Brutális problémák előtt a 21. század legújabb szakmája

Egyelőre kevesen veszik tudomásul, hogy az üzleti ingatlanok kezelése értékteremtő munka és nem csak a pénzt viszi. Érdekszövetségben, együtt kellene fellépnie e szakma képviselőinek – hangzott el a Property Investment Forum 2019 egyik szakmai eseményén.

A létesítmények kezelése (Property Management, PM) továbbra is méltánytalanul alulértékelt szakma – vonták meg keserűen a mérleget a Cushman&Wakefieldnél dolgozó Rézsó István üzletfejlesztési igazgató moderálásával lezajlott beszélgetésen a résztvevők. Az esemény a Portfolio által megrendezett Property Investment Forum 2019 egyik fontos rendezvénye volt.

„A PM-et a tulajdonos kinyújtott karjaként kezelik, de valójában nagyon kevesen tudják pontosan, hogy mi ez. A jövőben még inkább kiéleződik, hogy ki hozza a szakértelmet. Szerintem egyértelműen a PM” -mondta Pintér Dániel, az Eston International társigazgatója.

Prosits Attila, a Gránit Pólus üzletfejlesztési igazgatója szerint a retailben a PM-es tudja növelni egyedül a bérlők forgalmát. Márpedig a jól működő kiskereskedelem makrogazdasági szinten is kiemelkedően fontos, hiszen 560 ezer ember dolgozik ebben az ágazatban, és 8000 milliárd forintos forgalomért felelnek. Szentpály Ágnes, a Colliers International igazgatója azzal toldotta meg ugyanakkor, hogy a tényleges hozzáadott érték a lényeg, ám ezt nehéz kimutatni, nagyon személyhez kötött.

Hogyan lehet vonzóvá tenni a fiatalok számár ezt a szakmát – forszírozta a moderátor. Pintér ezzel kapcsolatban - saját példájára is utalva – azt mondta, hogy érdekesebb és sokrétűbb szakma, mint pl. a bérbeadás, az elérhető jövedelmek is javulnak, házon belül is „átugorhat valaki” más részleghez, más tudást megszerezve, a fiataloknak ez kedvező lehet. Szentpály a vezetők felelősségét emelte ki , szerinte az ő feladatuk, hogy a különböző kollégákban észrevegyék a lehetőséget. Másfajta gondolkodás kell, mint korábban: már csak a műszaki haladás miatt is, az is jó lenne, ha a cégek házon belül tudnák kinevelni a kollégákat - érvelt.

Prosits a más ingatlanos szakterületeknél is hangoztatott tételt hangsúlyozta: a szakképzést gyakorlat orinetáltabbá kell tenni, a képzés mögötti üzleti logikát is vázolni kell. Jónak tartotta a kismama programokat, az idősek visszafoglalkoztatását és a részmunkaidő elterjesztését. „Ne féljünk kitaníttatni a fiatalokat, akik esetleg elmennek tőlünk, ennek ellenére sokan maradnak a szakmában és később visszasegíthetnek a cégek egymásnak” – fűzte hozzá. Várnai Máriusz, a Diófa Ingatlankezelő Kft. ügyvezetője egyszerűen fogalmazott: Nem siránkozunk, de Tényleg Baj Van, akkora a munkaerőhiány.

Érdekes megjegyzése volt mindehhez Dr. Csider Magdolna ügyvédnek, a Deloitte Legal Erdős és Társai Ügyvédi iroda társ partnerének. Úgy vélte, hogy öngerjesztő folyamat a munkaerő probléma: a bérlők munkaerőmegtartó extrákat kérnek, s ezért a PM-munkára nehezedő nyomás növekszik, ami tovább súlyosbítja a terheket, miközben a szolgáltatási díjakban ezek az extrák nem jelennek meg, a PM-est nem vonják be semmilyen fontos döntésbe.

Prosits később ismét a kiskereskedelmi gyakorlatot idézte: amíg megy a forgalom egy bérlőnél, addig nem nagyon figyel a PM-költségekre, de előbb-utóbb problémaforrás lesz a PM-költség növekedése. Erre is reflektálva mondta azt a moderátor, hogy kellene egy üzemeltetői-kezelői érdekszövetség, hogy ne menjenek egy bizonyos szolgáltatási díj alá, mert azzal maguk alatt vágják a fát.

A szakmai közönséget időközben arról szavaztatták, hogy szerintük mennyi lesz a szolgáltatási díj 2020-ban egy A kategóriás irodaházban. A válaszadók kétharmada 1400 Ft/nm/hó feletti értékre számított, s csak egyharmaduk mondta, hogy 1200 és 1400 forint között lesz ez a mutató, ami egyébként kissé magasabb, mint a mostani. Erre reagált Pintér, aki szerint természetes, hogy növekszik a díj, ráadásul rengeteg új irodaház jön a piacra és még szorítóbb lesz a bérnyomás.

Csider zárásként azt emelte ki, hogy alapvetően a tulajdonos feladata a PM-szakterület védelme, de Pintér ezt vitatta, mert szerinte ma a tulajdonos azt mondja: ennyi a szolgáltatási díj, ebbe még férjen bele ez, meg ez meg ez. Rézsó mindezt megtoldotta azzal, hogy a bérlőmegtartás képessége felértékeli a PM-et.