ha valaki mégis közelebb merészkedne a stadionhoz, úgy tűnik, lesz lehetősége, ugyanis az MLSZ szerint a Rendőrség a Hungexpo előtti részen, az Albertirsai úti parkolóban biztosít parkolási lehetőséget (parking, pick-up point) a busszal, szervezett formában érkező vidéki és külhoni szurkolók számára. A stadion innen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel.

Lezárásokra kell készülni

A Puskás Aréna nyitómérkőzése miatt lezárják a közúti forgalom elől november 15-én, pénteken előreláthatóan 15:00 és várhatóan éjfél között

a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,

az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,

a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,

a teljes Verseny utcát,

az Egressy utat a Hungária körút és a Stefánia út között,

a teljes Istvánmezei utat.

Emellett a Hungária körúton is számítani lehet egyes forgalmi sávok időszakos korlátozására az Egressy út és a Stefánia út között.

A rendőrség is külön tájékoztatást adott ki a nyitómérkőzés ügyében, hiszen közel 70 000 szurkoló érkezése várható a 2019. november 15-ei futballmérkőzésre. A térképen piros színnel jelzett területre 2019. november 15-én, pénteken 15 órától csak az ott lakók hajthatnak be, ezért a Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri, hogy akik a forgalomkorlátozással érintett útszakaszokon közlekednének, használják a közösségi közlekedési járműveket. A lakcímkártyával rendelkező lakosok a lezárt területre gépjárművel - a rendezvényre érkező résztvevők létszámának függvényében - időszakosan hajthatnak be. A korlátozás a gyalogosforgalmat nem érinti.

Fotó: Rendőrség, Google

Tilos megállni:

2019. november 15-én 7 órától 2019. november 15-én 23 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Mogyoródi út mindkét oldalán a Hungária körút és az Utász utca között (a murvás parkolóban is),

Kerepesi út VIII. kerületi oldalában lévő szerviz úton az Asztalos Sándor utca és a Dózsa György út között,

Dózsa György út mindkét oldalán a Kerepesi út és Thököly út között,

Stefánia út mindkét oldalán valamint a szervizúton a Hungária körút és az Ajtósi Dürer sor között,

Cházár András utca mindkét oldalán a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Verseny utca mindkét oldalán,

Jobbágy utca mindkét oldalán,

Ilka utca mindkét oldalán a Cserei utca és az Egressy út között,

Hungária körút páros oldalán a Jurisich Miklós utca és a Stefánia út között,

Istvánmezei út mindkét oldalán a Szabó József utca és a Thököly út között,

Szabó József utca mindkét oldalán az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Egressy út mindkét oldalán a Stefánia út és a Hungária körút között,

Cserei utca mindkét oldalán a Stefánia út és a Gizella utca között,

Gizella utca mindkét oldalán az Egressy út és a Cserei utca között,

Ifjúság útja mindkét oldalán,

Szörény utca páros oldalán,

Kerepesi út, Ifjúság útja, Papp László Sport Aréna mélygarázshoz vezető szervizút és a Puskás Ferenc Stadion metrómegálló által határolt területen.

Tilos behajtani a Thököly út – Hungária körút – Kerepesi út által határolt, a térképen pirossal jelölt területre. A jelölt területen belül lezárják: 2019. november 15-én 15 órától 2019. november 15-én 23 óráig a Budapest VII., VIII. és XIV.,

Dózsa György utat, a Kerepesi út és Thököly út között,

Stefánia utat, a Hungária körút és a Thököly út között,

Istvánmezei utat, a Szabó József utca és a Thököly út között,

Szabó József utcát az Istvánmezei út és a Thököly út között,

Cserei utcát, a Stefánia út és a Gizella utca között,

Egressy utat, a Stefánia út és a Hungária körút között,

Gizella utat, az Egressy út és a Semsey Andor utca között,

Cházár András utcát, a Thököly út és az Istvánmezei út között,

Verseny utcát,

Ifjúság útját,

Ilka utcát, a Cserei utca és az Egressy út között,

Jobbágy utcát,

Hungária körút páros oldali szélső forgalmi sávját, a Besnyői utca és a Stefánia út között.

A megállási tilalommal érintett útszakaszokról a megállási tilalom hatályba lépését követően a Budapesti Rendőr-főkapitányság a járműveket elszállíttatja. Az elszállított gépjárművekről a tulajdonosok és az üzembentartók a 06-80-180780-as ingyenesen hívható telefonszámon érdeklődhetnek.

Az MLSZ tanácsai

A pénteki Magyarország–Uruguay mérkőzés 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A megnyitó események miatt érdemes korábban kilátogatni a stadionba - olvasható a Magyar Labdarúgó Szövetség közleményében. Az MLSZ azt írja ebben, hogy táskát nem lehet behozni a mérkőzésre, a Puskás Aréna Facebook-oldalán viszont pontosították ezt a kijelentést. Itt azt írják, hogy

Pontatlan információ, hogy ne lehetne csomagot, hátizsákot, fényképezőt behozni az Arénába.

"Természetesen lehet hozni normális méretű csomagot, amiben extra pulóver, szendvics, ilyesmi elfér. A túl nagy, veszélyes tárgyak behozatalára alkalmas csomagnál áll fenn a lehetőség, hogy nem engedik be a biztonságiak. Kisebb, normális méretű hátizsák és a normális tárgyak természetesen behozhatóak, beleértve a fényképezőgépet is" - írja a Puskás Aréna.

Fotó: MLSZ

A mérkőzés napján több mint 300 önkéntes különböző műszakokban segíti a szurkolók eligazodását a stadionban és a stadion környékén. Az önkéntesek egységes fehér galléros, címeres Volunteer feliratos pólót, valamint zöld Volunteer feliratos kabátot fognak viselni, így az érkező nézők számára is könnyen felismerhetőek lesznek, készséggel segítenek nekik, nyugodtan keressék őket.

A stadion területén az első körüljáró szinten két Ticketing Point lesz, ahol az esetlegesen előforduló problémás jegyeket tudják kezelni (pl.: nincs ott szék, ahová a jegy szól). Ha ezzel kapcsolatban bárkinek problémája adódik, keresse az önkénteseket, ők pontosan tudni fogják, hogy hová irányítsák az érintett szurkolókat, lesznek továbbá olyan kollégák a beléptető kapuknál, akik segítik a beléptetést (adott esetben PDA használatával). Emellett fontos információ, hogy a Puskás Aréna készpénzmentes lesz. Ez azt jelenti, hogy csak érintős bankkártyával, NFC-s fizetőeszközzel (MobilApp), és a szerződött operátor által kibocsátott készpénzhelyettesítő kártyával lehet majd fizetni a kereskedelmi egységekben.

Kapcsolódó cikkünk 2019. 11. 13. A Puskás Arénában nem lehet készpénzzel fizetni

Puskás Aréna: hányan férnek be?

A Puskás Aréna korábban a Facebook-oldalán fejtette ki részletesen, mekkora lesz a nézőszám, hányan férnek el a lelátón?

"Minden stadionnak van egy teljes befogadóképessége (total capacity), ami a maximális székszámot jelenti, amikor mindenhol, a kamerák és az újságírók helyén is nézők ülnek. Ezt tartja nyilván a Nemzetközi (FIFA) és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA), bár ez sosem valósul meg. Nálunk ez 67 215.

A tényleges székszám attól függ, hány újságíró akkreditál, mennyi kamerapozíciót kell felvenni a közvetítéshez a lelátón, illetve hány szék helyén alakítanak ki helyet a kerekesszékeseknek (itt nem egy-egy az arány)".

A nyitómeccsre és az Eb-re óriási a médiaérdeklődés, az UEFA maximalista a közvetítésnél, így

most pénteken 65 114, jövő nyáron 64 107 lesz a tényleges székszám.