Csúcson az ingatlanpiac, de már leskelődnek a veszélyek

2018-ban átadták a hazai modern irodapiac eddigi legnagyobb egy épületben kialakított irodaterét, a Wing fejlesztésében készülő Telekom-székházat, illetve elkezdték építeni a legmagasabb budapesti épületet, a 120 méteres MOL Campust, aminek az átadása 2021-re várható. Az ingatlanpiac átalakulása tovább folytatódhat, a HR problémák, a továbbra is nehezen kezelhető építőipari kapacitáshiány, a fenntarthatósági törekvések mind mind új kapukat nyitnak, de egyben zárnak is be.

Összesen 14 szekcióban kerültek elő a legváltozatosabb, de az ingatlanpiachoz szorosan kapcsolódó témakörök a 14. PIF-en. Ezekből néhány:

Tudatosan átformálni a várost

A grandiózus, folyamatban lévő projektek is bemutatásra kerültek, ezek egyike volt a Liget Budapest, de szó volt a Westend mellett épülő Central Parkkal kapcsolatos elképzelésekről, valamint a Budapest ONE irodaházat és a Kelenföldi pályaudvar másik oldalán épülő Etele Plazat.

Megállíthatja a lakáspiacot a 27%-ra visszaemelkedő áfa? Mi a stratégiája a lakásfejlesztőknek?

Öt év masszív lakáspiaci emelkedés után már talán nem is volt meglepő, hogy egyre több belvárosi lakás négyzetméterára érte el az 1 millió forintos lélektani határt, ráadásul ez már nemcsak az eladók optimista képzeletében jelent meg, hanem egyre gyakrabban a vásárlói kereslettel is találkozott. Egyesek szerint már erősen közelítjük a piac tetejét, míg mások semmi akadályát nem látják a további töretlen áremelkedésnek. Szintén kihagyhatatlan téma volt a lakásáfa, a szakértők összességében örültek a legújabb szabályozásnak, ami az építések határidejét 2023-ra kitolta, amennyiben rendelkeztek 2018. november 1-je előtt építési engedéllyel.

Építőipar: Brutális szakember és kapacitáshiány van, de mi a megoldás? Mi enyhíthet ezen?

"A válság után azt próbáltuk megtanulni, hogy miként szerezzünk munkát, most hogy miként lehet visszamondani munkát harag nélkül" - hangzott el a Portfolio Property Investment Forum építőiparral foglalkozó panelbeszélgetésén. Az ingatlanszakmát komolyan érintő probléma a kivitelezői kapacitás- és szakember hiány, amit a beszélgetés résztvevői igyekeztek körüljárni.

Brutális tömegek érkezhetnek Budapestre a következő években, de hol szállnak majd meg?

11, 13, 15 millió. Mi ez a számsor? A budapesti reptér éves forgalma az elmúlt években - kezdte meg előadását Erdei Bálint, a RedWood Real Estate Holding vezérigazgatója a Property Investment Forum 2018 hotelpiac szekcióján. Az iparágban jártas szakértők többek között arról beszélgettek, hogy miként lehet hotelből pénzt csinálni, milyen szempontokat követve lehet a legtöbb vendéget bevonzani egy szállodába, hogyan változtak a szállóvendégek igényei, és vajon meddig tart még a magyar hotelpiac felívelése.

Mi történt 2018-ban a hazai ingatlanpiacon?

Kezdjük egy ingatlanbefektetési körképpel a tavalyi évre vonatkozóan, a CBRE által 2018 októberéig mért 1,3 milliárd eurós befektetett volumenből:

450 millió eurót tett ki az irodapiac,

735 milliót a kiskereskedelmi ingatlanpiac,

70 milliót az ipari,

45 millió eurót a hotel és egyéb fejlesztések.

A kiskereskedelmi ingatlanbefektetések piacát több nagy tranzakció hajtotta, több nagy bevásárlóközpont értékesítésére is sor került. A legnagyobb tranzakciók a Mammut Bevásárló- és Szórakoztató Központot, a MOM Parkot, a Mill Parkot, Alkotás Pointot és a Margit Palotát érintették. A legnagyobb üzlet a Mammut értékesítése volt, de hasonló jelentőséggel bírt a MOM Park komplexum eladása is. A harmadik negyedévi ingatlanpiaci befektetés elérte a 790 millió eurót, ez a második legerősebb negyedéves teljesítmény a 2007-es negyedik negyedévi rekordja után.

A legmeghatározóbb irodapiaci események között biztosan ott volt a Telekom-székház átadása, illetve MOL toronyház kivitelezésének elindítása, de megemlíthetjük az OTP M12 irodaház, a Váci Greens E és F épülete, illetve a Millenium Gardens építését is, melyeknél az utóbbi években alig akadt nagyobb bekerülési összegű projekt. A korábban elindított beruházások közül több is elkészült ebben az évben, ami egyben azt is eredményezte, hogy 2,5-szeresére nőtt az előző év azonos időszakához képest a befejezett irodaprojektek összértéke, ami összesen 140 milliárd forintot jelentett.

Az állam igazán aktív volt tavaly, legalábbis a szabályozásokat tekintve mindenképpen, olyan rendeleteket, előírásokat vezettek be, ami az ingatlanpiacra is komoly hatást gyakorolt. Ezek között volt az elővásárlási jog világörökségi helyszínen, az 5%-os lakásáfa meghosszabbítása az építési engedéllyel rendelkező projekteknél, a lakástakarékok állami támogatásának a kivezetése, illetve a SZIT-ek szabályozása.

A lakáspiacot már öt éve egy masszív áremelkedés jellemezte, ami után már meg sem lepődtünk azon, hogy egyre több belvárosi lakás négyzetméterára éri el az 1 millió forintos lélektani határt, ráadásul ez már nemcsak az eladók optimista képzeletében jelent meg, hanem egyre gyakrabban a vásárlói kereslettel is találkozott.

