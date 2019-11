Az ingatlanpiacról őszintén - Ezek a legfontosabb makrogazdasági kilátások

Az ingatlanpiac alakulását a gazdasági folyamatok mozgatják. A Property Investment Forum 2019 konferencia „Makrogazdasági kilátások” workshopján a téma szakértőit kérdeztük arról, hogy mit hoznak a globális és a hazai gazdasági folyamatok, milyen eszközökkel segítik vagy éppen nehezítik az ingatlanpiac fejlődését, növekedését, legyen szó a jegybankok kamatpolitikájáról, egyedi finanszírozási megoldásokról, a klíma- és a technológia változások okozta világszintű átrendeződésekről.

A korábbi években senki nem hitte el, hogy a magyar gazdaság ilyen mértékben növekedhet, amihez az erősödő bérköltség és a növekvő belső kereslet is hozzájárult. Az utóbbi időben az egyetlen meglepetés talán a német kibocsátás visszaesése, ami jelenleg a 2015-ös szint környékén áll. A magyar gazdaság most stabilabb és növekedése több lábon áll, mint a válság utáni fellendülés első éveiben. Noha az EU-s források ciklikussága jelentős fékezést tud okozni, most azt látjuk, hogy a növekedés fő hajtóereje nem az EU-s forrásokhoz, hanem a magánberuházásokhoz köthető. Válság akkor lenne, ha kiderülne, hogy az elmúlt évek monetáris expanziója olyan lufikat fújt, amik nem kezelhetők, vagy ha toxikus eszközállományok épültek volna fel, de egyelőre nem ezt látjuk. Elképzelhető, hogy az eurózónában jön egy lejtmenet, de ez sem biztos, hogy begyűrűzik Magyarországra. Az előző válság extrém súlyos volt, ami viszonylag ritkán fordul elő – mondta el Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

Bár a nagy gazdaságok a várakozások szerint lassulnak, külföldi recessziótól továbbra sem kell tartani, legfeljebb egy kisebb, technikai recesszió van benne a pakliban. A nagy gazdaságok nem látszanak túlfűtötteknek, és nincs is túláradó optimizmus, mint ami 2006-2007-ben jellemezte a piacot. Most mindenki sokkal óvatosabb. A bejövő magyar adatok viszont jobbak, mint amire az elemzők számítottak, egyelőre nem látjuk a visszaesés jelét. Emellett az egyensúlyi mutatókban a magyar gazdaság sebezhetősége folyamatosan csökken - emelte ki Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központ igazgatója.

Németország sokkal kitettebb Kínának és az autógyártás iránti kereslet is a terepjárók felé tolódik, és mivel azokat elsősorban nem Németországban szerelik össze, a keresleteltolódás különösen sújtja őket, de természetesen új kapacitások Németországban is vannak. A külső környezet azért valamennyire a hazai exportra is rá fogja nyomni a bélyeget, ezért is csak 3,3%-os növekedést jelzünk előre jövőre - mondta Tardos Gergely.

Korábban, ha baj volt a gazdasággal, akkor a jegybank kamatot emelt vagy elment az IMF-hez, de ez mostanra megváltozott. A devizahitelezés kisöprése mellett a nemzetgazdaság külső adóssága 90 százalékról 30 százalékra csökkent. Alacsonyabb devizahitelállomány mellett már több eszköze van az országnak, így nagy válság esetén sem kellene a forintgyengülés káros hatásaitól rettegni. Egy korábbihoz hasonló globális válság már nem okozna 7 százalékos visszaesést, mert a gazdaságpolitika megnövekedett mozgásterével a lépések már nem súlyosbítanák, hanem tompítanák a külső sokkot, mondja Tardos, aki úgy véli, hogy ma már csak enyhe recessziót okozna a 2007-eshez hasonló globális válság. Azt látjuk, hogy amíg az infláció rendben van, addig a jegybankot nem zavarja a gyenge forint. Válság esetén a költségvetési élénkítés, például az adócsökkentés lehetősége is nyitva áll, ezzel is tudná élénkíteni a gazdaságot az állam.

Jegybanki kérdések és válaszok

A szekció második részében a közönség Fábián Gergelynek, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójának tett fel kérdéseket.

Jegybanki szemmel rendben van az ingatlanpiac?

A kereskedelmi ingatlanpiacon viszonylag későn kezdődött a ciklus, a csőben lévő fejlesztések a teljes irodaállomány negyedét teszik ki, ami hatalmas mennyiség, így a jegybanknak ezt folyamatosan figyelnie kell. Budapesten már egy hevült piacról beszélhetünk, ami miatt fontosak a hitelezési szabályozások és a hitelkamatok fixálása. Rendszerszintű kockázatokat egyelőre nem látunk.

Mit ne csináljon a szektor?

A bankrendszer sérülékenysége sokat csökkent, de a globálisan felépülő kockázatokra figyelni kell. A cél, hogy a külső sokkok hatására ne épüljön fel belső sokk. A bankrendszer sérülékenysége történelmi szinten is alacsony, de például a demográfiai vagy a munkaerőhiányból adódó bérnyomásra oda kell figyelni. Mindez abba az irányba mutat, hogy több technológia és több oktatás kell, ami mindenképpen nagy kihívás. Az ingatlanpiacon is magasabb technológia mellett kellene megvalósulnia a fejlesztéseknek, a jegybank önmagában nem elég ahhoz, hogy ne alakuljon ki fejetlenség az ingatlanpiacon. Bár egyelőre erre utaló jeleket nem látunk, de nemszabad elfelejteni, hogy a devizahitelezés problémájának 2/3-a is a válság előtti 15 hónapban épült fel, ezért ébernek kell lenni. Jövőre a reálbérek és a munkaerőöltség az ideinél lassabban fog növekedni, a termelékenységgel párhuzamos bérnövekedési pályára lenne érdemes visszaállni.

Meddig tartható fenn a mostani gyors bérnövekedés?

A termelékenységnek minél gyorsabban növekednie kell, ezen sok fog múlni a jövőben. A technológiai változások mindenképpen be fognak gyűrűzni, így, ha a termelékenység nem növekszik, akkor a bérnövekedés sem lesz fenntartató. Éppen amiatt kell a technológiába fektetni.

A vállalati devizakitettség korlátozásra van-e valami terv?

Jelenleg nincs, a szolgáltatószektor hálásabb a magas inflációért, mert gyorsabban tud felzárkózni.

Hihetünk az inflációs kosárnak?

Erre a kérdésre Tardos Gergely és Madár István válaszoltak. Tardos Gergely szerint az egész világon probléma, hogy az ingatlan nincs benne a kosárban, miközben a háztartások életében a lakhatás az egyik legjelentősebb tétel. A GDP-vel szemben a fogyasztói kosarat sokkal könnyebb ellenőrizni, ezért ennek lehet hinni. Madár István szerint a kosáron sokat kellene már változtatni. Erre példaként a repülőjegyek árát említette, amik ugyan benne vannak a kosárban, de azt egy adott napon vizsgálják meg, ami messze van a jó monitorozástól. A technológiai változásoknál a minőségjavulásra is figyelni kell. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fogyasztói árindex nem egyenlő a háztartások átlagfogyasztásával. Ha például valaki vesz az adott évben egy autót, az nem a jövedelemének a 7 százalékáért történik. El kell felejteni azt a szemléletet, hogy a fogyasztói árindex megmondja, hogy mennyivel költöttem többet, mint egy évvel korábban. Éppen azért a fogyasztói árindexnek csak makroökonómiai szinten van értelme.

Forint alapú ingatlanpiac - Őrültség vagy elkerülhetetlen döntés?

1995-ben, amikor a LIBOR bement 5 százalék alá, még 27 százalék volt a jegybanki alapkamat, ezért nem lehetett forint alapon finanszírozni. Innen indult az euróalapú finanszírozás, aminek következtében viszont elvárható, hogy euróalapú legyen a bérleti díj is. A jegybanki alapkamat 2007-2008-ig 10 százalék felett, volt, ami a válság alatt sem ment érdemben lejjebb, 2014-ig tehát esély sem volt forintalapú finanszírozásra. A helyzet 2015-től kezdett változni, amikor az MNB elkezdte levinni az alapkamatot, így mostanra jött el a forintalapú finanszírozás alternatívája, amit a BIF meg is csinált. Mi vagyunk ez egyetlen ingatlancég, aki forintban adja ki a bérleti díjait, de feltételezhető, hogy a kiszámíthatóság miatt több bérlő is örülne a forintalapú bérleti díjaknak. Tény ugyanakkor, hogy egy külföldi cégnek nem feltétlenül éri meg forintra váltani, egy Black Rocknak az euró tökéletes, de ha egy cég meg tudja azt csinálni, hogy a mérlegében forint forrást tud gyűjteni erre, akkor érdemes forintra váltani, mert az mindenkinek jó - mondta el Berecz Kristóf, a BIF Nyrt. igazgatótanácsának alelnöke, vezérigazgatója.

Ha a forintalapú finanszírozás masszívan elterjedne, az versenyhátrányt okozna, mert a külföldi bérlők forintkockázatot lennének kénytelenek felvenni. A cégek költségében egyébként is maximum 10 százalék a bérleti díj, a retailben és a logisztikában is maximum 15-20, vagyis a forint kitettsége ehhez képest egy marginális költség, ezért sem indokolt feltétlenül áttérni a forintra. Ez inkább B és C kategóriáknál lehet fontos kérdés. A forintalap ráadásul eleve korlátozza a lehetséges exit lehetőségeket. A korábbi években voltak ugyan árfolyamsokkok, de hosszú távon pénzügyi alapon még így sem lett volna értele forint alapra váltani – figyelmeztetett Furulyás Ferenc, a JLL Budapest ügyvezető igazgatója.

Az idei évben csináltunk egy devizahitelezésre vonatozó szabályozást: a 85 százaléknyi devizafinanszírozásból 60 százalék az, ahol a deviza valóban indokolt. Nem azt kell nézni, hogy devizában finanszírozni kockázatos-e, hanem azt, hogy a csak egyféle finanszírozás kockázatos. Egy vidéki hotelben például forintban fizetik a vendégek a számlát, és ha a cégek bevételének csak 20 százaléka is a bérleti díj, az sem biztos, hogy annyira kevésnek tekinthető. Van még tér euróban finanszírozni, de érdemes végig gondolni, hogy egy adott ügyfélnek valóban a deviza-e a megfelelő. Kit hagyjunk meg forintban és kit tegyünk át euróba? Van 40 százalék, akinél a hitelfelvétel euróban kockázat, ahol a fenti példa alapján a természetes fedezettség nincs meg euróban. A tervezésben nem feltétlenül árfolyamsokkokkal számol az ember, de tény, hogy sok esetben az euróalap is megfelelő lehet. A kockázatokat inkább a bankrendszer viselje és ne az ügyfél – mondta el Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság igazgatója.

Ha valahol válság van, akkor a bérleti díjak saját devizában stabilabbak. Ez van most Törökországban, ahol a bérleti díjak 46 dollárról 18-24 dollárra mentek le pár év alatt. Ukrajnában ugyancsak hamar lefeleződtek. Noha az euró sem ördögtől való, de mindenkinek meg kell nézni, hogy a jövedelmezőség szempontjából mi a legjobb számára. Korábban egy megingás a kamatba ment be, mostanában inkább az árfolyamba. Akinek hazai KKV-k a bérlői, ott egyáltalán nem biztos, hogy az euró a legjobb, a kérdés, hogy kinek mennyire válságálló a modellje. Ha jönne egy újabb 2009, akkor nem a kamat menne fel, hanem az árfolyam gyengülne jelentősen – hívta fel a figyelmet Tardos Gergely, az OTP Bank, Elemzési Központ igazgatója.