Megjelent a Projekt - és beruházásfinanszírozás Magyarországon című szakkönyv

A könyv előző változata Strukturált Finanszírozás Magyarországon címmel 2011-ben jelent meg és gyorsan a hazai finanszírozási szakmai egyik kedvelt referencia munkájává vált.

A Takarékbank főtámogatásával megjelent, megújult és átdolgozott kiadás három szerzője, dr. Horváth S. Attila 25 éves hazai és nemzetközi tranzakciós tapasztalattal rendelkező ügyvéd, a pénzügyi tanácsadással és bankszakmai oktatással foglalkozó Koltai József, illetve a jelenleg a legnagyobb hazai magánberuházás (BudaPart) finanszírozási és befektetési igazgatójaként tevékenykedő dr. Nádasdy Bence. Az elkészült munka jól tükrözi azt a törekvésüket, hogy az elméleti és gyakorlati ismeretek, alapelvek és háttérinformációk bemutatása mellett megvalósult hazai esettanulmányokon keresztül is szemléltessék a finanszírozók és hitelfelvevők érdekeit hosszú távon is szolgáló finanszírozási struktúrákat.

A második kiadás a szakma legfontosabb, jó piaci gyakorlatnak tekinthető strukturálási, kockázatkezelési és dokumentációs elveinek bemutatásán túl immár kitér az új Ptk. hitel és biztosítéki dokumentációra vonatkozó legfontosabb változásaira is. Különleges szerepet kapnak továbbá több helyen a MNB kollégái által írt szabályozási kitekintések is.

Mindezek alapján az elmúlt évek piaci és jogi változásait is megjelenítő megújult szakkönyv igazi alapműként továbbra is kiszolgálhatja, akár tankönyvként is, nemcsak a pályakezdő szakembereket, hanem a téma iránt érdeklődő tapasztalt pénzügyeseket és jogászokat is.

Sass Pál, a Takarékbank vezető üzleti tanácsadójának szakmai előszava szerint: „Sok feltételt kell teljesítenie egy szakkönyvnek ahhoz, hogy az elvárt fogadtatásra találjon: jó tollú és a szakmában járatos szerzőkre, izgalmas és érdeklődésre számot tartó témára, közérthető nyelvezetre és szakmai alaposságra is szükség van. Ezeken túlmenően egy jó szakkönyv értékét mutatja annak időtállósága is. Az a tény, hogy a „Strukturált Finanszírozás Magyarországon” című könyv most második kiadásához érkezett, egyértelműen mutatja, hogy a szerzők jó munkát végeztek, az érdeklődés fennmaradt és időtálló mű született”