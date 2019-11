Mit átadták! - Átvettük az új Puskást

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Nem nagyzolás azt állítani, hogy tegnap nem elsősorban egy átadás történt, hanem egy átvétel. A közönség, akiknek a kedvére (és akik adójából is!) épült a Puskás Aréna, virtuálisan megkapta a kulcsot. Persze az átadások is lezajlottak, lezajlanak, mind a műszaki, mind a protokolláris, de lényegében, bármekkora is a felhajtás a Puskás körül (érthetően nagy, hiszen egy rendkívül drága intézmény, és az "elit központja", stb., stb.), lényegében mégiscsak egy focistadion. És tegnap mint funkcionáló, modern focistadion vizsgázott, a helyszínen általunk tapasztaltak alapján jelesre.