Mindenki nyugodjon meg! Lopják a munkahelyeket a robotok, de nem annyit

A szakképzés totális átalakításával és az üzemeltetés, mint szakma sokkal jobb elfogadtatásával lehetne orvosolni a gondokat – hangzott el a Property Investment Forum 2019 eseményén.

Az ingatlan üzemeltetési szakma súlyos problémáit elemezték a főszereplők a Portfolio által szervezett Property Investment Forum 2019 konferencia beszélgetésén. A Future FM Zrt. vezérigazgató-helyettese, egyben a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Szövetségének (LEO) elnöke, Schmidt József által moderált beszélgetésben szinte visszatérő elem volt a nagyon nagy gondot okozó munkaerőhiány. A vezető azért megnyugtatta a hallgatóságot, amikor úgy vélte: a minőségi munkaerő hosszú távon is biztonságban tudhatja magát, főleg úgy, hogy több cégnél, így a Future FM-nél is, különböző megtartó programokat indítottak.

A termet teljesen megtöltő szakmai közönséget is megszavaztatták arról, hogy mit tartanak a legnagyobb kihívásnak. Nem meglepő módon kétharmaduk szintén attól tartott, hogy már a közeljövőben is működési zavarokhoz és a szolgáltatás minőségének romlásához vezethet a munkaerőhiány. A másik egyharmad viszont a bérköltség emelkedését és az üzemeltetési költségek növekedését is feszítő erőnek gondolta.

Részben erre reflektált Dr. Mitnyan György, a Főtáv vezérigazgatójának előadása. A klímakatasztrófa elkerülése a tét - hangsúlyozta a szakember, aki hadüzenetet hirdetett a szmognak. Mint utalt rá, sok ezer honfitársunk korai halála részben a helytelen, korszerűtlen fűtés miatt következik be. „A tiszta jövő megoldása a távhő, mert környezetbarát, kényelmes és biztonságos és még versenyképes is. Beszámolója szerint egyre több középület, irodaház, sportközpont, plaza használ távhőt és a hűtést is a Főtáv segítségével oldják meg. Az általa vezetett cég jelenleg a pesti belvárost ostromolja, folytatódik a távhő hálózat bővítése és egy egységes budapesti hőgyűrű kialakítása, erre kb. 40 milliárd forintot fordítanak.

Szij Csaba, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgató-helyettese egyebek között azt emelte ki, hogy a megrendelők nem fogadják el igazán az FM-et, és ezért lehetetlen megfizetni a dolgozókat. Hasonló véleményen volt Győri Gyula, a CPI FM Kft. FM igazgatója. Szerinte az FM egy mérnöki szakma, el kell fogadni és fogadtatni, ekkor lesz munkaerő, de a fiatalokban nincs tisztelet, munkaalázat. „Valakinek nagyon fog fájni, hogy ennyire megemelkedtek a költségek. Jövőre eljön az igazság pillanata.” – fűzte hozzá. Mitnyan még arról is beszélt, hogy meg kell becsülni a régi kollégákat is, a konjuktúra lassulásakor már jobban lehet majd válogatni a jelentkezők között.

Pölcz Csaba, az Uponor régióvezetője német példát hozott: aki épít, az 20 évig üzemelteti is az ingatlant, ennek minden előnyével, jó lenne, ha ez elterjedne – mondta, majd egy japán példára is utalt: hasonló, egymást követő munkafolyamatok elvégzésére kell képessé tenni az embereket, de ehhez látványosan javítani kellene a szakképzést. Emlékeztetett még, hogy Magyarországon 3 év alatt 50 százalékos bérnövekedés volt a mérnököknél , ennyivel kérnek többet ma, és ezt nagyon nehéz kigazdálkodni a növekvő összes költség miatt.

Ruzsinszki Tibor, a NEO Property Services Zrt. FM üzletág igazgatója a magas fluktuáció negatívumait ecsetelve azt mondta: a takarítóknál a legfontosabb motiváció a bér, ők akár 5 ezer forinttal többet ígérő helyre is elmennek. Utána jönnek a karbantartók, náluk már magasabb a küszöb, ők 10-20 ezer forintért váltanak, a közép és felsővezetőknél már más motiváció is van. Mitnyan azzal toldotta meg ezt, hogy ő minden leendő kollégával beszélget, és hiába jó az önéletrajza, ha nem látja benne a motivációt, nem veszik fel. Elismerte, hogy nehéz a pótlás, növekszik az átlagéletkor a Főtávnál.

Többen is megerősítették, hogy elkerülhetetlen a digitalizáció ebben az ágazatban is, de az élőmunka használata továbbra is fennmarad. Mindenki nyugodjon meg, a robotok ugyan sok helyütt megjelennek majd, de abban nem nagyon lesz változás, hogy emberek nélkül nem lehet üzemeltetni az ingatlanokat. Azt is mondták, hogy nem lesz robotforradalom, de a technológia segíteni fog a hatékonyság növelésében.