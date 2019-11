Harc a bérlőkért? -Ennek is eljön egyszer az ideje

Időzítés, lokáció, rugalmasság, gyorsaság – hangzott el a Property Investment Forum irodapiaci panelbeszélgetésében. Ezek azok a kulcsszavak, amelyekkel meg lehet fogni egy jó bérlőt az adott irodaházban, a szakértők szerint. Legalábbis amikor a nagy választékban van lehetőségük válogatni, hogy hova, milyen minőségben és milyen áron költözzenek. A válság utáni egy-két évben igazán bérlői piacon éltünk, a jelenlegi 6% alatti üresedési ráta azonban a bérbeadók malmára hajtotta a vizet. De vajon mi lesz, ha elkészül a következő években az a félmillió négyzetméternyi irodafejlesztés, ami jelenleg a csőben van? Lesz elég kereslet, vagy ismét 2008-2009-es 20 százalék körüli üresedési ráta korszakát fogjuk élni? – tette fel a kérdés Simonyi Balázs MRICS (Leasing Director, CPI Hungary) a beszélgetés moderátora.

„Most azt mutatják a számok, hogy évente 200 ezer négyzetmétert felvesz a piac a 6 százalékos üresedés mellett, ami egyébként egy nagyon egészséges érték. Amikor 18-20 százalék volt a kihasználatlanság a válság alatt, akkor is 200 ezer négyzetmétert építettünk. 10 évvel ezelőtt nem láttunk bérleti díj emelkedést, most viszont igen, ami nagyon nagy különbséget tesz a két helyzet között.” – reagálta a kérdésre Schőmer Norbert MRICS (irodafejlesztésekért felelős vezérigazgató-helyettes, Wing Zrt.) A bérlőkért folytatott versenyhelyzet kapcsán hozzátette, hogy leginkább az számít, hogy mennyire tudnak rugalmasságot biztosítani a bérlőknek, ha ez sikerül, akkor a magasabb bérleti díjak mellett is versenyképesek maradhatnak.

Bármilyen irányból közelítjük meg, szerintem nincs túl sok fejlesztés - válaszolta Kalaus Valter MRICS (ügyvezető partner, VLK Cresa). Majd hozzátette, hogy a bérlők kezdik tudomásul venni, hogy bérbeadói piacon vagyunk és a 20-30 százalékos emelés sem ritka jelenség, a piaci változások miatt.

Egyetértek azzal, hogy sokkal szofisztikáltabb lett a bérlői döntés, a HR szempontok kiemelt szerepet kaptak, az infrastruktúra is egyre fontosabb, csak úgy, mint az, hogy az épület mennyire új, hol van, vagy milyen a dizájn. Egy irodaválasztásnál már közel sem pénzügyi döntésről beszélünk, a HR költségeket és minden mást is számításba kell venni.

- mondta el a szakértő.

Szalma Péter (bérbeadási vezető, CA Immo) szerint is a HR szempontok azok a tényezők, amelyek miatt hajlandók költözni a bérlők. Egy másik versenyelőny az elérhetőség lenne, ami most nem áll rendelkezésre a kevés terület, valamint eszköz miatt. Ha valaki a Váci úton keres, könnyen kiköthet Dél-Budán, ha éppen akkor, ott van csak szabad hely.

Azt látom, hogy a jó telkek már elmentek, ami komoly gátat szabhat a jövőbeli fejlesztéseknek

– tette hozzá.

A telek kérdés kapcsán Takács Mónika (Senior Leasing Manager, TriGranit) elmondta, hogy jó telket már csak meglévő épületek bontásával lehet elérni. A hullámot mindenki meg akarja lovagolni, de mivel hosszú távra tervezünk minőségi követelményeknek is meg kell felelni, másrészt, aki most akar beszállni, annak már kell, hogy legyen valami a tarsolyában. Valóban volt olyan időszak, amikor minden sarkon állt egy daru, akkor főleg lakóingatlant építettek. Most nem a mennyiségre, hanem a minőségre kellene fókuszálni.

Hozzátette azt is, hogy az időzítés azért nagyon fontos az irodafejlesztéseknél, ha például egy projekt kényszerleállás alatt van, az nagy hatása lehet a költségvetésre.

A nemrég elkészült épületek minőségéről eddig nem esett szó – tette hozzá Bernáth Tamás, (vezérigazgató, Appeninn Holding Nyrt.) Ezeknek a felújítási lehetőségei nehezek, több vizsgálatot igényelnek. Érdekes kérdés, hogy az 1990 és 2010 között épült épületek közül mennyit és hogyan fognak átalakítani, és hogy mi lesz a sorsuk. A szakértő elmondta azt is, hogy azt tapasztalják, hogy azért vannak még viták a bérleti díjakban. Leginkább összköltség fókuszt lehet látni a bérlők részéről, de természetesen az nem mindegy, hogy a bérlési kiadásokba mit számolnak bele, például, hogy a HR költségek egy részét ide sorolják-e.