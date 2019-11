Dimenzióváltás a magyar építőiparban - Versenyben maradni, vagy feladni?

2020-tól változó dinamika fogja jellemezni a magyar építőipart, ami miatt nagy kérdés lesz, hogy hogyan tudnak az építőipari szereplők versenyben maradni, amikor az új technológiai fejlesztések alkalmazásáról döntenek. Moszkvától New York-ig sorra térnek át az építőipari beruházók és kivitelezők a költséghatékony digitális megoldásokra, míg a magyar piacon csak elvétve találni BIM (Building Information Modelling) technológiai megoldásokat. De mégis mire van szükség az építőipari digitalizációhoz Magyarországon? Mi kell ahhoz, hogy a tervezésen túl végre a kivitelezésbe és az üzemeltetésbe is beszivárogjon a BIM? Ezekre a kérdésekre keresték a választ a szakértők a Property Investment Forum egyik panelbeszélgetésén.

Az építészek, tervezők körében már felesleges a BIM-ről beszélni, jól ismerik az előnyeit, a fejlesztőknél az utóbbi pár évben az ismerkedés indult meg, annak ellenére, hogy éppen ebben a szektorban eredményezné az egyik legnagyobb változást. A kivitelezőknél és az alvállakozóknál még a 2D tervek használatosak a gyakorlatban, az üzemeltetőknél pedig még hiányzik a digitális és mérnöki tudás, ahhoz, hogy jelentős pénzt lehessen megfogni a BIM segítségével - vázolta fel a BIM technológia használatának hazai helyzetét Reicher Péter (régió igazgató, GRAPHISOFT SE)

2020-ban többek között az EU-s források kifutásával, a folyamatos munkaerőpiaci problémák közepette, illetve olyan belső tényezők miatt, mint a magyar építőipari élőmunka alacsony hatékonysága, a visszaemelkedő újlakás-áfa, valamint a magas arányú újonnan alakult építőipari vállalkozások, amelyeknek a stabilitása konjunktúrában biztosított, jelentős kihívások elé vagyunk állítva -tette hozzá a szakértő az előadás során.

Ebben a környezetben jelent megoldást a BIM, egy integrált megközelítésben a fit-out, a kivitelezés, és az üzemeltetés támogatására.

Szemléletváltásra, oktatásra és szabályozásra van szükség, hogy a BIM megoldást nyújthasson a kihívásokra.

Reicher Péter előadásában kiemelte az oktatás szerepét, ahhoz ugyanis, hogy megfelelően beilleszthető legyen ez a tudás a különböző területekre, BIM-menedzserek kellenek, akik segítik az implementációt, azoknál a cégeknél akik még nem köteleződtek el a BIM iránt.

Reicher Péter

A spanyol egyetem professzora, Bruno Sanchez Saiz-Ezquerra PhD, (Építési, Létesítmény- és Szerkezeti Tanszék professzora, Universidad de Navarra) előadásában bemutatta, hogyan lehet implementálni az egyetemi oktatásba a BIM folyamatait. Elsőként csak workshop jelleggel hoztak létre BIM kurzusokat, a következő években már hagyományos kurzusként voltak meghirdetve, ezt követően pedig három szintű BIM oktatási rendszert hoztak létre, az ötéves egyetemi képzés második évétől kezdődően. A negyedik szintet a következő tanévben indítják el, ami már egy teljes projekt menedzsment szemléletet biztosít a tanulóknak.

Kiemelte, hogy a digitális képességek elengedhetetlenek, csak úgy, mint a BIM-nél a projektalapú oktatás.

Bruno Sanchez Saiz-Ezquerra

Áttörésre van szükség

A BIM-ről szóló kerekasztal során az oktatás kérdése többször is előkerült, Reicher Péter a beszélgetés moderátora kiemelte, hogy piaci oldalról olyan frissen végzettekre van szükség, akik tudják a szakmát, jól kommunikálnak, beszélnek angolul és a digitális eszközök használata sem jelent számukra problémát. A BIM egyetemi oktatása kapcsán Alföldi György DLA (dékán, BME Építészmérnöki Kar) elmondta, hogy nem kérdés, hogy egy építészmérnöknek, aki most kerül ki az egyetemről, ismernie kell a BIM technológiát. Ugyanakkor az oktatás során azt kell elérni, hogy ne egy példát megoldó diákot neveljenek ki, hanem a fiataloknak olyan képességet kell adni, ami az innováció irányában indítja el őket. Kérdés, hogy hogyan lehet beépíteni az oktatásba a diákok megváltozott szemléletmódját, új igényeit és megváltozott gondolkodását. Hozzátette azt is, hogy jelenleg 2-3 év, mire egy építész hallgató az egyetem befejeztével rendesen el tud helyezkedni a pályáján, ennek az átállási időszaknak a csökkentése mindenképpen szükségszerű lenne.

Dr. Lovas Tamás (egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar) folytatva a BIM oktatásba való beillesztésének témakörét, hozzátette, hogy kormányzati oldalról hiába kapnak támogatást, egy szak létrehozása 3-4 év Magyarországon. Ha egy BIM menedzser szakot szeretnének létrehozni, fel kell mutatni, hogy az oktatók, milyen BIM publikációkkal rendelkeznek, ebből is adódik az az általános helyzet, hogy az egyetem azt oktatja, amihez a professzorok értenek.

Demográfiai okokból is sokkal kevesebben vannak most a diákok, így kevesebb emberrel kell megoldani ugyanazokat a feladatokat. Nagyon fontos, hogy az oktatásba is beengedjük az ipart, és megkérdezzük, hogy mire van igény a nagyvállalatoknál.

A BIM technológia piaci felhasználásáról többek között Báthory Balázs (vezérigazgató-helyettes, innováció és stratégiai fejlesztések, Market Építő Zrt.) beszélt.

Iszonyatosan nehéz egy olyan iparágon átvinni az innovációkat, ahol a szerepelők nincsenek ehhez hozzászokva, ott, ahol az építésvezetőknek korábban még e-mail címük sem volt, most pedig tableten szeretnénk, hogy nézzék a hibákat. Ez még odébb van, de elsőként az a feladat, hogy az értékláncban (oktatástól kezdve az üzemeltetésen át, a kőművesbrigádig) mindenki átvegyen egy digitális szemléletet.

Hozzátette, hogy nekik arra kell törekedniük, hogy minél több olyan digitális műszert, eszközt megismerjenek, amelyek információ-alapúak. Kivitelezőnek is fontos a társadalmi hasznosság, számukra a BIM azt jelenti, hogy csak a lényeges kérdésekkel kell foglalkozniuk, mert a többit a gép elvégzi helyettük.

Arra a kérdésre, hogy ezen a piacon milyen képességű szakemberekre van szükség, Kiss Ida (tervezési osztály vezetője, DVM group) elmondta, hogy nekik mérnökökre és építészekre is szükségük van, ami fontos, hogy a munkavállaló jó csapatjátékos legyen. Továbbá szeretik azt látni, hogy a csapattagok segítik egymást, ha ez jól működik, akkor azzal sem szokott probléma lenni, hogy ott tudjanak becsatlakozni az egyes munkafolyamatokba, ahol a másik abbahagyta. Ez a szemléletmód a BIM használatánál kifejezetten szükséges. A szakértő azt is hozzátette, hogy folyamatosan dolgozni kell a kommunikáción, sokszor a külső szereplőknél, a partnereknél is szükség van BIM tudásra és nem elég, ha csak a saját dolgozóik felkészültek.