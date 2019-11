Mámorosra tervezett felívelés, aminek csak az építőipar szabott gátat

Átadás átadás hátán, induló fejlesztések, költözések, élénk befektetői és finanszírozói aktivitás, új korszakba lépő munkahelyi megoldások, üzemeltetést és energiahatékonyságot segítő technológiák. Erről szólt 2017-ben a hazai ingatlanpiac. A hosszú ideig húzódó ínséges évek után a gyors felívelés rögtön újfajta kockázatot hozott magával, ami nem más volt mint az építőipari kapacitáshiány. A lakáspiacon, az irodapiacon, az állami megrendeléseknél és minden más szegmensben a kevés munkaerő, a dráguló bérköltségek és anyagköltségek a projektek teljes átgondolását igényelték.

Miről szólt 2017-ben a PIF?

Már hagyománynak is nevezhetjük, a nyolcadik alkalommal kiosztott Portfolio Property Awards díjakat, 2017-ben a Property Investment Forumon az év projektjét, a legjobb koncepciót, valamint az év befektetési tranzakcióját ismertük el.

Az év projektje - Nokia Skypark (Futureal): 2016 utolsó negyedévében adták át a Corvin sétány 25 400 négyzetméteres projektjét

Az év koncepciója - Szervita Square (Horizon Development): az utcakép átalakítása mellett, egy hétemeletes épület, amiben irodák, kiskereskedelmi egységek és a felső szinteken luxus apartmanok lesznek

Az év befektetési tranzakciója - CPI Property Group: kiskereskedelmi portfóliót vásároltak, melynek része volt több magyarországi ingatlan is, így a Pólus Center, a Campona, egy Andrássy úti komplexum és két Interspar

Property Investment Forum 2019 Idén egy kisebb jubileumot ünneplünk, hiszen immáron 15. alkalommal rendezzük meg a hazai ingatlanszakmával karöltve, a piac legfontosabb szakmai eseményét, a Property Investment Forumot.

A konferencia egyik legaktuálisabb kérdése a 2019 végén kifutó kedvezményes lakásáfa volt. A szakemberek úgy vélték, hogy a lakáspiac két legfontosabb bizonytalansági faktorát az áfakulcs jövőbeli esetleges emelkedése illetve a kivitelezői hiány adja. Előbbi esetében a többség 2020 után is 5 százalékos szintre számított, vagy még egy köztes kulcsot tartottak elképzelhetőnek. Természetesen a befektetési piacról is szó volt, már akkor is érződött, hogy a külföldi intézményi befektetők jelenléte nagyon fontos tényező a magyar piacon, de a helyi szereplők egyre erősebbé váltak. A szakértők egyetértettek abban, hogy a digitális piac hatása a kiskereskedelemre megkérdőjelezhetetlen, és hogy hosszú távon a piac kulcsa egyértelműen a pozitív folyamatok a fenntarthatósága. A további témák:

Jön a választás éve – Mit hoznak a kormányzati beruházások?

Meddig tarthat a lakás- és irodafejlesztési boom? – Építőipari kihívások, kilátások

Áfacsökkentés vagy a SZIT-ek pörgethetik tovább a piacot? – Mindent az adózásról és a finanszírozásról

Merre fejlődik tovább Budapest? – Okos város, okos megoldások

Workplace solutions, employee wellbeing – Új trendek az irodapiacon

Mi minden történt 2017-ben?

Hihetetlen mennyiségű tranzakciót kötöttek az irodapiacon, az üresedés jelentősen csökkent, a CBD prime havi bérleti díj felkúszott 22 euró körüli összegre, és a piacon jelentős fejlesztési volumen volt a csőben. Az iroda mellett a lakáspiac is szárnyalt, az új lakások ára jelentősen emelkedett az elmúlt évben, utoljára ilyen növekedés 2000 és 2001 között volt megfigyelhető. A 2017-ben átadott lakások száma 18 százalékkal nőtt Budapesten, míg az építési engedélyek még ennél is nagyobb bővülést mutattak. Emellett a banki finanszírozási oldal is megerősödött, a hitelkihelyezések is jelentősen bővültek. A bankok egyre kedvezőbb feltételeket szabtak, a megkövetelt előbérleti arányok szintje például 58-ról 45 százalékra csökkent.

Csak az első három negyedévben elkezdődött kivitelezések összértéke messze túlszárnyalta a 2009-2015 közötti időszak éves számait. Ebben az évben indult útjára például az AGORA Budapest vagy a Bartók Udvar építése, illetve a budapesti helyszínek mellett egy jelentős vidéki projekt, Debrecenben a Forest Office Debrecen kivitelezése is kezdetét vette. A lakáspiacon eközben egyre nagyobb bizonytalanságot okozott, hogy vajon a 2016 elején bevezetett kedvezményes áfa valóban csak 2019 végéig tart ki. Sokan számítottak rá, hogy lesz valamilyen átmeneti megoldás, most már tudjuk, hogy ez nem egy köztes áfakulcsban, hanem a 2018. november 1-je előtti építési engedély meglétében, vagy annak hiányában valósult meg.

Ebben az évben módosította az Országgyűlés a SZIT-re vonatkozó törvényt, amelyet bár már 2011-ben kihirdettek, az első 6 évben egyetlen ilyen társaságot sem alapítottak, így néhány könnyítést bevezetve bátorították a cégeket a kedvező társasági formára. Ezen kívül még jó néhány átadás és tranzakció végbement, ezek közül néhány:

Bejelentette a Wing, hogy elindítja a XIII. kerületben megvalósuló Kassák Residence összesen 700 lakásos lakópark első ütemét

Ebben az évben került a parlament elé az a törvényjavaslat, mely értelmében 65 méternél magasabb épületet nem lehetne építeni Magyarországon. Hosszas huzavona után, végül 65-90 méter között egy bonyolultabb szabályozásnak megfelelve még épülhet toronyház, 90 méter feletti ingatlan viszont nem. Kivételt volt ez alól a magyar gazdaság három zászlóshajó cége (MOL, OTP és a Richter) akiknek felajánlották, hogy ettől eltérjenek. Végül csak a Mol élt a lehetőséggel.

Az Atenor egy magánbefektetési alapnak eladta a budapesti Váci Greens irodapark negyedik épületét, az akkor még fejlesztés alatt álló 14 ezer négyzetméteres "D" épületet

Felvásárolta a 357 szobás, a Lánchíd pesti hídfőjénél elhelyezkedő Sofitelt a Starwood Capital Group, a tranzakció értéke mintegy 75 millió euró volt

Novemberben az OTP Ingatlanbefektetési Alap megvásárolta a Duna Pláza bevásárlóközponttal szemben található BSR Center irodaházat a GLL Real Estate Partners kezelésében lévő ingatlan alaptól

Meglévő hiteleinek refinanszírozása és a West End City Center capex hitelkeretének biztosítása érdekében, a Gránit Pólus 335 millió eurós szindikált hitelmegállapodást kötött egy több bankból álló konzorciummal

Lassan végére ér a 15 évre visszatekintő cikksorozatunk, pár nap múlva a 2018-as év legfontosabb ingatlanpiaci eseményeit vesszük számba.