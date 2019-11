Hamarosan kiderül, hogy ki és milyen projektek a hazai ingatlanszakma legjobbjai

November 21-én rendezzük meg immáron 15. alkalommal a Property Investment Forum konferencát, ahol már hagyománynak számít, hogy az év legizgalmasabb tranzakcióit, vagy elkészült ingatlanjait, illetve koncepcióját szakmai díjjal is elismerjük. Az eddig megszokott nyolc kategórián túl, idén két új díjat is kiosztunk, az év hotelprojektjét és az év ingatlapiaci tehetségét is megszavazza a szakmai zsűri.